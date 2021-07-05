Почему на самом деле не стреляли по Defender

Инцидент с британским фрегатом HMS Defender, который вторгся в территориальные воды России 23 июня и до последнего момента не верил в серьёзность предупреждений пограничного корабля, до сих пор будоражит общественность. В Bloomberg накануне напомнили о том, что в последний раз ВМС Британии и России конфликтовали в Черном море в 19 веке в годы Крымской войны. Такую аналогию провел экс-главком Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, отметив, что отношения между Лондоном и Москвой станут более осторожными после этой ситуации. Он отметил, что предупредительная стрельба русских сравнима с событиями, спровоцировавшими Крымскую войну.

Что любопытно, на борту британского фрегата, который вторгся в воды РФ, находился корреспондент ВВС, который документировал происходящее.

Зачем нужна была эта провокация и каких действий ожидали её режиссеры?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Любовь Степушова побеседовала с дипломатом, экс-заместителем главы МИД России Сергеем Орджоникидзе.

Читайте начало интервью:

Британцы в Черном море — статисты, выполнявшие указания режиссера

— Это была многоцелевая акция: и военная, и политическая, и пропагандистская. Находившиеся на борту "Дефендера" корреспонденты должны были показать всему миру, что Британия не считает Крым российским, на этом основании они спокойно нарушают границу и свободно уходят.

Чистой воды пропаганда: мы можем делать все, что угодно, русские нас не смогли остановить. Дескать, британский военный корабль — это вам не украинские катера, которые вы арестовали. Ну и заодно продемонстрировать: вот какие мы смелые.

Они ж понимали, что район, в который вторглись, полностью покрывается береговыми ракетными ударами Черноморской береговой обороны и ВКС России.

Именно вот это нахальство как раз и убеждает, что какие-то крупные силы из большого центра использовали маленьких людей из маленькой страны в своих геополитических целях. Наплевать хозяину на то, что они могли погибнуть.

Провокация не удалась

— На Западе аналитики пишут, что мир был на грани военного столкновения…

— Нет, конечно, не были. Начинать какие-то боевые действия из-за того, что корабль зашёл на две мили на наши терводы, мы не готовы. Как не были готовы в советские времена.

Даже если бы мы потопили этот фрегат, на этом "стрелялки" бы и закончились. Запад, конечно, сделал бы из погибших моряков святых жертв…

— А что вы можете сказать про курьезное обнаружение каких-то документов на остановке, которые говорили о том, что действительно была провокация?

— Я не склонен думать, что это случайная вещь. Вероятно, это какой-то кусочек пазла.

Наверное, не очень получилось, но использовать хотели как подтверждение успешной операции английского фрегата. Перемудрила что-то хитрая британская контрразведка.

И всё ради того, я думаю, чтобы усилить военно-политическое давление на нашу страну в надежде, что мы не выдержим этой гонки вооружений, как уже было однажды с Советским Союзом…

Проучить разок не помешало бы, но...

— Может быть, стоило проучить жёстко, раз уж Запад сам не хочет войны с Россией, чтоб в следующий раз неповадно было провокации устраивать? Или так мы эскалацию не остановим?

— Это решение политического руководства страны. Принимаются такие вещи в зависимости от ситуаций. То есть должна возникнуть критическая ситуация угрозы безопасности нашей страны.

А вообще надо дать понять, я с вами согласен, один раз, потому что эта цепочка бесконечных действий будет продолжаться. Надо разок дать по зубам…

— А некоторые страны очень удачно пользуются моментами: то какой-то там лейтенант, не понимая, что он делает, вдруг вертолёт сбивает наш в Нахичевани. И до сих пор, кстати, этот случай так и не расследован.

— Турки вот сбили наш самолёт, но мы не стали из-за этого воевать с ними. Они извинились, естественно…

Тем и отличаются ядерные державы, что мы себя ведём ответственно и взвешенно. Мы, прежде чем применить силу, серьезно взвесим все обстоятельства и возможные последствия.

Возвращаясь к британскому эсминцу. Мы же не знали, например, точно, что у него на борту не было ядерных ракет. Запросто могли бы быть. И тогда последствия от наших ударов по кораблю были бы страшными.

Ответочку?

— А если в ответ создавать давление у их границ? Нам создавать? Мы же помним, как Советский Союз это делал. Мы помним Карибский кризис, и базы у нас были в Африке и не только. Почему сейчас мы этого не делаем?

— Советский Союз и Россия — это разные государства, так скажем. Потом, всплывают наши российские подводные лодки у их границ. И учения мы проводим в Средиземном море. И в Балтийском. И наши базы тоже есть. В Сирии есть наша база, большая, мощная. И наш Северный флот довольно мощный.

Мы противостоим сейчас огромной военно-политической машине натовской.

— Но у нас есть какие-то шансы на сдерживание этой машины?

— Нет. Они нас пытаются сломать морально. Потому что в военном плане это нереально совершено. У нас есть такие виды оружия, которые способны уничтожить все, что угодно. А вот в экономическом и моральном плане хотят получить какое-то серьезное преимущество. Я не думаю, что это получится. Судя по истории нашей страны, такого ещё не бывало, а если бывало, то быстро всё возвращалось вновь.