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Автор Инна Новикова

Китай планово преодолел кризис и вирус. Россия берёт пример

Мир

Аналитики корпорации RAND в США выпустили доклад о положении Китая на мировой арене, в котором назвали главные недостатки страны как сверхдержавы, пишет РБК.

Китай планово преодолел кризис и вирус. Россия берёт пример

В докладе, эксперты оценили экономическую мощь Китая, но отметили неспособность Пекина предложить привлекательную модель развития, в основе которой лежали бы оригинальные ценности. 

Как отмечают аналитики RAND в ближайшее время экономика страны столкнется с проблемами. Привлекательность страны снизится на фоне роста тревоги из-за несоблюдения прав человека.

Но пока миром правит кризис и коронавирус США уступают позиции ведущей мировой державы. И экономику Китая совсем недавно тоже очень сильно штормило. Теперь же в Китае — всё не только спокойно, но и успешно. Кризис позади, снова пошёл спрос. Китайская Коммунистическая партия торжественно отметила 100-летие. Весь огромный народ счастливо это приветствует и с большим энтузиазмом смотрит в будущее.

Россия тоже все чаще пользуется плановой советской моделью. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал директор Института нового общества Василий Колташов.

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— Василий, вы сказали что многие в нашей власти являются либералами, поэтому считают, что государство не должно вмешиваться в экономику и общественные сферы, но оно всегда вмешивалось, а сейчас даже объявляет не выходные, но нерабочие дни за счет работодателя. Это как?

— Оно у нас очень даже активно вмешивается, да и еще как вмешивается, если ему это зачем-то нужно.

— Говорит, что должны снизить цены почему-то на сахар и масло, но при этом на самое дешевое масло цены снижаются, а на дорогое только повышаются. Оно активно вмешивалось в медицинские вопросы, приравняв их к административной ответственности.

Теперь надо обязательно вакцинироваться, носить маски и перчатки, временами можно не носить, а потом — опять надо… Но народ — против, поэтому многие не хотят носить, пусть даже назло отморозим уши. В общем — и смех, и грех, и слезы.

— Мы — определенно не китайцы.

— В начале пандемии вы говорили про кризис перепроизводства в Китае, что все именно это с этого-то и началось. Кстати, на утверждения, что коронавирус создан искусственно, уже и внимание никто особо не обращает. Все эти обвинения просто зависли в воздухе, потому что сейчас всем не до них.

Тем не менее, как Китай это все пережил? Потому что весь мир до сих пор стоит на ушах, но в Китае-то — все спокойно. У них только экология улучшилась. А Ухань теперь — вообще самый безопасный город планеты, я так понимаю, в этом плане. И сейчас они радостно и массово отмечают 100 летие Компартии. Как на Китае все это отразилось?

— Новая волна пандемии, насколько я понимаю, Китая действительно не коснулась. Я могу достаточно определенно судить об экономике, и считаю, что Китай уже пережил кризис перепроизводства, у них действительно сейчас все нормально.

Именно ситуация перепроизводства, которая подготовлялась замедлением мировой экономики в 2019 году, серьезной просадкой розничных продаж на целый ряд товаров в самом Китае, в 2019 же году, особенно к концу года, определила жесткость анти-пандемических мероприятий.

Дальше просто экономику планово поставили на паузу, она постояла на паузе, товарные излишки потихоньку рассосались, возник дополнительный запрос на китайскую продукцию, и китайская экономика начала выползать из состояния этого перепроизводства или явно ощущаемого кризиса.

Что касается пандемии, то теперь, наверное, и у нас тоже не очень жестко реагируют на эту новую волну коронавируса, потому что российская экономика также воспользовалась ситуацией уже в ее начале, поставила на паузу свою экономику.

Анархия рынка и плановый анти-кризис

По сути, в России кризис был и антикризисные меры принимались тоже по китайской модели. Мы в каких-то сферах планы восстанавливаем. У нас пошел кризис, а мы возьмем план и проведем этот кризис, выйдем из него планово.

Вообще экономический кризис, как писали в советских учебниках по экономике, это порождение анархии производства и торговли, рыночного хаоса при капиталистической системе.

Мы с анархией теперь бороться, видимо, уже не будем, просто потому, что она победила, так что перепроизводство будет, но мы говорим: а мы планово будем переживать этот кризис.

А если все по плану, то — раз, и останавливаемся, и небо очищается, и люди в деревне отдыхают. А потом мы также по плану пойдем. Так, а теперь торжественно объявляем о том, что кризис закончился, перерезали ленточку, всем обратно работать.

Вот мне кажется, что они эту ленточку уже перерезали, и теперь работают и всем будут советовать. Вопросы есть в темпах, в устойчивости, но у властей сейчас нет необходимости устраивать цирк из-за новых проявлений пандемии. Они уже это сделали.

— Но уже по всей планете власти практически всех государств устраивали цирки.

— Сложно сказать, устроили это они или устроили это все не они. Но американские ученые публиковали научную статью о том, что они смогли модифицировать коронавирус и сделать его более агрессивным, опасным, тяжелым для живых организмов.

Это была всего лишь обычная научная работа на выделенные средства. По крайней мере, в прессу это попало уже в формате отчета по гранту, что американские ученые это доказали.

— Да, это было в журнале Science еще в 2015 году. Возможно, они его потом и запустили…

— Возможно, но это — все же не доказательство американской причастности. Хотя после этого Вашингтон может кого угодно обвинять в чем угодно, но рыло в пуху больше всего именно у американской системы, у американского государства и у американских ученых. Хотя я думаю, что сами ученые — все-таки просто инструмент, дело — именно в системе.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай экономика китая василий колташов
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