Экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская, как оказалось, попросила в ходе своего визита в США санкций против Белоруссии. Тихановская составила целый список отраслей, которые можно было бы "ограничить", чем вызвала закономерные вопросы американской стороны.
Напомним, что с Джо Байденом Тихановской пообщаться не удалось — зато она "поймала":
Как сообщает портал Axios, Тихановская предложила устроить санкции для тех сфер промышленности, которые находятся под контролем у государства. Такой подход, пишет портал, вызвал у американцев вопрос: а как санкции повлияют на народ РБ?
В "расстрельный список" попали:
У США, считает Тихановская, есть
"…моральное обязательство"
поддерживать белорусский народ, который сейчас
"…на переднем крае мировой борьбы автократии и демократии".
"Моя задача состоит в том, чтобы сказать: "Послушайте, я понимаю, что картина исчезла. В те дни вы все были вдохновлены нашим народом.
Но процессы всё ещё продолжаются. Люди не выходят на улицу не потому, что они сдались, а потому, что их подавляют с помощью насилия и оружия", — рассказала для Axios Тихановская.
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