"Гражданам уже всё осточертело": оппозиция Сербии готова идти на протесты

Оппозиция Сербии готова выходить на улицы, если компромисс по парламентским выборам так и не будет найден. Однако это будут исключительно мирные митинги — без стрельбы и убийств.

Напомним, что политики Сербии никак не могут договориться в вопросе проведения выборов в парламент. На 2 августа намечен ещё один раунд переговоров между властями и оппозицией.

"Гражданам уже всё осточертело, это понятно каждому, кто путешествует по Сербии и разговаривает с людьми. Только победа оппозиции на выборах может привести к улучшению ситуации", — приводит агентство "Бета" мнение лидера Партии свободы и справедливости Драгана Джиласа.

К слову, Партия свободы и справедливости участвовать в переговорах 2 августа не собирается — она предпочитает общаться с властями Сербии лишь при посредничестве представителей Европарламента.

"Если кто-то думает, что люди выйдут на улицу для того, чтобы стрелять и убивать, сразу скажу — этого не будет. Мирные протесты меняли судьбы многих стран в мире, начиная с Индии и до Южной Африки и США", — уточнил Джилас.

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