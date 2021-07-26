Проект Литвы "Тихановская" — глуп, неактуален и бесперспективен

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская, выступая на встрече с национальной диаспорой в Нью-Йорке, заявила, что "не может обещать" введения США секторальных санкций в отношении правящих кругов Белоруссии, сообщает ТАСС.

Тихановская подчеркнула, что на подобных встречах сложно добиться каких-то конкретных обещаний.

Напомним, белорусский политик с 18 июля находится в США. На прошлой неделе в Вашингтоне она встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

Руководство Литвы пытается раскрутить проект "Президент Белоруссии Тихановская", чтобы повысить свой политический вес и получить деньги на новые пакости в отношении России и Белоруссии. Почему так плохо получается? Будет ли хотя бы компенсированы экономические убытки? США сейчас совершенно не интересна вся Восточная Европа, Белоруссия в частности, а Литва в особенности. Обо всем этом и многом другом в эфире программы "Точка зрения" видеостудии Pravda. Ru рассказал политолог, журналист-международник ресурса RuBaltic. ru Александр Носович.

— Александр, вы специализируетесь по Белоруссии. Во-первых, хотелось бы спросить вашу точку зрения по поводу визита Светланы Тихановской в США, и, в частности, там она встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном. Сначала спрошу вас так: какая была цель этого визита? Вообще, это ее инициатива или это такая общая операция Запада по ее продвижению в медиа-пространстве?

— Светлана Тихановская не проявляет никаких инициатив в принципе. И никогда не проявляла. Она — не политик, не функционер и не деятель вообще. Все с самого начала это прекрасно понимали.

Даже она сама этого не отрицала, говорила, что ее жизненная цель это жарить мужу котлеты, а в президенты она пошла только потому, что мужа посадили. И президентом она стать хочет только для того, чтобы первым и последним своим решением назначить новые выборы, в которых она участвовать не станет.

Поэтому говорить о Тихановской как о политике, я в принципе считаю некорректным, это подмена понятий. Говорить нужно о тех людях, которые стоят за Тихановской.

Тихановская марионетка в руках Литвы

В данном случае это даже не отдельные люди, а целая страна — Литовская республика, куда Тихановская бежала год назад от преследования. Литва взяла ее под свою опеку, и поэтому все, что сегодня говорит и делает Тихановская, идет не от нее.

Она — самая примитивная марионетка. Ее направляют, ее устами говорят администрация президента и Министерство иностранных дел Литвы.

Они реально сделали ставку на Тихановскую, чтобы попытаться повысить вес Литвы на Западе, продвигая везде, где только можно Тихановскую в качестве президента республики Белоруссия.

Литва организует ей все эти поездки и встречи с Меркель, с Макроном, теперь вот визит в США, выступление в ООН, в ОБСЕ и так далее. В общем это такая обычная схема раскрутки.

— Почему Литва занимается экономическим самоубийством? Там и так все разрушено, а теперь она только сильней страдает от того, что Александр Лукашенко практически прекратил весь транзит. Если даже Литва наработает политическую репутацию на Западе, будет ли возможно это как-то монетизировать?

Поддерживают ли США или другие страны Запада такие планы, участвуют ли в них финансово? Или все только выслушивают, молча кивают и снисходительно похлопывают по плечу?… Как американцы ко всему этому относятся?

— Литва это действительно продавец, который пытается этот проект продать. Соединенные Штаты в этой истории потенциальные покупатели проекта "Светлана Тихановская".

"Давай денги! Денги давай!!!"

Если Литва сможет привлечь, заинтересовать этим проектом высоких функционеров в Белом доме и Госдепартаменте, то в Вильнюс, где Тихановская проживает, пойдет финансирование на ее раскрутку, на создание ей политического штаба, на формирование вокруг Тихановской политической партии и тому подобные вещи.

Тогда Литва станет распорядителем средств, которые начнут вкачиваться в Тихановскую, в первую очередь, конечно, американцами, во вторую очередь, всеми остальными, кто заинтересован в смене власти в Белоруссии.

Именно поэтому Литва устраивает Тихановской эти гастрольные туры по Европе, организует встречи с Меркель, с Макроном, теперь вот в Америку повезла. Это нужно чтобы прорекламировать товар, показать его лицом и получить деньги на его дальнейшую демонстрацию. Вот, собственно, и все.

— Получается, что даже до пика уровня Хуана Гуайдо Тихановская со всей литовской поддержкой не доросла, ведь его Соединенные Штаты напрямую спонсировали. А чего эти добились?… Тихановская не была принята президентом Байденом, с ней встретился только Блинкен. Почему, с вашей точки зрения, Байден с ней не встретился?

— Означает это ровно то, что администрации США мало интересна Восточная Европа вообще, Белоруссия в частности, а Литва, которая пытается привлечь интерес к событиям в Белоруссии и на Украине, обострить противостояние с Россией, в особенности.

Это уже тенденция. Предыдущему американскому президенту Трампу Восточная Европа тоже очевидным образом была не интересна и не нужна. Он прямо и самым грубым образом ею пренебрегал.

Байден пока ведет себя более вежливо, но по факту получается то же самое. Он договаривается с Путиным на какие-то тактические сделки, известные чувства своих сателлитов вроде Украины или Польши для него не имеют никакого значения.