Согласно недавно опубликованным правительством США данным, Пентагон отправил $39 млн американских налогоплательщиков Питеру Дашаку, который затем использовал их для проведения исследований функции усиления коронавирусов летучих мышей.

Об этом сегодня сообщает портал о науке Treason.news (США).

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На каком этапе "встали" разработки после того, как тогда ещё президент Дональд Трамп, узнав о программе, отменил в прошлом году грант в размере $3,7 млн, который должен был быть предоставлен EcoHealth Alliance - неизвестно. Это произошло примерно в то время, когда Трамп впервые заговорил о лабораторной теории происхождения коронавируса.

"В общей сложности более чем $123 млн были отправлены правительством США в Китай в период с 2017 по 2020 год. А вообще Пентагон финансирует разработки бактериологического оружия, по крайней мере, с 2013 года.

Гранты от Пентагона в указанный период составили $6 491 025. Они направлялись на исследования под названием "Понимание риска возникновения зоонозных заболеваний, переносимых летучими мышами, в Западной Азии", -сообщает Daily Mail Online (Великобритания). — Гранты были классифицированы как "научные исследования — борьба с оружием массового уничтожения".