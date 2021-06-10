Расследование: кто выпустил COVID-19 из лаборатории

Возможность лабораторного происхождения COVID-19 сегодня обсуждается практически везде. Об этом пишут СМИ и говорят сенаторы США.

В администрации Байдена уже призвали специалистов приложить максимум усилий для расследования причин появления вируса. При этом то, над чем год назад смеялись практически все, звучит сегодня основной версией.

Тогда при словах "утечка из лаборатории" всех обуревал лютый скепсис, а сторонников такой версии обвиняли в приверженности к теории заговора.

После тема была объявлена маргинальной, а вокруг неё сформировали устойчивый официозный консенсус: коронавирус якобы имеет естественное происхождение.

Спустя год издание WSJ в статье "The Science Suggests a Wuhan Lab Leak” пишет о том, что наблюдается нестандартная нуклеотидная последовательность CGG-CGG, которая способствует более эффективному распространению вируса.

Данный вариант, коротко говоря, кодирует определённую аминокислоту.

Учёные при этом отмечают, что даже одинарный CGG — большая редкость для коронавируса, который предпочитает использовать другие варианты. Откуда взялось два подряд?

И тут нас ждёт откровение выдержкой в год.

Рекомбинация — один из способов мутации вирусов, в ходе которого они обмениваются нуклеотидами. Однако комбинация CGG-CGG не была найдена среди коронавирусов в природе.

Никакая мутация такую неестественную форму бы не выдала, зато в лабораторных экспериментах с модификацией вирусов она легко могла появиться.

Хотя остальные коронавирусы человека (SARS и MERS) сначала не отличались эффективностью и быстро эволюционировали, пока не сформировали наиболее заразные штаммы, SARS-CoV-2 изначально был чрезвычайно заразен.

Напрашивается вывод, что подобная адаптация беспрецедентна и была получена искусственно.

Журналисты другого издания, The Economist, отметили, что до сих пор не было получено убедительных доказательств зоонозного происхождения вируса — до сих пор не найдено животное, которое могло стать промежуточным звеном между летучей мышью и человеком.

Директор Центра новых инфекционных заболеваний Института вирусологии в Ухане Ши Чжэнли якобы заявляла, что утечка вируса могла произойти из её лаборатории.

Но пока доказательства этого предположения имеются только косвенные, и понадобится гораздо больше усилий в расследовании, прежде чем в этой истории будет поставлена точка.

Как писал в своем телеграм-канале публицист и блогер Станислав Яковлев, на самом деле "эта теория — давно не теория" и расследовать тут нечего.

По его словам, дискуссия случилась по другому поводу: "что будем делать с китайскими товарищами за такую преступную их безответственность".

"Если штрафовать, то надо определиться, на какие деньги, и заранее согласовать справедливый метод дальнейшей делёжки этих денег между всеми потерпевшими странами. Ну, не буквально всеми, конечно. Но основными.

А если карать, то кого и как, с применением ли подручных средств, а самое главное: прямо сейчас начнём, или всё-таки сначала победим вирус, и только после этого, в более спокойной обстановке, плотно пообщаемся с китайскими товарищами о Страхе Божьем.

Консенсусное решение получилось вот какое: вирус в приоритете, и пока не разберёмся с "ковидлой", на второстепенные вопросы не отвлекаемся. А что делать с китайскими товарищами — посмотрим на их дальнейшее поведение, сверим впечатления, тогда и решим. Пусть они сами определят свою судьбу", — резюмировал аналитик.

Спустя год, судя по последним новостям, поведение китайских товарищей было признано неудовлетворительным…

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