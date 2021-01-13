Грузия на перепутье после ухода Бидзины Иванишвили

С уходом из политики Бидзины Иванишвили для Грузии открывается возможность вписаться в новую политическую конфигурацию в Закавказье и построить вектор сотрудничества с Россией.

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Я устал, я ухожу

Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили объявил, что он уходит из политики навсегда, так как его "миссия выполнена".

Это решение принято после того, как на выборах прошлого года его партия "Грузинская мечта" получила две трети мест в парламенте.

"Я считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики и полностью передать бразды правления. Я покидаю пост председателя партии и саму партию и возвращаюсь к своему частному образу жизни, которым жил до 2011 года", — заявил Иванишвили в открытом письме, напомнив, что вскоре ему исполняется 65 лет.

В числе своих достижений он назвал свержение политического режима Михаила Саакашвили и выстраивание отношений с Западом.

"Вопреки намерениям оппозиции, мы по-прежнему пользуемся непоколебимой, растущей и мощной поддержкой нашего главного стратегического союзника — Соединенных Штатов, и наших европейских партнеров. Грузия — маленькая, но влиятельная, успешная и образцовая демократия не только на постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе", — заключил он.

В интервью Общественной телекомпании Иванишвили добавил, что Грузия теперь "свободно выполняет" все стандарты Североатлантического альянса, включая требование тратить 2% ВВП на демократические институты или оборону. Иванишвили также рассказал о планах властей подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. По его словам, Грузия к 2030 году может присоединиться к Евросоюзу, где и есть "наше место — это наша (историческая) семья".

Почему Иванишвили не смог сотворить чудо

В комментарии для "Правды.Ру" президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики отметил, что Иванишвили "при жестком и тираническом" правлении Михаила Саакашвили поддерживал финансово и морально грузинскую интеллигенцию, строил много культурных и духовных объектов по Грузии.

"А когда терпение народа от выкрутасов Михаила Саакашвили дошло до предела, он возглавил силы сопротивления, создал партию, которая освободила Грузию от преступника, как оценено судом Грузии — Михаила Саакашвили", — отметил общественный деятель.

По словам Владимира Хомерики, грузинский народ в последнее время был недоволен правящей партией, "потому что ждал манны небесной". Но чудес не бывает, "поскольку Грузия в долгах, противостоит большому соседу — России и экономически находится под давлением Турции".

Однако нельзя отрицать, что Иванишвили создал новую демократическую Грузию, укрепил отчасти экономику, сельское хозяйство, сферу промышленности, поэтому "основная часть народа Грузии" всецело его поддерживала и понимала, отметил общественный деятель.

Иванишвили своим уходом освободил Грузию от обязательств Западу

По мнению Владимира Хомерики, Иванишвили ушел чтобы дать Грузии обновление: "нужна свежая кровь и новые политики".

"И это правильно, так как в Закавказье строится новая политическая конфигурация с участием России, Армении и Азербайджана. И Грузия в этом плане остается в ущербной позиции — между Турцией, которая имеет территориальные претензии к Грузии и такой интересной силой как Россия-Армения-Азербайджан и Иран", — отметил Владимир Хомерики.

"Поэтому я думаю, что новые власти будут строить новый необходимый вектор политики сотрудничества и с этими государствами, и с Россией в первую очередь", — добавил он.

Грузии нужен нейтральный статус и экономическое сотрудничество с Россией

По словам общественного деятеля, Грузии надо делать свой правильный выбор в плане нейтрального статуса и на экономическое сотрудничество с соседями по Южному Кавказу и Россией.

"Я считаю, что этот шаг позволит Грузии в определенной степени стать свободной от некоторых обязательств, которые, очевидно, при приходе к власти Бидзина Иванишвили вынужден был дать определенным западным кругам. Ибо, вы знаете, что они полностью царствовали и царствуют в Грузии своим диктатом из посольства США. Если у грузин хватит разума и сил, этот вектор будет поворачиваться в сторону России — давнего соседа, от которого во многом зависит решение всех проблем в Грузии", — сказал Владимир Хомерики.

Добавим, что перемене курса грузинского руководства способствует кризисная обстановка на Западе. Брюссель не будет принимать Грузию в ЕС и даже ставить этот вопрос, так как он занят решением своих проблем. Тема Грузии в информационном пространстве Европе стала третьестепенной.

Что касается вступления Грузии в НАТО, то ни европейцам, ни США совершенно ни к чему еще больше обострять отношения с Москвой. Грузии это тоже не нужно. В любом случае она в обозримом будущем не вступит в НАТО.

И, действительно, в Тбилиси видят, что Россия с 2 тысячами миротворцев в Нагорном Карабахе надолго закрепилась на Южном Кавказе. Именно поэтому правительство с оговорками, что по просьбе Баку и Еревана и в виде исключения, но открыло воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих миротворцев в Нагорный Карабах.

Справка. Миллиардер Бидзина Иванишвили, сделав состояние в России в 1990-х годах в металлургической и банковской сферах, в 2011 году основал "Грузинскую мечту". Год спустя партия выиграла всеобщие выборы, а через год после этого сместила президента Михаила Саакашвили, который со своим Единым национальным движением (ЕНД) правил после ноябрьской революции роз 2003 года.

Сегодня партия сохраняет крупнейшую фракцию в парламенте страны — 89 из 150 мест по итогам выборов 2020 года.

С 2012 по 2013 год Иванишвили был премьером страны, однако позднее прекратил работу в исполнительной ветви власти, оставив за собой контроль за правящей партией. Накануне президентских выборов в Грузии, зимой 2018 года, благотворительный фонд Иванишвили "Карту" погасил долги перед банками для примерно 600 тысяч грузин. Последний шаг — пожертвование средств этому благотворительному фонду в размере 1, 5 миллиарда долларов.

Кандидат, поддерживаемый Иванишвили — Саломе Зурабишвили, стала первой женщиной-президентом Грузии после того, как во втором туре победила лидера ЕНД Григола Вашадзе, который также недавно ушел из политики. Ожидается, что Ираклий Кобахидзе, который в настоящее время является исполнительным секретарем "Грузинской мечты", сменит Иванишвили на посту председателя партии.

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