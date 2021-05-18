Военная операция Турции в Палестине не исключается

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается объединить мусульман и весь мир в борьбе против "террористического государства Израиль".

Успех в Карабахе окрылил Эрдогана

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал западные державы за их отсутствие реакции на насилие между Израилем и палестинцами, выделив Австрию и Соединенные Штаты, которые, по его словам, "пишут историю кровавыми руками".

"Вы своими окровавленными руками пишете историю этого инцидента, который представляет собой серьезное несоразмерное нападение на Газу, которое приводит к мученической смерти сотен тысяч людей", — сказал он в понедельник, выступая после заседания кабинета министров, сообщает Reuters.

Ранее Эрдоган, который лично переговорил с властями России, США, Катара, Малайзии, Киргизии, Афганистана, Ирака, Ирака, Алжира, Ватикана, заявил, что:

— Турция готова активно поддержать любую инициативу ООН по урегулированию конфликта и взять на себя "ответственность за мир";

— Турция "окажет всевозможную политическую и военную поддержку международным шагам по освобождению Иерусалима и защите палестинского народа от нападений";

— управление Иерусалимом должно осуществляться комиссией, состоящей из представителей трех религий. Это будет наиболее правильным и последовательным путем в сегодняшних условиях. В противном случае достижение постоянного мира в этом древнем городе будет невозможно;

— международное сообщество "должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок", и для достижения этой цели исламское сообщество "должно быть едино в своих выступлениях и действиях".

"Израиль сеет государственный террор. Израиль — террористическое государство ", — сказал Эрдоган в понедельник, выступая на государственном телевидении. "То, что сделал Израиль, — это геноцид. Я осуждаю эту гуманитарную драму, геноцид, с какой бы стороны она ни происходила, Израиля или Америки ", — считает президент Турции.

Перепалка Эрдогана с Нетаньяху

Премьер Бенджамин Нетаньяху в Твиттере ответил Эродгану, заявив, что тот " является одним из самых больших сторонников ХАМАС, и нет никаких сомнений в том, что он хорошо знаком с терроризмом и бойней.

"Я предлагаю не проповедовать нам мораль", — заметил лидер Израиля.

Эрдоган парировал:

"Нетаньяху — премьер-министр государства апартеида, которое уже более 60 лет оккупирует земли беззащитных людей в нарушение резолюций ООН. На его руках кровь палестинцев, и он не может скрыть преступления, нападая на Турцию ".Хотите урок человечности? Прочтите 10 заповедей ".

Турция выслала посла и консула Израиля, а Израиль выслал турецкого консула в Иерусалиме.

Хочешь влиять на мир — влияй

Что конкретно предлагает Турция? Пока — создание международных сил для обеспечения физической защиты палестинских мирных граждан.

"Мы только и делаем, что [на словах] осуждаем [нападения Израиля на Газу и мечеть аль-Аксу], но умма [мусульманский мир] ждет, когда мы перейдем к действиям. Надеюсь, на внеочередной Генассамблее ООН мы вынесем резолюцию [о нападениях Израиля), сказал глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Заметим, что все резолюции в СБ ООН по конфликту блокируются США.

Как пишет журналист Яшар Ниязбаев в своём Телеграм-канале "Повестка дня Турции", по всей стране проходят массовые манифестации с требованиями ввести турецкие войска в Газу и Иерусалим.

"Мехметиков в Газу! Мехметиков в аль-Аксу!" — скандируют участники, имея в виду турецких солдат. И это не пустые слова, турки готовы умирать за палестинцев, указывает Ниязбаев.

Журналист цитирует известного турецкого политолога, главу Фонда политических, экономических и социальных исследований Турции (SETAV) Бурханеттина Дурана, который в одной из своих недавних публикаций, так прокомментировал современный "турецкий активизм":

"Повышенный уровень активности Турции и использование, когда требуется, жёсткой силы на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Заливе, Красном море и Восточном Средиземноморье укрепляет, а не ослабляет, её руку (Турции) за столом переговоров. Турция потеряла бы свой статус влиятельного игрока в регионе, если бы не испытывала напряженности в отношениях с некоторыми странами, с которыми она сейчас стремится к нормализации".

Будет ли война Турции с Израилем?

Как сказал "Правде. Ру" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков, Турция пытается стать мировой державой, которая влияет на процессы, происходящие в различных точках мира, поэтому её внешнюю политику определяют неопантюркизм, неоосманизм и исламизм.

В конфликте Палестины и Израиля "сошлись два из турецких -измов: неоосманизм и исламизм по-турецки". Турция пытается играть на чувствах мусульманской уммы, используя историю Османской империи.

"Сейчас получили большое распространение в турецком сегменте интернета фотографии Иерусалима и Израиля при Османской империи с идеями, подписанными под ними, что тогда все жили в мире и всё было хорошо. Создать ощущение, что при главенстве Турции все хорошо - это одна из ключевых целей Турции на данном этапе", — сказал Владимир Аватков.

Владимир Аватков, отмечая воинственную риторику Анкары, тем не менее считает, что для Турции "важнее казаться, чем быть". На практике, по мнению тюрколога, можно представить себе турецких наемников в регионе и турецкое вооружение, поставляемое в Палестину, с учётом того, что у Анкары уже есть базы на Катаре, наемники, вооруженные силы находятся в Ливии, в Сирии, входят в Ирак, "как к себе домой".

"Можно представить и миротворческий сценарий. Но представить себе полномасштабную операцию Турции в этом регионе достаточно сложно. Хотя, учитывая наступательную политику Анкары, исключать ничего сегодня нельзя", — резюмировал Владимир Аватков.

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