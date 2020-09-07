Владимир Аватков рассказал, способна ли Турция на войну с Грецией

Все реже надо искать "за спиной Турции США", но легче России от этого не становится, сказал в программе "Точка зрения" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России, тюрколог Владимир Аватков.

Три составных части идеологии Турции

По словам эксперта, Турция ранее была "правой рукой США в регионе", а сегодня она становится все более самостоятельным игроком, ориентированным на национальные интересы и ценности. Присутствует неоосманизм - стремление контролировать бывшие османские территории.

"У Турции внешняя политика имеет синдром имперскости, у нее есть желание возродить былое величие, утерянное вместе с Лозаннским договором, то есть, вернуться к золотому веку Османской империи", — отметил Владимир Аватков.

Вторая составляющая идеологии современной Турции, отметил эксперт — это панисламизм - желание быть лидером исламского мира, в котором Турция "распространяет свое влияние все дальше, в том числе, на Запад".

Третья часть идеологии — это пантюркизм, "направленный на ассимиляцию всех тюркских народов, на построение интеграции по-турецки".

В рамках этой идеологии Турция позиционирует себя как региональная держава и как мировая держава, которая способна влиять на все, что происходит в мире. Турция бросает вызов всей системе международных отношений. При этом у Анкары недостаточно ресурсов, чтобы быть мировой державой, и сложно с ответственностью, - сказал Владимир Аватков.

По его словам, Анкара вступает в конфликт за конфликтом, и конфликт с Грецией — один из них. А есть еще проблемы с Турцией, Ираком, Ираном, Арменией, Балканскими странами.

Истоки конфликта Турции с Грецией

Конфликт с Грецией, пояснил тюрколог, начался после Первой мировой войны вместе с невыгодным для Турции Лозаннским договором, продолжился кипрской проблемой, а сегодня у него есть несколько сторон.

Первая — Анкара не понимает, почему нет реализации у ее стремления вступить в ЕС.

Вторая — Турция нуждается в ресурсах, а с другой стороны, является энергетическим хабом Евразии. Она пытается снизить зависимость от игроков на этом поле, например, прекратила закупки российского газа и показывает этим, что не считается с затратами на проект.

"То есть, Турция ради давления на внешних игроков способна на многое", — сказал тюрколог.

Третья сторона — это продолжающиеся территориальные претензии к Греции. Дело в том, пояснил Владимир Аватков, что по Лозаннскому соглашению, Греция получила острова, которые "находятся очень близко от Турции и очень далеко от Греции". Сегодня греки хотят увеличить свою зону контроля с 3 -х до 12 миль, они направляют на острова армию — вопреки Лозаннскому договору, то есть, по сути, лишают Анкару права передвигаться вдоль своего берега без разрешения Афин.

Конфликт может стать неуправляемым

Поэтому Турция говорит, что надо пересматривать этот договор, и даже готова в случае отказа Афин на дипломатическое урегулирование — на "расширение конфликта", пояснил эксперт.

"Символично, что первая молитва в Святой Софии, которая переделана в мечеть, прошла в день подписания этого договора, знаменуя окончание прозападной эпохи. То есть, турки стремятся к территориальному переделу в Средиземном море", — сказал Владимир Аватков.

Конфликт может стать неуправляемым. Турция готова отстаивать свои интересы, Реджепу Эрдогану нужен фактор консолидации, укрепления своего лидерства, добавил тюрколог.

Позиции ЕС и США

Германия, по словам Владимира Аваткова, не может открыто поддерживать греков, так как там проживает много этнических турок, поэтому турецкая проблема "отдана на откуп Франции". Тем не менее, в ЕС не понимают, что французский флот, направляемый в Средиземное море, а так же санкции, еще больше оттолкнут Турцию от Запада и от урегулирования кипрской проблемы.

Что касается США, которые раньше поддерживали Турцию в НАТО и регионе, они сейчас уходят из Европы, это способствует, в том числе, и развитию кризиса в отношениях Турции и Грецией. В отсутствии американского лидерства, Турция пытается заменить США Востоке и "переругалась" практически со всеми, за исключением Азербайджана, мусульманских стран Африки, отдельными племенами в Сирии, объяснил Владимир Аватков.

Эксперт заметил, что элиты Турции националистичны, консервативны и лидероцентричны, что приводит к формированию лоббистских групп за рубежом. а также росту вероятности столкновения с подобными элитами.

Что важно России в этом конфликте

России важно в этом конфликте два момента:

-этот конфликт демонстрирует слабость НАТО, и "мы можем смотреть, как проплывают по реке трупы наших врагов". -важен и реально добываемый газ, который "не совсем положительно будет сказываться на наших поставках в Турцию", сделал вывод Владимир Аватков.

Справка. В январе 2019 года представители Египта, Кипра, Греции, Израиля, Италии, Иордании и Палестины объявили о формировании Газового форума Восточного Средиземноморья со штаб-квартирой в Каире. Оставшиеся за рамками форума Турция и Ливия подписали в ноябре того же года меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон. В результате этой договоренности греческие острова лишались права на континентальный шельф и исключительную экономическую зону.

Турция и Греция претендуют на газовые месторождения на шельфе Средиземного моря. Однако это оспариваемые акватории. Турция продлила уведомление Navtex для сейсмического корабля Oruç Reis, ведущего разведку на углеводороды Восточном Средиземноморье, до 12 сентября.

Евросоюз пригрозил Турции за это санкциями.

Пакет санкций включает конкретных лиц, активы, включая суда. Планируется запретить им возможность использования европейских портов и береговых услуг, финансирования. Тема будет обсуждаться на саммите ЕС 24 сентября — и именно тогда, в случае отсутствия прогресса в урегулировании, санкции могут быть окончательно согласованы.

Агентство AFP рассказало о высадке группы греческих солдат на острове Кастелоризо (остров находится на расстоянии 2 км от Турции). В Турции часто заявляют о том, что Греция вооружила 16 из 23 островов, не имеющих военного статуса, что противоречит "Лозаннскому мирному договору (1923) и Парижскому мирному договору (1947).

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