Турция относится к Грузии как к колонии

Турция превратила закавказскую страну в свою колонию.

Турция скупает Грузию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили совершил официальный визит в Турцию, где был принят президентом Реджепом Эрдоганом.

Премьера сопровождали министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили и премьер-министр Аджарии Торнике Рижвадзе.

На совместной пресс-конференции Эрдоган отметил, что Турция считает Грузию "ключом к региональному сотрудничеству" с Азербайджаном и Арменией, цитирует пресс-служба президента Турции,

"Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии в течение последних 14 лет. Хотя в 2020 году объем нашей торговли немного сократился, сейчас мы поставили цель достичь 3 миллиардов долларов и продолжим нашу работу в этом направлении", — сказал Эрдоган, добавив, что турецкие инвестиции в Грузию, в том числе в энергетический сектор, составляют 214 миллионов долларов.

Вероятно, это цифра только за предыдущий или текущий год, так как турецкие инвестиции за последние 10 лет присутствуют во всех отраслях страны, начиная от инфраструктурных (дороги, нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, телекоммуникации), строительных, сферы услуг, энергетики, заканчивая текстильной и пищевой промышленностью. Турция монополизировала весь импорт в Грузию (75%). Турецкие компании модернизируют два главных аэропорта Грузии — в Тбилиси и Батуми.

Так же туркам Тбилиси передал на обустройство всю пограничную зону с РФ, и они готовят грузинских военнослужащих в рамках программ НАТО.

Премьер-министр Грузии поблагодарил Турцию за поддержку суверенитета Грузии на всех уровнях, а также — вступления Грузии в НАТО.

По его словам, Грузия, Турция и Азербайджан взаимозависимы и связаны очень тесным сотрудничеством, партнерством и дружбой.

"Между нами существует очень прочная основа для совместной реализации ещё большего числа проектов как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах", - сказал Гарибашвили.

Турция незаконно присваивает природные ресурсы Грузии

Встреча Эрдогана и Гарибашвили состоялась на фоне полугодовых протестов против реализации турецкого проекта строительства Намахванской ГЭС в Абхазии. Основным инвестором проекта является турецкая компания ENKA Insaat ve Sanayi AS.

По данным Центра образования и мониторинга в области прав человека (EMC), ENKA "практически даром и незаконно присваивает природные ресурсы Грузии (река Риони и прилегающие к ней территории — Ред.) и не обязуется продавать энергию на внутреннем рынке, что сводит на нет аргументы в пользу энергетической безопасности страны (Грузии) или экономических выгод".

Кроме того, указывает организация, правительство Грузии, помимо земли, переданной компании (600 га), обязано по договору передать компании другие "необходимые земельные участки", даже если земля имеет статус пахотной. Если же "необходимая земля" принадлежит частному лицу в Рача-Лечхуми или Имерети или в ущелье Риони — на любой территории, которая отказывается от отчуждения, государство обязано помочь компании в получении земли путем экспроприации / конфискации.

EMC считает, что, на самом деле, счета за электроэнергию от этой компании будут выше (около двух лари за квт/час), чем у других поставщиков на энергетическом рынке страны.

Аджария — часть Турции

Несколько лет назад Эрдоган наряду с городами Салоники, Алеппо и Мосул, которые "всегда в сердце османов", назвал и Батуми.

Батуми сегодня застроен новостройками, которые возводились турецкими компаниями и заселены турецкими семьями, причем многие из них имеют грузинское гражданство, которое раздавал Михаил Саакашвили в его бытность премьером.

Центр города скуплен турецкими компаниями под офисы, в них работают опять же турки, а не местные жители.

"Во всей Аджарии никогда не жило столько турок — даже когда она входила в состав Османской империи", — указывал ещё в 2014 году доктор политических наук Александр Чачия. Он сделал вывод, что радикальный ислам набирает силу в Аджарии, и это угроза православной Грузии.

Карсский договор истекает в 2021 году

До двадцатых годов ХХ века ущелье реки Аджарисцкали, так же как и территории южнее и восточнее, называли мусульманской Грузией, а не Аджарией. Одна её часть с 1878 года входила в состав Российской империи (Батумский округ и Ахалцихский уезд), другая — в состав Османской империи. Аджарская автономия в составе России возникла в результате заключения Карсского договора между РСФСР и Турцией, по которому была предоставлена автономия грузинам-мусульманам.

Нужно ли ожидать, что с истечением через год срока Карсского договора (октябрь 2021 года), турки уже официально возьмут в аренду Аджарию, спрашивает грузинский политолог Георгий Гачечиладзе.

Востоковед Игорь Дмитриев уверен, что Эрдоган пытается применить в отношении сопредельных стран принцип, который Анкара реализовала в 1930-х годах прошлого века в отношении сирийской провинции Хатай (Александреттский санджак). Османы просто захватили её, мотивируя это тем, что население провинции составляют этнические турки. По мнению Игоря Дмитриева, схожий метод Турция "попытается применить по всей северной части Сирии, в грузинской Аджарии, в иракском Мосуле, а также, в качестве сверхзадачи, в армянских Гюмри и Зангезуре".

Как сказал "Правде.Ру " ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев, Турция хочет иметь максимальное влияние, в том числе и в Грузии, в том числе и в Азербайджане.

"Это смысл турецкой внешней политики, чтобы сегодня Турция была влиятельнее, чем вчера, а завтра влиятельнее, чем сегодня. Иногда ей это удаётся, иногда — нет. По итогам второй войны в Карабахе, Турция не получила того, что она добивалась — нового формата переговоров в этом конфликте, в котором была бы равна России по статусу", — сказал эксперт.

Только Россия всегда спасала Грузию

Как указывает главный редактор Сакинформ Арно Хидирбегишвили, "Турция всегда была агрессором и оккупантом для Грузии", и только Россия "помешала" туркам окончательно завоевать православных грузин подписанием Георгиевского договора с Грузией 24 июля 1783 года.

Аналитик вспоминает, что в разгар войны России с Грузией 2008 года "Турция была готова разместить свои вооруженные силы в Аджарии, если правительство Грузии не сможет обеспечить безопасность региона". Об этом 3 марта 2009 года сказал тогдашний министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили в интервью Грузинскому информационному агентству.

"Но Мерабишвили не сказал всей правды — Турция не ввела свои войска в Аджарию не потому, что тогдашние грузинские власти, которые не в состоянии были обеспечить даже свою личную безопасность, обеспечили безопасность Аджарии, а потому что туркам это настрого запретила Россия", — отметил Арно Хидирбегишвили.

Под давлением Запада Грузия с самого начала независимого существования заняла русофобскую позицию, это толкает её на неравноправное сотрудничество с неоосманами, которым она отдана на "съедение" тем же Западом. Позиция Грузии: Россия — враг, очень недальновидная и неперспективная позиция для православной Грузии, исходя из её истории.

Читайте по теме: Грузия на перепутье после ухода Бидзины Иванишвили

Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе

Грузия будет самой пострадавшей от пандемии страной бывшего СССР

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.