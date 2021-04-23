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Автор Любовь Степушова

Байден и Эрдоган схлестнутся по вопросу геноцида армян

Мир » Азия » Ближний Восток

Реакция Турции на признание США геноцида армян будет жёсткой. Вашингтон рискует осложнением отношений с партнёром по НАТО, а Анкара — падением экономики.

Байден и Эрдоган схлестнутся по вопросу геноцида армян

США всегда избегали портить отношения с Турцией

Президент США Джо Байден собирается в субботу официально признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году, сообщила газета Wall Street Journal. 24 апреля — День памяти по миллиону армян, погибших в резне и при депортации.

Все президенты США до сих пор избегали использования слова "геноцид" для описания убийств христиан мусульманами. Барак Обама обещал признать геноцид армян, но так и не сделал этого.

"Турция была жизненно важна для решения некоторых проблем, с которыми мы имели дело, или между ними был какой-то диалог. Турция и правительство Армении — это разговор о прошлом", — сказал Бен Роудс, заместитель советника по национальной безопасности в администрации Обамы в интервью в 2018 году.

Предыдущий президент США Дональд Трамп называл события 1915 года "великим злодеянием".

В 2019 году Сенат США принял постановление о признании массовых убийств армян с 1915 по 1923 год геноцидом. Администрация Трампа несколько раз просила сенаторов-республиканцев заблокировать постановление на том основании, что это может помешать переговорам с Турцией по "чувствительным вопросам".

Джо Байден, будучи кандидатом на президентский пост, пообещал, что в случае его избрания, он обязуется "поддержать резолюцию о признании геноцида армян и сделать всеобщие права человека главным приоритетом администрации".

Чем рискуют США, признав геноцид армян

Отношения между США и Турцией стали ухудшатся с 2016 года после того, как в Турции завершилась неудачей попытка военного переворота, в поддержке которого Анкара обвинила Вашингтон. Затем был конфликт вокруг ареста в Турции священнослужителя из США, демонстративная закупка Турцией у России ракетных систем С-400 и военная операция Анкары в Сирии против проамериканских курдов.

Два дня назад Вашингтон официально уведомил Анкару об исключении из программы разработки и приобретения истребителя-невидимки F-35. Федеральное правительство США ведёт расследование против турецкого государственного банка Halkbank за перевод 20 миллиардов долларов в Иран. Поддержка Турцией Ирана — сильный раздражитель для Вашингтона.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии Владимир Аватков полагает, что шаг США по признанию геноцида армян связан с двумя вещами:

  1. попыткой привлечь на свою сторону Армению, которая чувствует себя брошенной Западом.
  2. попыткой заставить Турцию действовать в рамках своей логики.

"Для достижения этого США не гнушаются никакими средствами — ни политическими, ни экономическими, ни военными, и это не приведет, очевидно, к потеплению отношений между Турцией и США. Это вызовет еще большее недовольство в турецком обществе американской политикой", — сказал Владимир Аватков для "Правды.Ру".

Анкара неоднократно предупреждала Вашингтон, что изменение его позиции по событиям 1915 года поставит под угрозу общие интересы, такие как соглашение, разрешающее Соединенным Штатам доступ к военной базе Инджирлик на юге страны. Вероятно, Анкара пойдёт и на закупку второй батареи С-400, а также будет продолжать работать с Ираном. Не исключено, что Анкара вернётся и к "исследованиям" в районе Восточного Средиземноморья на территории, которая считается греческой. 

Чем рискует Турция, ответив резко США

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина геноцид в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки.

Президент Реджеп Эрдоган заявил в четверг, что его страна будет "защищать правду" перед лицом "лживых" и политически мотивированных обвинений со стороны США.

Как результат, в тот же день — только на ожиданиях конфликта, лира упала по отношению к доллару на 2,2 % . Дешевая лира делает импортные товары дороже и разгоняет инфляцию, которая и так уже переваливает за 16%. Чем слабее турецкая лира, тем сильнее растут турецкие долги, номинированные в иностранной валюте, а это 450 млрд долларов на конец 2020 года, по данным Министерства финансов и казначейства.

Турецкая валюта уже упала на 28 процентов с начала прошлого года, поскольку инвесторы обеспокоены вмешательством Эрдогана в действия Центрального банка по установлению процентной ставки.

Он заявил в среду, что Центральный банк может продавать валютные резервы для поддержки курса лиры. Это грозит повторением прошлогодних массовых продаж резервов, в результате чего они сильно истощились. Ситуация близка к потере возможности занимать на внешних рынках и волне дефолтов в Турции.

Владимир Аватков полагает, что Партия национального действия — партия националистов, которая находится в правящей коалиции с Партией справедливости и развития (партия Эрдогана — Ред.) однозначно воспримет американские действия максимально враждебно и будет требовать ответных мер от турецкого правительства.

По его словам, американцы хотят от Турции больше подчиненности, которая была характерная для эпохи холодной войны и для 90-х годов, но "Турция к этому не готова".

Станет ли решение Байдена для Эрдогана "красной линией"

В мире нет единогласного мнения по вопросу геноцида армян. Около 20 стран, в том числе Россия, Франция и Канада признают его, тогда как другие, например Израиль и Великобритания, этого не делают. При этом отношения Турции с Россией остаются на этом фоне весьма приемлемыми.

Сейчас в Вашингтоне решают дилемму: следующий шаг по признанию геноцида армян подтолкнёт президента Эрдогана к диалогу с Западом или с Востоком. Байден может и передумать, считает Владимир Аватков.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский полагает, что признание геноцида армян Байденом не будет "красной линией" для Эрдогана.

"Никак это не скажется на отношениях с США, они и без того плохие, но реакция Турции будет острая, жёсткая. Для Анкары такого рода вещи чрезвычайно болезненны", — сказал эксперт для "Правды.Ру".

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Темы джозеф байден геноцид армян реджеп эрдоган
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