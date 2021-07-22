EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Осознал: Байден до сих пор под впечатлением от беседы с Путиным
Не только для зубов: в Сети раскрыли хитрости с использованием зубной пасты
Военный обозреватель высказался о полёте Безоса в космос
Диетолог Ольга Деккер: "Ягодный детокс не приведёт к очищению организма"
76-летний Юрий Антонов перенёс сложную операцию по замене сустава
Жену судьи Безбородова привлекут по закону за избиение сына Стаса Пьехи
В Раде высказались в адрес ЕС и США о недопустимости запуска "СП-2"
Юлия Савичева пожаловалась, что уже год не может увидеть маленькую дочь
Экономист оценил рост реальных зарплат россиян

Время "укрепления": США и Швейцария нашли общий интерес в Сербии

Мир

Любопытную "точку" пересечения интересов нашли Швейцария и Штаты: стороны готовы вместе работать над "укреплением" гражданского общества Сербии. Под столь ответственное дело стороны "скинутся" в общий бюджет, который составит примерно 8-9 млн долларов.

Время "укрепления": США и Швейцария нашли общий интерес в Сербии

Как сообщает RT со ссылкой на документы по проекту "укрепления", Сербия пока остаётся в статусе "частично свободного государства". Исправлять это досадное недоразумение будут:

  • Агентство США по международному развитию, или USAID.
  • Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, или SDC.

"Общая цель: гражданское общество"

Программа помощи Сербии рассчитана на пятилетний срок, допустимы корректировки. По традиции, будет организован тендер, к участию в котором приглашают практически все организации:

  • и некоммерческие,
  • и "частники",
  • и государственные.

Также возможно участие высших учебных заведений.

Интересно, что американская сторона сообщает об "ухудшении" ситуации с правами сербских граждан и ссылается на то, что

"…демократические институты и свобода СМИ остаются слабыми, а в отношении плюрализма происходит спад".

"Общая цель: гражданское общество, ставшее более устойчивым перед лицом проблем сокращения гражданского пространства и лучше справляющееся с выполнением своих функций по части [общественного] контроля, защиты прав и гражданского участия в результате создания более благоприятных условий", — говорится в тексте документа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ОТВЕТ СЕРБСКОГО КАПИТАНА ЗА РУССКИХ - СТЁР УЛЫБКУ С ЛИЦА ГЕНЕРАЛА США
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Время "укрепления": США и Швейцария нашли общий интерес в Сербии
Байдена попросили изменить дату встречи с Зеленским
Российский посол рассказал про "визитную карточку русофобов"
"Возникает недоумение": в ФРГ объяснили, какая мечта ЕС уже не сбудется
Осознал: Байден до сих пор под впечатлением от беседы с Путиным
Не только для зубов: в Сети раскрыли хитрости с использованием зубной пасты
Военный обозреватель высказался о полёте Безоса в космос
Диетолог Ольга Деккер: "Ягодный детокс не приведёт к очищению организма"
76-летний Юрий Антонов перенёс сложную операцию по замене сустава
Жену судьи Безбородова привлекут по закону за избиение сына Стаса Пьехи
Популярное
Силовые структуры
Как украинские эксперты "унизили" российский Checkmate

Украинские эксперты оценили новый российский истребитель пятого поколения, представленный на МАКС-2021. Скажем сразу, самолёт им категорически не понравился.

Как украинские эксперты "унизили" российский Checkmate
Стали известны подробности соглашения США и ФРГ по "Северному потоку-2"
Мир. Новости мира
Стали известны подробности соглашения США и ФРГ по "Северному потоку-2"
Мир. Новости мира
"Нет дыма без огня": посол Китая в России высказался о ЕС, Белоруссии и санкциях
Политика. Новости и аналитика
"Знаем, но молчим": эксперт об обломках Ту-154М, "горящей" Захаровой и Польше
Любовь Степушова Грузия, Украина и Молдавия уже взяли себя в ЕС, но Брюсселю они не нужны Любовь Степушова Василий Амирджанов Собянин разрешил общепиту работать без QR-кодов Василий Амирджанов Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Новости спецслужб
В Казахстане обнаружили утечку данных свыше 740 тыс. пользователей Telegram
Мир. Новости мира
Вашингтон попросил Киев о "режиме тишины" по Nord Stream 2
Посол РФ в США рассказал про методы "американских друзей" по части "СП-2"
Политика. Новости и аналитика
Посол РФ в США рассказал про методы "американских друзей" по части "СП-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников