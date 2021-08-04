Зачем президент Сербии открывает судебный процесс против себя

В Сербии разворачивается любопытная история. Президент Александр Вучич инициирует судебный процесс против себя, чтобы доказать лживость обвинений в СМИ.

Неожиданный ход Вучича против "журналюг"

Член Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич подал иск против своего коллеги по партии — Александра Вучича, а Джорджи Комленски из Социалистического движения — против лидера этой партии Александра Вулина (министр внутренних дел) .

Вучевич отказался сообщить СМИ, какие преступные действия он квалифицирует в иске. Иск составлен таким образом, чтобы расследовать, существовали ли связи руководства государства с мафиозным кланом Велько Беливука, отметил он.

"Это уголовное дело, основанное на утверждениях средств массовой информации и отдельных лиц в средствах массовой информации — как будто они абсолютно знали, что существует связь между организованным преступным кланом Мильковича-Беливука с Вучичем и Вулином", — сказал Вучевич. Пусть выясняются все обстоятельства, пусть прокуратура выяснит, кто что делал, — заявил Вучевич.

Он указал, что среди этих СМИ фигурируют сербские издания: KRIK, BIRN, Novu S, N1, некий "хорватский портал" и партия Драгана Джиласа (лидер оппозиционного "Союза за Сербию", главный политический противник Вучича — Ред.).

Адвокаты в Сербии объясняют, что ложные обвинения против Вучича в СМИ, если это будет доказано, являются уголовным преступлением. То есть получается, что иск подан, чтобы оправдать Вучича, а "журналюг" посадить в тюрьму.

Президент Сербии, помимо заявления о том, что он готов к допросу, заявил, что, готов пройти допрос на полиграфе.

Александр Вучич также утверждает, что министр обороны Небойша Стефанович пояснил ему, что ФБР не участвовало в разоблачении банды Беливука, он говорил о сотрудничестве с американцами в целом.

Ранее Стефанович заявил, что расследование преступлений ОПГ Беливука началось в то время, когда он (Стефанович) исполнял обязанности министра внутренних дел, и, очевидно, ключевым сегментом этого расследования стал момент, когда ФБР взломало шифрование в одном из мессенджеров, используемых подозреваемыми.

"Информация, которой ФБР поделилась с европейцами и нашими службами, значительно помогла собрать доказательства и предъявить обвинение этой преступной группе", — сказал Стефанович.

В чём обвиняют Вучича

Велько Беливук — один из арестованных главарей преступной группировки футбольных болельщиков. Как сообщает ТАСС, 20 октября 2020 года после ряда громких заказных убийств Вучич в специальном обращении к нации объявил войну мафии. Он подчеркнул, что криминалу "не удастся победить государство".

4 февраля сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали 17 членов организованной преступной группы (ОПГ) в ходе спецоперации в Белграде.

По данным МВД Сербии, в квартирах, принадлежащих ОПГ, были обнаружены снайперские винтовки и пулеметы с бронебойными патронами. Задержанные обвинялись в жестоких убийствах, вымогательстве, похищениях, торговле наркотиками, а также в подготовке покушения на некое высокопоставленное лицо, вероятно, президента страны.

Как сказал Pravda. Ru научный сотрудник Института славяноведения Георгий Энгельгардт скандал тянется с осени прошлого года и наносит большой репутационный ущерб президенту Сербии.

По мнению эксперта, "многие из обвиняемых по этому делу, так или иначе, были в тесных отношениях, как минимум, с соратниками близкими или даже с членами семьи Вучича", поэтому он решил, что "нужно каким-то образом, какими-то PR-средствами погасить или пригасить этот скандал".

"В том числе для этого делаются разные драматические ходы. Один из этих драматических ходов — это подача фактически такого иска на самого себя. А что касается полиграфа, у президента Вучича есть старая страсть к полиграфу, он постоянно по поводу любых каких-то скандалов, интриг и разоблачений либо призывает всех участников проходить полиграф, либо угрожает, что сам пройдет полиграф. Это такой его любимый оборот", — сказал Георгий Энгельгарт.

Скандал подогревается извне

По словам эксперта, эти история отражает "накопившиеся противоречия" в правящей группе Сербии. С другой стороны, скандал подогревается извне, потому что толчок ему дало американское Агентство по борьбе с наркотиками (а не ФБР), которое оказало два года назад сильное давление на тогдашнего министра внутренних дел Сербии Небойша Стефановича, тоже близкого соратника Вучича.

По мнению эксперта, не исключено, что эта история привед`т к крупным политическим последствиям, и уже привела к конфликту между Вучичем и раннее близким к нему Стефановичем.

Заметим, что Александр Вучич считается пророссийским президентом, хотя бы потому, что не присоединяется к санкциям Запада против России, однако по вопросу края Косово и Метохии, как подозревают в Сербии, он ведёт сепаратные переговоры с США об "обмене территориями" и, в конечном счёте, признании независимости края.

Если бы парламентские выборы в Сербии прошли в эти выходные, то правящая Сербская прогрессивная партия получила бы 58,2% голосов, Социалистическая партия Сербии 9%, а третьей стала бы Партия свободы и справедливости с 4,5% голосов, — показали результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством "Фактор плюс".

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