Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе

Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция — Великобритания и США. Запад потерял возможность влиять на ситуацию в Закавказье, и это заметила даже Грузия.

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Запад обиделся на Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе обидело Запад.

"Я разговаривал по телефону с моим французским коллегой вчера, мои сотрудники разговаривали с американскими партнерами. Мы почувствовали где-то… ну, знаете, что-то вроде обиды — мол, как же так, нам подробно ничего не рассказали", — заявил министр на пресс-конференции в четверг.

Лавров чётко расставил точки над i: Турция не будет принимать участие в миротворческой операции, а лишь наблюдать за ней с территории Азербайджана. После этого, в Анкару приехал глава секретной разведслужбы Великобритании Ричард Мур.

Анкара и Лондон проиграли в Закавказье

Тюрколог Станислав Тарасов считает, что приехал он для того, чтобы констатировать, что Великобритания и Турция проиграли партию по внедрению в Закавказье. Эксперт полагает, что это произошло, во многом, благодаря правильной игре президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сделал ставку на Россию, всем видом показывая важную роль Турции в урегулировании конфликта.

Алиеву вовсе не хочется быть у Реджепа Эрдогана ведомым, он сам намерен стать центром тюркского мира, сказал Станислав Тарасов на радио Вести FM в пятницу.

По его мнению, это начало формирования в Закавказье росийско-азербайджанского альянса, который будет использовать Турцию в ситуативных интересах, показывая ей свою лояльность, но не давая простора для манёвра. Что касается Армении, то, по мнению эксперта, эту страну ждут большие перемены, прежде всего, в осознании того, что только Россия может гарантировать её безопасность в регионе.

И это заметили в Грузии

Как отметил Станислав Тарасов, успехи оси Россия-Азербайджан оценили в Тбилиси, который согласился предоставить свое воздушное пространство на "определенный период" для переброски российских войск в Нагорный Карабах. Более того, президент Саломе Зурабишвили не просто поздравила конфликтующие стороны, а даже поблагодарила Россию за прекращение войны и заявила о "наступлении на Кавказе новой эры".

Заметим, что в Грузию 17 ноября прилетает госсекретарь США Майк Помпео. Вероятно с той же целью, что и Мур — в Турцию — разобраться, что же произошло, а также почему верный союзник вдруг поддержал "агрессора".

По мнению грузинского эксперта Арчила Сихарулидзе, Вашингтон "удручен" подписанным между Россией, Азербайджаном и Арменией соглашением о прекращении войны в Карабахе и появлением в зоне конфликта российских миротворцев, что серьезно меняет расстановку сил в масштабах всего Закавказья в связи со сменой статус-кво в Нагорном Карабахе.

Россия — единственный гарант безопасности Кавказа

Как сказал "Правде.Ру", политолог, публицист, доцент Финансового университета при Правительстве России, Леонид Крутаков, самый главный итог истории в том, что США практически выдавлены с Кавказа, "они остаются только в Грузии и по пути следования трубопровода Баку — Джейхан".

Эксперт полагает, что в Грузии "сейчас серьезно задумаются об изменившейся конфигурации безопасности Кавказа".

По его словам, ключевыми игроками в регионе становится астанинская тройка (Россия, Иран, Турция), которая сегодня на Ближнем Востоке является ключевым игроком.

"Мы видим, как американцы теряют в Закавказье свои зоны контроля и влияния. Понятно, что на 90% ни Пашинян, ни другие ставленники Вашингтона не усидят во власти в Ереване после поражения в карабахской войне", — сказал Леонид Крутаков.

По его мнению, Алиев сделал свой выбор в пользу России, так как прекрасно понимает, что единственным гарантом мира в Карабахе может быть Москва, так как:

— Армения никогда не примет Турцию в виде миротворцев,

— а у американцев нет опыта миротворцев в условиях реальных боевых действий.

"Алиев прекрасно понимал, что без согласия России установить в Закавказье какой-либо силовой и политический паритет просто невозможно", — сказал Леонид Крутаков.

Очевидно, что региону предстоит длинный путь по примирению, но он уже не будет кровавым.

"Достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", — сказал президент России Владимир Путин в обращении по случаю заключения соглашения.

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