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Автор Инна Новикова

Валерий Коровин: как советское наследие обострило "национальный вопрос"

Мир » Бывший СССР

Почему при нормальном отношении к людям различных народов и этносов в России временами обостряются так называемые "национальные вопросы"? Причина в неправильном решении этого на заре советской власти — смешивании понятий идентичности этносов и политических наций. Именно поэтому после распада СССР бушевали конфликты. Сейчас ситуация заморожена, но вопросы не решены.

Валерий Коровин: как советское наследие обострило "национальный вопрос"

Об этом главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал директор Центра геополитических экспертиз, автор книги "Кавказ без русских: удар с юга" Валерий Коровин.

— Валерий Михайлович, вы сказали, что идентичность — это органическое свойство этноса, а республика — это политическая категория, атрибуты политического суверенитета. Но в СССР это смешали, взяв модель марксизма, которая базировалась на западном опыте. Почему это оказалось неправильно и к чему привело?

— Получалось так, что в соответствии с этой моделью огромное количество этносов, из которых состояла Россия, должны были самоопределиться в качестве политических наций. Это означает создание своей республики.

Ранее, в Российской империи, живущие на её территории этносы не самоопределялись таким образом и поэтому их "самоопределили" директивно.

Искусственные политические нации и республики

Ленин определил: вы будете украинской политической нацией, вы — белорусской, а вы будете Закавказской республикой. Возиться не было времени — просто нарезали границы, как тогда на ум взбрело. Потом дорезали по карте, когда время появилось. Закавказскую республику разделили на Грузию, Азербайджан и Армению, Украине добавили…

А Северный Кавказ делили на эти так называемые национальные республики вообще совершенно искусственно.

Своими границами они не совпадают с ореолами проживания северокавказских этносов, поскольку изначально были нарезаны произвольным образом.

Кабардинцы живут не только в Кабардино-Балкарии. А в Кабардино-Балкарии живут не только кабардинцы и балкарцы. И так со всеми республиками. Чеченцы живут, где хотят, по всей России, а не только в Чеченской республике. И так далее. Это касается всех и везде.

При этом у множества народов Кавказа вообще нет своих республик. В соответствии с этой моделью, значит, их тоже нет.

  • Нет республики, например, лезгинской, значит, лезгин нет.
  • Нет кумыкской республики.
  • Лакцы, табасаранцы и многие другие — их тоже как бы и нет.

— Зачем так было сделано?

— Потому что это западная модель. Ленин сказал: этносы, угнетаемые русским великодержавным шовинизмом, должны самоопределиться в качестве политических наций. Политическая нация — это республика.

Вы русские шовинисты, сидите и не рыпайтесь. Куда вам, угнетателям, уже самоопределяться?… А других "самоопределили" — принудительно и искусственно.

В титул были вынесены случайные народы:

  • чеченцы,
  • ингуши,
  • осетины,
  • кабардинцы,
  • балкарцы.

А остальных не вынесли. Уже и так республик насоздавали с избытком. А русских не вынесли никуда.

Русские, которые создали там инфраструктуру, экономику, индустрию, культуру, образование, — всё создали, где? А их как будто бы и нет…

— Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.

— Вот туда и отправляйтесь. Это и спровоцировало отток русских с Кавказа, который начался с конца 50-х и продолжается по сей день. Владимир Зеленский сейчас тоже говорит: убирайтесь с нашей Украины в свою Российскую Федерацию, здесь вам не место.

Мало того, вместе с русскими тогда и в недавнее время с Кавказа уехала и кавказская интеллигенция, которая была воспитана русскими учителями, получила русское образование на русской, советской литературе.

Эти люди тоже не смогли в этих этнократиях жить, потому что их идентичность была поставлена под сомнение. Так Северный Кавказ лишился самой квалифицированной части населения. В Казахстане и Средней Азии было то же самое. Модель дерусификации универсальна для всех постсоветских республик.

— А обратный процесс можно как-то запустить?

— Да, возможно. Но самое интересное, что варианты выхода из этой ситуации (она — не фатальна), которые предложены в моей книге "Кавказ без русских", подходят для всех постсоветских республик — и для Украины подходят, и для Закавказья, и для Казахстана, Узбекистана и так далее.

Есть три сценария, которые Россия может реализовать в отношении Северного Кавказа, а также с некоторыми корректировками в отношении Южного Кавказа и других постсоветских республик. Но это долгий отдельный разговор.

Ситуация заморожена, но не решена

Пока же Владимир Путин сделал всё правильно: он остановил распад, заморозил ситуацию. Но дальше-то что?… Должно быть какое-то системное решение. Как устранить предпосылки? Они же не устранены.

Все "национальные республики" — на своих местах, у них остаются все атрибуты государства. В советское время их удерживала в составе единой страны руководящая роль партии, в новейшее российское время Путин лично, его личные связи с Кадыровым.

Но когда уйдёт Путин, уйдёт Кадыров, что будет удерживать Чечню в составе России?… Поэтому вопрос в любом случае надо решать.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Любовь Степушова
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