Китай будет назначен виновным за "ковид". Готов ли Пекин к последствиям?

США не оставляют попыток назначить Китай ответственным за появление коронавируса SARS-CoV-2, теперь подключив к этому Всемирную организацию здравоохранения.

ВОЗ подключилась к уничтожению Китая

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг, 15 июля, сделал крайне неприятное для Китая заявление.

"Пока преждевременно исключать версию о том, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, появился в лаборатории китайского города Ухань и распространился из-за утечки", — заявил Гебрейесус.

Он призвал Китай "сотрудничать на втором этапе изучения происхождения коронавируса".

Этими заявлениями ВОЗ подключилась к западной антикитайской кампании по доказательству вины лаборатории в Ухани в утечке смертоносного вируса.

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории и знаю, что в лаборатории случаются инциденты. Так бывает", — цитирует Гебрейесуса AP.

Европа, несомненно, пойдёт в фарватере претензий США, и рано или поздно, но Китай столкнётся с тем, чего всегда избегал — адских антикитайских санкций. Это, вероятно, как уже заявлял экс-президент США Дональд Трамп, будут

претензии на колоссальные суммы возмещения ущерба в триллионы долларов,

преследование китайских компаний по всему миру

и усиление геополитической напряженности рядом с границами Китая.

Стратегия США очевидна: если Китай объявлен главным конкурентом, то его надо уничтожить. Можно было бы подумать об извлечении пользы из этой ситуации для России.

Китай не будет играть в игру: "назначь виновного"

В комментарии для Pravda.Ru глава Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев выразил надежду, что попытки назначить китайцев виновными за появление "ковида" всё же провалятся, хотя "мы наблюдаем, что они (американцы) который раз возвращаются к одной и той же теме".

Эксперт заметил, что китайский МИД уже прокомментировал ситуацию, попросив ВОЗ "не политизировать вопросы вакцинации и происхождение коронавируса".

"Если будут разумные основания для повторных расследований, то китайцы, конечно, будут способствовать ВОЗ во всём. Но превращать это в некую игру, где виновный назначен заранее, а всё остальное подгоняется, — Китай на это не пойдет. И не существует механизмов, которыми Китай можно было бы насильно заставить играть в эту нечестную игру", — сказал Сергей Санакоев.

По его мнению, никакие угрозы, санкции и штрафы Китаю не страшны.

"Не имеет никакого значения, что США собираются делать. Потому что Китай не будет идти на поводу непонятных акций или решений, которые к международному праву не имеют никакого отношения. А если за этим со стороны Запада последуют угрозы экономического или, не дай бог, военно-политического характера в сторону Китая, то он легко на это отреагирует с улыбкой на лице", — отметил китаист.

Хорошие отношения не создаются путём торга

Сергей Санакоев уверен, что Российская Федерация будет максимально поддерживать Китай "без всяких вопросов", а "просить что-либо взамен — это бред".

"Хорошие отношения не достигаются путём торга, Это неправильный подход. Более того, китайцы и так к нам относятся совершенно нормально", — сказал Pravda.Ru эксперт.

Позиция Китая — расследуйте и другие версии

После заявления Гебрейесуса китайский МИД обратился в ВОЗ с просьбой изучить версию, согласно которой вирус SARS-CoV-2 был завез`н в страну вместе с замороженными продуктами, а не выведен в уханьской лаборатории. Об этом на брифинге в пятницу, 16 июля, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее ведущий китайский ученый Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли опровергла распространяемые в США утверждения о том, что источником коронавируса, вызвавшего пандемию, могла стать лаборатория института.

В интервью газете The New York Times Ши Чжэнли сказала, что нет никаких доказательств того, что вирус просочился из института. Ши Чжэнли также опровергла сообщение The Wall Street Journal о том, что три исследователя из института обратились за медицинской помощью с симптомами, схожими с заражением коронавирусной инфекцией, примерно за месяц до того, как были зарегистрированы первые случаи заболевания COVID-19. Она попросила назвать имена этих учёных, чтобы разобраться с их показаниями.

Пекин требует от Вашингтона объяснений по поводу вспышки неизвестного вируса в штате Вирджиния, которая произошла незадолго до мировой пандемии. Китай уверен, что в военной лаборатории "Форт-Детрик" изучают биологическое оружие, поскольку поражающее лёгкие смертельное заболевание фиксировали преимущественно в её окрестностях.

26 мая президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19, обратив внимание на Китай, и отчитаться о результатах в течение 90 дней.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ранее посетивших Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах сделала вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

