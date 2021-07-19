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Автор Любовь Степушова

Зачем США нужен визит Тихановской

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Светлана Тихановская визитом в США получит легитимизацию своей деятельности, однако свои просьбы к Вашингтону ей нужно отложить, считает эксперт Константин Блохин.

Зачем США нужен визит Тихановской

Тихановская планирует встречу с Байденом

Белорусский политик, экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в воскресенье в США.

Она планирует встретиться с главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр и американскими законодателями, также с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, но этих встреч в повестке у руководителей США пока нет.

Тихановская, выступая на пресс-конференции, как сообщает ТАСС, сообщила, что США могли бы:

  • взять на себя роль посредника в переговорах оппозиции и власти в Белоруссии;
  • поддержать гражданское общество в стране;
  • ввести новые секторальные санкции в отношении Белоруссии;
  • облегчить визовый режим для въезда белорусов в США.

Для чего Тихановская нужна США

Как сказал Pravda. Ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук (ЦИПБ РАН) Блохин Константин, Тихановская этим визитом получит легитимизацию своей деятельности со стороны Запада.

Это даст ей и шанс занять место во властных структурах Белоруссии, если США сменят там режим, тем самым осуществив свой главный геополитический проект — "санитарный кордон" вокруг России, изолировав её от Европы, в первую очередь — от Германии, от Балтики до Чёрного моря.

"Единственным звеном, которое мешает на данный момент осуществлению этого проекта, как раз является Белоруссия. Запад пытается всеми возможными способами сменить там режим", — отметил Константин Блохин.

Эксперт не стал увязывать дружеский жест Владимира Путина, предложившего, по данным некоторых СМИ, использовать базу в Киргизии для содействия США в Афганистане с недружественным жестом Байдена — предполагаемой встречей с Тихановской.

"Это два момента такие совершенно разные. Это даже географически два разных региона. Поэтому тут надо отдельно комментировать", — сказал Константин Блохин.

Мечты Тихановская должна оставить при себе

По его словам, желание Тихановской упростить систему получения виз США для белорусов, как и другие её "мечты" сегодня нереализуемы.

"Мало ли что она хочет. Она сможет конкретно реализовывать какие-то свои проекты, мечты только в случае, если станет президентом Белоруссии. Это кандидаты в президенты всегда обещают "золотые горы". Но даже когда они становятся президентами, не факт, что эти "золотые горы" будут осуществлены для своего электората. Поэтому сейчас все эти слова не стоят ничего. Вообще ничего", — отметил эксперт.

"Тихановская является лишь инструментом. Украинцы сейчас до сих пор верят, что они в НАТО войдут и в ЕС, и так далее. Время прошло — ничего этого не происходит", — сделал вывод Константин Блохин.

Светлана Тихановская проживает в Литве после поражения на выборах, результатов которых она не признала. Ею был создан Координационный совет оппозиции. Его деятельность была признана в Белоруссии незаконной.

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