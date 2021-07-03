Британцы в Черном море — статисты, выполнявшие указания режиссера

Инцидент недельной давности с британским фрегатом HMS Defender, который вторгся в территориальные воды России и до последнего момента не верил в серьёзность предупреждений пограничного корабля, пока по его курсу не стали ложиться снаряды, до сих пор дает повод для размышлений. Эта ситуация показала, что в НАТО выбрали путь провоцирования России. На днях политолог Наталия Елисеева в интервью Pravda.Ru отметила, что ситуацию, скорее всего, продолжат доводить до пиковой точки.

На страницах китайского издания Guancha на днях появился материал, посвященный масштабным военным учениям НАТО в водах Черного моря. Авторы отмечают, что напряженность в регионе растет. Читатели издания в связи с этим отметили, что Россия не должна закрывать глаза на недавний инцидент у берегов Крымского полуострова.

А чего стоит клоунада МИД Великобритании, утверждавшего, что никто по Defender не стрелял, а потом и вовсе потерявшего стратегически важные документы на автобусной остановке. Все это стало предметом разговора в студии программы "Точка зрения".

Гостем Любови Степушовой стал дипломат, экс-заместитель главы МИД России Сергей Орджоникидзе.

— Для начала надо разделить эту историю на политические и военные факторы.

В политическом плане сигнал вполне ясный, довольно простой: мы не признаем Крым российским, поэтому наш эсминец, находившийся в одесском порту, шёл в порт не то Сухуми, не то Батуми через территориальные воды Украины, совершая таким образом мирный проход в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 82-го года.

То, что англичане не признают Крым российским, это их проблемы, пусть не признают хоть 1000 лет. Крым уже для себя всё давно решил. Крым — это Россия, и надо утверждаться там не только в политическом и военном плане, но и в экономическом. Вынуждены будут со временем все государства признать Крым российским, никуда от этого не денутся. В том числе и Украина.

Вторжение было спланировано и осуществлено в рамках системного наращивания напряженности по периметру российских границ, будь то Чёрное море или район Средней Азии.

Я не люблю, когда называют Среднюю Азию Центральной Азией, это не наше название, его специально нам пытаются насадить с тем, чтобы отделить как можно дальше бывшие республики Советского Союза.

Британцы не сами кашу заварили

Поведение Британии вполне укладывается в военном плане в концепцию Соединенных Штатов и НАТО. Английский эсминец никогда бы не рискнул самостоятельно осуществить такую операцию. Естественно, она была разработана и осуществлена совместно со "старшим братом" вашингтонским, иначе это объяснить невозможно.

Что мне больше всего не понравилось, так это нарушение границ России в Чёрном море. Мы наблюдали его как весьма серьезную угрозу боестолкновения. Посмотрите на эсминец, который снимали заранее приготовленные репортёры — английские репортёры! — для того, чтобы задокументировать эту провокацию.

Там ведь реально была опасная в военном плане ситуация, потому что, судя по съемкам, военные моряки находились на своих боевых постах. Они заряжали пулемёты, пушки, вооружение, ракетные установки. А эсминец производил разведку, электронную разведку наших подразделений, которые находятся в Крыму, и проверял, как и какие военные подразделения будут задействованы, чтобы его не пустить дальше.

А цель проста и незамысловата

Это самое главное в военном плане — посмотреть, что будет делать противник в случае войны и какова, так сказать, оперативная реакция наших военных по защите границ.

Все время нас держат в некоем военном напряжении, будь то в Чёрном море в Прибалтике, на Украине, теперь, значит, ещё Средняя Азия, Афганистан, где вот-вот начнется интервенция. Я абсолютно в этом уверен: талибы полезут в Среднюю Азию. Вопрос, в какой степени это им удастся…

То есть для нас, по периметру наших границ, все время создают военную напряженность. Это называется "политика изматывания противника". То же самое они делали в отношении позднего Советского Союза. Одним словом, посылается сигнал военно-политическому руководству, который состоит в том, чтобы убедить в превосходстве натовских войск, чтобы занять более приемлемую для них позицию по всем остальным вопросам как в политике, так и в экономике.

Давление на нашу страну очень сильное, и дело даже не в эсминце, я абсолютно уверен, что и дальше будут происходить такие же события, такие же провокации.

И всем понятно, кто режиссёр спектакля. Наёмники-статисты будут делать всё, что им прикажут. Поэтому не исключу, что могут появиться и из других стран какие-то корабли и самолёты.

Кстати, давление будет и в Арктике осуществляться.

Так что нам волей-неволей придётся быть в постоянном напряжении наших сил и возможностей: и военных, и экономических. Никуда мы от этого не денемся. Ибо, к сожалению, Запад не готов идти мирным путём, договариваться о чем-то. Желание явно сломать нам политический и военный хребет совершенно ясно.