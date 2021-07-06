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Польский премьер объяснил, как можно стабилизировать Балканы

Мир

Новости касательно Западных Балкан: найден "рецепт", который поможет восстановить наконец региональную стабильность. Подробнее о том, что нужно сделать, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польский премьер объяснил, как можно стабилизировать Балканы

Моравецкий, сообщает Polskie Radio, высказался по ситуации в регионе, выступая на саммите "Берлинского процесса". Напомним, что данная дипломатическая инициатива была активизирована в 2014 году, а суть её заключается в ускорении евроинтеграции стран Западных Балкан.

Моравецкий высказался следующим образом: Берлину и Брюсселю стоит всеми силами работать над вопросом "скорейшей интеграции" в ЕС

  • Сербии;
  • Северной Македонии;
  • Косово;
  • Черногории,
  • Боснии и Герцеговины.

В сочетании с ограничением регионального влияния Москвы, считает Моравецкий, подобная стратегия

"…обеспечит мир и стабильность в регионе".

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Балканы – зона особых интересов Евросоюза
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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