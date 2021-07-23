Морально обязаны: Тихановская попросила у США новых санкций против РБ

Экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская, как оказалось, попросила в ходе своего визита в США санкций против Белоруссии. Тихановская составила целый список отраслей, которые можно было бы "ограничить", чем вызвала закономерные вопросы американской стороны.

Напомним, что с Джо Байденом Тихановской пообщаться не удалось — зато она "поймала":

американского секретаря Энтони Блинкена ;

; помощника Байдена по нацбезопаности Джейка Салливана.

Как сообщает портал Axios, Тихановская предложила устроить санкции для тех сфер промышленности, которые находятся под контролем у государства. Такой подход, пишет портал, вызвал у американцев вопрос: а как санкции повлияют на народ РБ?

В "расстрельный список" попали:

сталелитейная;

деревообрабатывающая;

топливная промышленность.

У США, считает Тихановская, есть

"…моральное обязательство"

поддерживать белорусский народ, который сейчас

"…на переднем крае мировой борьбы автократии и демократии".

"Моя задача состоит в том, чтобы сказать: "Послушайте, я понимаю, что картина исчезла. В те дни вы все были вдохновлены нашим народом. Но процессы всё ещё продолжаются. Люди не выходят на улицу не потому, что они сдались, а потому, что их подавляют с помощью насилия и оружия", — рассказала для Axios Тихановская.

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