EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Военная операция Турции в Палестине не исключается

Мир » Азия » Ближний Восток

Президент Турции  Реджеп Тайип Эрдоган пытается объединить мусульман и весь мир в борьбе против "террористического государства Израиль".

Военная операция Турции в Палестине не исключается

Успех в Карабахе окрылил Эрдогана

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал западные державы за их отсутствие реакции на насилие между Израилем и палестинцами, выделив Австрию и Соединенные Штаты, которые, по его словам, "пишут историю кровавыми руками".

"Вы своими окровавленными руками пишете историю этого инцидента, который представляет собой серьезное несоразмерное нападение на Газу, которое приводит к мученической смерти сотен тысяч людей", — сказал он в понедельник, выступая после заседания кабинета министров, сообщает Reuters.

Ранее Эрдоган, который лично переговорил с властями России, США, Катара, Малайзии, Киргизии, Афганистана, Ирака, Ирака, Алжира, Ватикана, заявил, что:

— Турция готова активно поддержать любую инициативу ООН по урегулированию конфликта и взять на себя "ответственность за мир";

— Турция "окажет всевозможную политическую и военную поддержку международным шагам по освобождению Иерусалима и защите палестинского народа от нападений";

— управление Иерусалимом должно осуществляться комиссией, состоящей из представителей трех религий. Это будет наиболее правильным и последовательным путем в сегодняшних условиях. В противном случае достижение постоянного мира в этом древнем городе будет невозможно;

— международное сообщество "должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок", и для достижения этой цели исламское сообщество "должно быть едино в своих выступлениях и действиях".

"Израиль сеет государственный террор. Израиль — террористическое государство ", — сказал Эрдоган в понедельник, выступая на государственном телевидении. "То, что сделал Израиль, — это геноцид. Я осуждаю эту гуманитарную драму, геноцид, с какой бы стороны она ни происходила, Израиля или Америки ", — считает президент Турции.

Перепалка Эрдогана с Нетаньяху

Премьер Бенджамин Нетаньяху в Твиттере ответил Эродгану, заявив, что тот " является одним из самых больших сторонников ХАМАС, и нет никаких сомнений в том, что он хорошо знаком с терроризмом и бойней.

"Я предлагаю не проповедовать нам мораль", — заметил лидер Израиля.

Эрдоган парировал:

"Нетаньяху — премьер-министр государства апартеида, которое уже более 60 лет оккупирует земли беззащитных людей в нарушение резолюций ООН. На его руках кровь палестинцев, и он не может скрыть преступления, нападая на Турцию ".Хотите урок человечности? Прочтите 10 заповедей ".

Турция выслала посла и консула Израиля, а Израиль выслал турецкого консула в Иерусалиме.

Хочешь влиять на мир — влияй

Что конкретно предлагает Турция? Пока — создание международных сил для обеспечения физической защиты палестинских мирных граждан.

"Мы только и делаем, что [на словах] осуждаем [нападения Израиля на Газу и мечеть аль-Аксу], но умма [мусульманский мир] ждет, когда мы перейдем к действиям. Надеюсь, на внеочередной Генассамблее ООН мы вынесем резолюцию [о нападениях Израиля), сказал глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Заметим, что все резолюции в СБ ООН по конфликту блокируются США.

Как пишет журналист Яшар Ниязбаев в своём Телеграм-канале "Повестка дня Турции", по всей стране проходят массовые манифестации с требованиями ввести турецкие войска в Газу и Иерусалим.

"Мехметиков в Газу! Мехметиков в аль-Аксу!" — скандируют участники, имея в виду турецких солдат. И это не пустые слова, турки готовы умирать за палестинцев, указывает Ниязбаев.

Журналист цитирует известного турецкого политолога, главу Фонда политических, экономических и социальных исследований Турции (SETAV) Бурханеттина Дурана, который в одной из своих недавних публикаций, так прокомментировал современный "турецкий активизм":

"Повышенный уровень активности Турции и использование, когда требуется, жёсткой силы на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Заливе, Красном море и Восточном Средиземноморье укрепляет, а не ослабляет, её руку (Турции) за столом переговоров. Турция потеряла бы свой статус влиятельного игрока в регионе, если бы не испытывала напряженности в отношениях с некоторыми странами, с которыми она сейчас стремится к нормализации".

Будет ли война Турции с Израилем?

Как сказал "Правде. Ру" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков, Турция пытается стать мировой державой, которая влияет на процессы, происходящие в различных точках мира, поэтому её внешнюю политику определяют неопантюркизм, неоосманизм и исламизм.

В конфликте Палестины и Израиля "сошлись два из турецких -измов: неоосманизм и исламизм по-турецки". Турция пытается играть на чувствах мусульманской уммы, используя историю Османской империи.

"Сейчас получили большое распространение в турецком сегменте интернета фотографии Иерусалима и Израиля при Османской империи с идеями, подписанными под ними, что тогда все жили в мире и всё было хорошо. Создать ощущение, что при главенстве Турции все хорошо - это одна из ключевых целей Турции на данном этапе", — сказал Владимир Аватков.

Владимир Аватков, отмечая воинственную риторику Анкары, тем не менее считает, что для Турции "важнее казаться, чем быть". На практике, по мнению тюрколога, можно представить себе турецких наемников в регионе и турецкое вооружение, поставляемое в Палестину, с учётом того, что у Анкары уже есть базы на Катаре, наемники, вооруженные силы находятся в Ливии, в Сирии, входят в Ирак, "как к себе домой".

"Можно представить и миротворческий сценарий. Но представить себе полномасштабную операцию Турции в этом регионе достаточно сложно. Хотя, учитывая наступательную политику Анкары, исключать ничего сегодня нельзя", — резюмировал Владимир Аватков.

Читайте по теме: Байден и Эрдоган схлестнутся по вопросу геноцида армян

России надо продвигать свои интересы, а не поддерживать чужие

Владимир Аватков рассказал, способна ли Турция на войну с Грецией

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как России остановить Турцию?
Темы израиль палестина яшар ниязбаев реджеп эрдоган владимир аватков палестино-израильский конфликт
Новости
Врач назвал причины роста психически больных в России
Стали известны подробности письма "сообщника" Галявиева, напугавшего всю Казань
Ангелина Вовк пожаловалась на харассмент со стороны некоего режиссёра
Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию
Суд рассматривает дело мужчины, прокрутившего жену через мясорубку
Кардиолог рассказал, как обезопасить себя в жару
Юрий Лоза рассказал о том, как его обидел Первый канал
Лавров рассказал об "эрозии фундамента" связей РФ и ФРГ
С 2022 года электронные больничные будут выдавать автоматически
Невролог: кому стоит сделать УЗИ мозга и шеи
Последние материалы
Военная операция Турции в Палестине не исключается
Стали известны подробности письма "сообщника" Галявиева, напугавшего всю Казань
Ангелина Вовк пожаловалась на харассмент со стороны некоего режиссёра
Знак зодиака 18 мая: знаменитые Тельцы
Состояние олигархов превысило бюджет России
Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию
Суд рассматривает дело мужчины, прокрутившего жену через мясорубку
Кардиолог рассказал, как обезопасить себя в жару
Юрий Лоза рассказал о том, как его обидел Первый канал
Лавров рассказал об "эрозии фундамента" связей РФ и ФРГ
Популярное
Новости Украины
ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива

Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.

ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива
Топ-6 мифов о женских тампонах
Акушерство и гинекология
Топ-6 мифов о женских тампонах
США и Канада. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену на "убийцу"
Российский шоу-бизнес
Жириновский под грустную музыку торжественно закрыл шоу "Вечерний Ургант"
Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 18 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
"Мы ударили сильно": Чехия обсуждает включение в список "врагов" России
Евросоюз
"Мы ударили сильно": Чехия обсуждает включение в список "врагов" России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников