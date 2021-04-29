Посол Германии на Украине о марше СС "Галичина": это хорошие фашисты

Посол Германии на Украине мягко пожурила украинских "волонтёров" за то, что они "ассоциируются" с войсками СС. А так она разрешила убивать русских.

Посол Германии назвала нацистов Украины "волонтёрами"

В Киеве 28 апреля впервые со времён Великой Отечественной войны прошёл марш неонацистов, который отметил день создания дивизии СС "Галичина".

Комментируя событие, посол Германии на Украине Анка Фельдхузен заявила, что "волонтерские организации" Украины не должны в мире ассоциироваться с СС .

"Подразделения ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают на Украине, не должны ассоциироваться с ними", — написала она в Twitter.

Тем временем марш, оплаченный Киевской мэрией, отмечает strana. ua, закончился коллективным фото на фоне плаката с нацистскими солдатами. По Сети гуляет видео с зигующим мордоворотом.

Войска СС признаны преступными организациями

Нюрнбергский трибунал признал парамилитарные войска СС преступными. Дивизия СС "Галичина" была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она была самой многочисленной из всех иностранных эсесовских добровольческих формирований и выполняла карательные функции, вырезая и сжигая целые деревни. В первом же сражении с регулярными частями Красной армии летом 1944 года дивизия была разгромлена возле города Броды.

Однако идеология ненависти на этнической почве к "москалям, ляхам и жидам" в Галичине осталась. Её взяли на вооружение нынешние власти в Киеве и сделали основой антироссийского проекта. То есть смысл существования современной Украины — это идеология созданная военными преступниками Нюрнбергского процесса.

И после всего этого президент России Владимир Путин с кем-то на Украине хочет встречаться и что-то обсуждать?

"Давно ожидаемые слова"

В комментарии для "Правды.Ру" ведущий научный сотрудник центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин отметил, что за этими словами посла, которые, по его мнению, несут осуждающую неонацизм окраску, должны последовать действия.

"Конечно, очень прискорбно, что германские политики, дипломаты не осуждали волну неонацизма на Украине в 2013–2014 годах во времена последнего Майдана. Но лучше поздно, чем никогда. Потому что, действительно, основной движущей силой на Украине во время их последней революции были как раз неонацистские организации, будь то партия "Свобода", будь то "Правый сектор" и другие, которые фактически взяли за основу идеологию национал-социализма, которая осуждена на Нюрнбергском процессе. Поэтому это давно ожидаемое заявление немецкого посла. Надеюсь, что за ним последуют какие-то реальные действия", — сказал Александр Камкин.

Посол Германии разрешила убивать русских

Однако, заметим, что посол не столь уж и осудила "волонтёров", она как бы сказала, что они хорошие фашисты, просто не надо ассоциироваться с СС, а так, пожалуйста — убивайте русских. Не может же г-жа посол Фельдхузен не знать об идеологии этих "волонтёров", и она наверняка наблюдала за её проявлениями на марше.

Мы уже слышали из Германии заявления о разговоре с Россией "с позиции силы", к власти скоро там придут люди из "зелёных" (их активно двигает русофобская пресса), которые настроены закрыть "Северный поток-2".

И они будут делать заявления не в пример серьёзнее нынешних. Стравить Германию и Россию — всегдашняя мечта англосаксов. Надо не просто готовится, надо уничтожать бандеровскую Украину, иначе англосаксы сделают из неё базу для нового блицкрига на восток. История всегда повторяется, если не довести её до логичного конца.

Читайте по теме: Бандеру "выселили" с Московского проспекта Киева, но надолго ли?

Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН

Украинский политолог: реабилитировав "Галичину", суд выпустил гидру

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.