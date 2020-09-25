Украинский политолог: реабилитировав "Галичину", суд выпустил гидру

Вчера стало известно, что суд в Киеве реабилитировал дивизию СС "Галичина" и вернул её в правовое поле. Отныне символика рьяных пособников фашистов более на Украине не является нацистской.

О том, какие вероятны возможные последствия этого акта, "Правде.Ру" рассказал политолог из Киева Олег Соскин, украинский политический деятель.

— Что это будет означать? Это будет означать, что практически мы на очередной грани серьезнейшей эскалации отношений между сегодняшней Украиной и Российской Федерацией. Вот что это означает.

Практически это означает, что вполне возможно, что такая дивизия будет сейчас в украинской армии восстановлена — для этого теперь есть все основания. Будет воссоздана "Галичина" с ее боевыми традициями, с ее знаками, с символами и прочими ее атрибутами.

Поскольку Путин развернул три армейские группировки возле границы Украины — западную, юго-западную и южную — то соответствующие военные группировки будут развернуты и на украинской границе против российских городов.

Туда будут подбирать солдат. "Галичина"- первая (условно назовём) формировалась на расовых противоречиях. Значит, в новую будут подбираться

очень жестко ориентированные в вопросах националисты, владеющие всеми видами противоборства, в том числе физического уничтожения противника на его территории с очень высоким уровнем вышквала и соответствующих идеалистических представлений о роли нации и расы, готовые совершать мощнейшие диверсионные (так и формировалась дивизия) заходы, рейсы на территорию противника и способные просто уничтожать в целых городах верхушку путинского государственного аппарата — силового, полицейского.

Вот о чем идет речь. Теперь представьте, что будет "Нахтигаль" создана, вторая дивизия такого же типа напротив юго-западной группировки. Это будет проще, ибо прецедент создан.

Сейчас при адекватной американской, НАТО-вской поддержке будут разворачиваться соответствующие боевые подразделения, национал-ориентированные, очень жесткие. Это будут группы войск где-то порядка по 25 тысяч человек, очень серьезно вооруженных новейшей техникой, способные наносить прямые удары и вести скрытые военные массовые действия по физическому устрашению и массовой ликвидации людей на российской территории.

Вот что это будет, как я понимаю. Такую вот гидру суд киевский выпустил.