"Ваше Превосходительство господин Президент" — народ Грузии обратился к Путину

Патриоты Грузии в своем открытом письме к президенту России Владимиру Путину, опубликованном в "Фейсбуке" на странице лидера партии Ирма Инашвили, посетовали на то, что США "разрушает грузинскую государственность".

Послание начинается со слов критики современной политики Грузии. При этом патриоты осуждают оба основных её направления: как демократическое, представленное партией "Грузинская мечта", так и их главных оппонентов — "Национальное движение" во главе с Михаилом Саакашвили.

"Ваше Превосходительство господин Президент" — так в тексте письма его авторы обращаются к российскому лидеру.

Далее "Альянс патриотов Грузии" говорит о своём искреннем желании наладить дружественные отношения с Россией, основанные на взаимном доверии и уважении народов двух стран.

Также авторы послания указывают на проделанную лично ими работу, связанную с поиском сторонников военного нейтралитета. По словам "Альянса", таковых в Грузии по результатам проведённого ими опроса сейчас более 60%.

Напоминаем, что на данный момент правящей партией Грузии является демократическая "Грузинская мечта", поддерживающая идеи европейской интеграции.

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