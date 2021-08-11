Валерий Коровин: как советское наследие обострило "национальный вопрос"

Почему при нормальном отношении к людям различных народов и этносов в России временами обостряются так называемые "национальные вопросы"? Причина в неправильном решении этого на заре советской власти — смешивании понятий идентичности этносов и политических наций. Именно поэтому после распада СССР бушевали конфликты. Сейчас ситуация заморожена, но вопросы не решены.

Об этом главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал директор Центра геополитических экспертиз, автор книги "Кавказ без русских: удар с юга" Валерий Коровин.

— Валерий Михайлович, вы сказали, что идентичность — это органическое свойство этноса, а республика — это политическая категория, атрибуты политического суверенитета. Но в СССР это смешали, взяв модель марксизма, которая базировалась на западном опыте. Почему это оказалось неправильно и к чему привело?

— Получалось так, что в соответствии с этой моделью огромное количество этносов, из которых состояла Россия, должны были самоопределиться в качестве политических наций. Это означает создание своей республики.

Ранее, в Российской империи, живущие на её территории этносы не самоопределялись таким образом и поэтому их "самоопределили" директивно.

Искусственные политические нации и республики

Ленин определил: вы будете украинской политической нацией, вы — белорусской, а вы будете Закавказской республикой. Возиться не было времени — просто нарезали границы, как тогда на ум взбрело. Потом дорезали по карте, когда время появилось. Закавказскую республику разделили на Грузию, Азербайджан и Армению, Украине добавили…

А Северный Кавказ делили на эти так называемые национальные республики вообще совершенно искусственно.

Своими границами они не совпадают с ореолами проживания северокавказских этносов, поскольку изначально были нарезаны произвольным образом.

Кабардинцы живут не только в Кабардино-Балкарии. А в Кабардино-Балкарии живут не только кабардинцы и балкарцы. И так со всеми республиками. Чеченцы живут, где хотят, по всей России, а не только в Чеченской республике. И так далее. Это касается всех и везде.

При этом у множества народов Кавказа вообще нет своих республик. В соответствии с этой моделью, значит, их тоже нет.

Нет республики, например, лезгинской, значит, лезгин нет.

Нет кумыкской республики.

Лакцы, табасаранцы и многие другие — их тоже как бы и нет.

— Зачем так было сделано?

— Потому что это западная модель. Ленин сказал: этносы, угнетаемые русским великодержавным шовинизмом, должны самоопределиться в качестве политических наций. Политическая нация — это республика.

Вы русские шовинисты, сидите и не рыпайтесь. Куда вам, угнетателям, уже самоопределяться?… А других "самоопределили" — принудительно и искусственно.

В титул были вынесены случайные народы:

чеченцы,

ингуши,

осетины,

кабардинцы,

балкарцы.

А остальных не вынесли. Уже и так республик насоздавали с избытком. А русских не вынесли никуда.

Русские, которые создали там инфраструктуру, экономику, индустрию, культуру, образование, — всё создали, где? А их как будто бы и нет…

— Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.

— Вот туда и отправляйтесь. Это и спровоцировало отток русских с Кавказа, который начался с конца 50-х и продолжается по сей день. Владимир Зеленский сейчас тоже говорит: убирайтесь с нашей Украины в свою Российскую Федерацию, здесь вам не место.

Мало того, вместе с русскими тогда и в недавнее время с Кавказа уехала и кавказская интеллигенция, которая была воспитана русскими учителями, получила русское образование на русской, советской литературе.

Эти люди тоже не смогли в этих этнократиях жить, потому что их идентичность была поставлена под сомнение. Так Северный Кавказ лишился самой квалифицированной части населения. В Казахстане и Средней Азии было то же самое. Модель дерусификации универсальна для всех постсоветских республик.

— А обратный процесс можно как-то запустить?

— Да, возможно. Но самое интересное, что варианты выхода из этой ситуации (она — не фатальна), которые предложены в моей книге "Кавказ без русских", подходят для всех постсоветских республик — и для Украины подходят, и для Закавказья, и для Казахстана, Узбекистана и так далее.

Есть три сценария, которые Россия может реализовать в отношении Северного Кавказа, а также с некоторыми корректировками в отношении Южного Кавказа и других постсоветских республик. Но это долгий отдельный разговор.

Ситуация заморожена, но не решена

Пока же Владимир Путин сделал всё правильно: он остановил распад, заморозил ситуацию. Но дальше-то что?… Должно быть какое-то системное решение. Как устранить предпосылки? Они же не устранены.

Все "национальные республики" — на своих местах, у них остаются все атрибуты государства. В советское время их удерживала в составе единой страны руководящая роль партии, в новейшее российское время Путин лично, его личные связи с Кадыровым.

Но когда уйдёт Путин, уйдёт Кадыров, что будет удерживать Чечню в составе России?… Поэтому вопрос в любом случае надо решать.