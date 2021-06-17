Россия обещала помочь Белоруссии, а не спасать лично Лукашенко

Реакция Владимира Путина на вопрос модератора на форуме в Петербурге о том, что он думает про Романа Протасевича, удивила многих. Ответ был примерно следующим:

"Что вы ко мне пристали с этим Протасевичем, пусть он там работает со своим каналом против режима Лукашенко".

Но ведь Протасевич намеревался и "на Россию" работать после того, как по Белоруссии отбарабанил — он сам признался в этом в телеинтервью. И ещё. Как понять: "режим Лукашенко, пусть работает"?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Читайте начало интервью:

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— Я думаю, что это означает одно: российский президент всегда за свободу слова, за свободу тех, кто хочет распространять информацию, которая не нужна таким, как Лукашенко.

А что касается Лукашенко, то Россия же обещала поддержку Белоруссии, а не его лично. А с режимом имеет право бороться каждый белорусский гражданин, но не нарушая при этом белорусских законов.

— Просто слово "режим" как бы не очень подходит для той картинки, которую нам все время демонстрируют — похлопывание по плечу, улыбки друг другу при встречах… Где же братские отношения, куда они делись?

— Россия не обещала поддерживать Лукашенко до конца жизни. И это дело белорусского народа. У него могут быть к власти свои претензии, каждый гражданин Белоруссии имеет право на борьбу с режимом в рамках той законности, которая есть в этой стране. Вот и все.

Есть свободные выборы, есть альтернативные кандидаты. Россия предлагает им честно бороться за власть, насколько они могут это делать.

— Недавно белорусский политолог Дмитрий Болкунец — он сейчас в Варшаве в изгнании — у нас в эфире сказал, что если Россия не согласится Белоруссию поддерживать экономически, то Белоруссия уйдет на Запад, как Украина, по украинскому сценарию. Что вы по этому поводу думаете?

— Насчет экономической поддержки… В 2014 году, на момент ухода Украины на Запад, в стране было, как они считают, около 30 (а я считаю, что больше — около 50) миллиардов российских частных инвестиций.

Первое, очевидно, противоречит второму. В эти головы необходимо засунуть простую мысль о том, что это не одно и то же.

Экономическая поддержка и уход на Запад осуществлялись по разным каналам. И нет никакой гарантии, что экономическая поддержка со стороны России сделает невозможным уход Белоруссии на Запад.

Это нигде не написано.

Более того, экономическая поддержка со стороны России не может привести Белоруссию к какому-то умопомрачительному успеху. Давайте откровенно говорить.

Россия построит в Белоруссии потемкинскую деревню что ли?

Россия уже строила потемкинские деревни по всему периметру Советского Союза. Помогло? Ни разу не помогло. И здесь не поможет.

Единственное, чем может помочь Россия экономически — интеграция белорусской экономики с российской: открыть полностью для нее рынки и тем самым создать новые рабочие места.

И второй момент — помочь временно стабилизировать бюджет. Это все, что может сделать Россия.

Более того, мы должны понимать, что российские возможности тоже ограничены сейчас в экономике, и они вообще никогда не были безграничны.

Минск, Белоруссия Лично Лукашенко Россия помочь не может

Что касается Лукашенко, я не верю, что эти меры помогут сильно увеличить его популярность. Непопулярность президента — уже данность, особенно среди белорусских элит. Поэтому я не думаю, что российская экономическая помощь может выручить Лукашенко. Она может в чем-то помочь Белоруссии. Но дальше республике придется все равно делать все самой. Россия не будет создавать в Белоруссии новых производств в чистом виде. Да, если там что-то будет, мы можем присоединиться.

Что касается Лукашенко, его возможности, несмотря на то, что он усидел, все равно ограничены.

Поэтому здесь фраза "если Россия не поможет Белоруссии экономически, Белоруссия уйдет на Запад, как Украина" — это дурные головы грантоедов, которые выучили формулу, написанную на первой странице учебника, а до конца даже первой главы не дошли.

Они вообще не способны понять, что реальная политическая действительность всегда богаче. Да, ты можешь достать кольт и начать стрелять, очевидно, жертвы будут. Вопрос в том, что главной жертвой будет своя собственная страна, а вовсе не неугодный президент.

И здесь вопрос не в Лукашенко, вопрос в стране. Мы можем сказать, что наличие Союзного государства России и Белоруссии не привело к тому, что в Белоруссии исчезла внутренняя политика. А на Украине она практически исчезла.

То есть влияние России на политику в соседних странах всегда будет гораздо меньше, чем влияние Запада, который все форматирует под себя. Россия не форматирует Белоруссию под себя. Россия оставляет там достаточно много внутреннего пространства.

— Все же там возможен какой-то антироссийский режим националистический в Белоруссии после Лукашенко?

— А почему нет? Кто нам дает гарантию?