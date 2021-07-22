Время "укрепления": США и Швейцария нашли общий интерес в Сербии

Любопытную "точку" пересечения интересов нашли Швейцария и Штаты: стороны готовы вместе работать над "укреплением" гражданского общества Сербии. Под столь ответственное дело стороны "скинутся" в общий бюджет, который составит примерно 8-9 млн долларов.

Как сообщает RT со ссылкой на документы по проекту "укрепления", Сербия пока остаётся в статусе "частично свободного государства". Исправлять это досадное недоразумение будут:

Агентство США по международному развитию, или USAID.

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, или SDC.

"Общая цель: гражданское общество"

Программа помощи Сербии рассчитана на пятилетний срок, допустимы корректировки. По традиции, будет организован тендер, к участию в котором приглашают практически все организации:

и некоммерческие,

и "частники",

и государственные.

Также возможно участие высших учебных заведений.

Интересно, что американская сторона сообщает об "ухудшении" ситуации с правами сербских граждан и ссылается на то, что

"…демократические институты и свобода СМИ остаются слабыми, а в отношении плюрализма происходит спад".

"Общая цель: гражданское общество, ставшее более устойчивым перед лицом проблем сокращения гражданского пространства и лучше справляющееся с выполнением своих функций по части [общественного] контроля, защиты прав и гражданского участия в результате создания более благоприятных условий", — говорится в тексте документа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.