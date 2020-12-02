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Автор Любовь Степушова

Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН

Мир

Ещё десять лет назад на трибуне ООН невозможно было услышать высказывания о сговоре Гитлера со Сталиным. Сейчас это устойчивый тренд на расчеловечивание русских. Россия не только возмущается, но и отвечает.

Борис Балашов: "Я видел, как воевали с Гитлером американцы"

"Советские войска убивали украинцев"

В понедельник, 30 ноября, на заседании Генассамблеи ООН, постоянный представитель Украины Сергей Кислица заявил, что "1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе, в сговоре со Сталиным".

Кислица, как цитирует ТАСС, утверждает, что поляки и украинцы "были среди первых жертв плана, при котором нацистские войска с запада, а советские — с востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины". Согласно утверждениям украинского постпреда, "советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше — во время отступления в 1941 году".

Такого же мнения придерживается президент Украины Владимир Зеленский, дед которого героически сражался на фронте ВОВ и награждён двумя орденами Красной звезды.

Владимир Зеленский после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой заявил о "сговоре тоталитарных режимов", который "привел к началу Второй мировой войны". Во время визита в Польшу, на мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима советской армией, он сказал, что Польша стала жертвой действий Берлина и Москвы, что "позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста".

И становится понятно, почему у наследника ветерана Великой Отечественной войны такое мнение, — это мнение США. Так, посол этой страны в Польше Джорджетта Мосбахер опубликовала в Twitter комментарий о том, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну".

Заметим, что именно США и Украина каждый год являются единственными странами, которые не поддерживают в ООН резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Решающей в этом вопросе для Украины является внутренняя политика — на Украине официально чтут Бандеру и дивизию СС "Галичина".

А что же Европа? В сентябре Европарламент принял резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы", в которой говорится, что подписанный Германией и СССР пакт Молотова-Риббентропа "проложил путь к началу войны".

Это всё не бред слабоумных людей — это вполне осознанный курс на расчеловечивание русских, России, СССР, лишение нас великой Победы и попытка заставить каяться. И эта тенденция будет только усиливаться. Лет десять назад подобные высказывания со столь высоких трибун, представить себе было невозможно, а сейчас это устойчивый тренд.

Смотрите на "мюнхенский сговор", а не на пакт Молотова-Риббентропа

Ответ этим людям дал президент РФ Владимир Путин, который предложил проанализировать события в Европе начиная с 1918 года и "кто какие документы подписывал с Гитлером". Владимир Путин заявил, что Иосиф Сталин "не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером" в отличие от представителей Великобритании, Франции и Польши тех лет. По его словам, "они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию".

Президент России напомнил о "мюнхенском сговоре", в результате которого Судетская область Чехословакии перешла к гитлеровской Германии, именно это и стало первым шагом к развязыванию Второй мировой войны, а СССР вошёл в западные районы Польши, когда Польши уже как таковой не было — её руководство бежало за границу.

"Кому-то показалось, что после "холодной войны" они оказались победителями. Они считали себя исключительными, Они полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй мировой войны. И поэтому для того, чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле", — заявил Владимир Путин.

Сверяйте свои домыслы по Нюрнбергскому трибуналу

В комментарии для "Правды.Ру" советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктор исторических наук Владимир Кикнадзе заметил, что "международное общественное мнение в лице таких организаций, как Европейский парламент, предпринимает попытки возложить ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз, в том числе на Россию".

Эксперт напомнил, что в 2019 году Европарламент в своей резолюции ссылался и на соответствующие постановления II съезда народных депутатов в СССР 1989 года, который осудил советско-германские договоры 1939 года, признав их, в том числе, недействительными. И, апеллируя к современному руководству Российской Федерации, Европарламент заявил, что "в отличие от руководства Советского Союза мы якобы занимаемся фальсификацией истории".

Владимир Кикнадзе отметил в интервью "Правде.Ру", что резолюция ООН, осуждающая попытки реабилитации нацизма, неонацизма, расизма, других форм экстремизма, носит рекомендательный характер и ежегодно количество голосующих стран "за", к сожалению, уменьшается, как правило, в сторону "воздержавшихся" стран.

По мнению эксперта, российский дипкорпус должен предпринять усилия, чтобы в следующем году резолюция носила обязательный характер, чтобы исключить заявления, которые не соответствуют фактам, установленным международным военным трибуналом в Нюрнберге.

"А трибунал установил, что виновником развязывания Второй мировой войны является Германия. И современная Германия и ее политические лидеры это признают, подчеркивая, что никакое другое государство, тем более Советский Союз, никакого отношения к развязыванию Второй мировой войны не имеет", — отметил эксперт.

Население Украины не представляет собой гражданское общество

Что касается Украины, то Владимиру Кикнадзе кажется "очень странным", что страна, потерявшая более двух миллионов только мирного гражданского населения в результате его преднамеренного убийства в ходе оккупации немецко-фашистскими войсками, поддерживает или недостаточно осуждает, не предъявляет претензии представителям своей власти высказывания, которые способствуют реабилитации нацизма, появлению новых форм неонацизма и так далее.

Чтобы переломить негативную тенденцию пересмотра итогов Второй мировой войны, по мнению эксперта, надо:

  • вместе с украинскими историками работать над научными монографиями, связанными с объективным освещением войны в учебниках, в том числе и на международном уровне,
  • высказывать соответствующую позицию в Европарламенте и с трибун ООН,
  • в Российской Федерации дать современные историко-правовые оценки событиям, связанным с историей Второй мировой войны, более активно защищать эту историю,
  • усилить российское законодательство в связи с попытками фальсификации истории Второй мировой войны.

Сначала надо внутри России разобраться

Нельзя сказать, что ничего в Российской Федерации в этом плане не предпринимается.

В целях недопущения искажения истории о Второй мировой войне в России был запущен проект "Без срока давности" в 11 регионах РФ. В его рамках 2 декабря в Волгоградской области сотрудники Следственного комитета начали снимать показания у ветеранов Великой Отечественной войны и современников войны, расследуя уголовное дело о преступлениях нацистов во время Сталинградской битвы.

Программа идёт по трём направлениям:

  • архивно-исследовательскому,
  • поисковому,
  • просветительскому.

К концу года по итогам проекта создадут документальный фильм о судьбах мирных жителей в войну, организуют выставки.

Недавно завершилось расследование гибели теплохода "Армения" 7 ноября 1941 года в Черном море недалеко от Ялты. В результате атаки самолетов люфтваффе погибли от семи до десяти тысяч человек, в основном гражданские лица. Именно это преступление нацистов отметил Сергей Шойгу, напоминая главе минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, что не надо разговаривать с Россией "с позиции силы", а надо ещё "лет сто отмаливать то, что сделали их предки".

Запущен проект nuremberg.media к 75-летию начала главного судебного процесса ХХ века. Сайт расскажет об этом историческом событии в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. В основе проекта — свидетельства от первого лица. Создатели проекта работают с материалами главных российских и зарубежных архивов и фондов, изучающих наследие Нюрнберга.

Важной была также резолюция Российского военно-исторического общества, проводившаяся в ноябре, которая заявила о том, что возложение ответственности на НКВД за массовый расстрел поляков в Катынском лесу, представляет собой одно из направлений "общей информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны".

Вот здесь чувствуется наличие гражданского общества, которое не согласно с нарративом российского государства "мы во всём виноваты" горбачёвской и ельцинской эпохи.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы украина сергей кислица генассамблея оон владимир кикнадзе владимир зеленский вторая мировая война нюрнбергский трибунал великая отечественная войнв сохранение исторической правды
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