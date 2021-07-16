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Глава ВОЗ: мы поторопились исключить утечку COVID-19 из лаборатории

Мир

Китай до сих пор не передал "сырые" данные о случаях заболевания COVID-19, которые ВОЗ запросила ещё в начале 2020 года, что тормозит выяснение причин того, как появился вирус.

Глава ВОЗ: мы поторопились исключить утечку COVID-19 из лаборатории

Так заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

"Сейчас мы начинаем второй этап расследования, и нам всё еще необходимы данные, которые мы просили в первые дни пандемии, — сказал он. — Приходится признать, что пока преждевременно отвергать теорию о том, что вирус возник в лаборатории недалеко от Уханя, Китай.

В марте ВОЗ опубликовала доклад, в котором говорилось, что COVID-19, вероятно, распространился от летучих мышей к людям и что крайне маловероятно, что вирус сбежал из лаборатории. Не исключено, что мы поторопились с выводами. Я сам был лаборантом, я иммунолог, и я работал в лаборатории, и в лаборатории иногда происходят несчастные случаи”, — сказал Гебрейесус. — Это обычное дело".

Заявление обычно сдержанного в формулировках чиновника было необычно резким. По-видимому, причина в том, что в последние месяцы идея о том, что пандемия началась каким-то образом в лаборатории — и, возможно, связана с искусственно созданным вирусом — набрала обороты, а Китай упорно не предоставляет важные данные.

Напомним, к слову, что Совет по международным отношениям в прошлом году обвинил Гебрейесуса в том, что он выполнял требования Китая, прикрывая "неправильное обращение” Пекина с этой вспышкой. СМО заявил тогда, что глава ВОЗ "отмыл имидж Китая”, когда похвалил правительство страны за "открытость к обмену информацией” и "установление нового стандарта борьбы со вспышками”.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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