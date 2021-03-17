Бандеру "выселили" с Московского проспекта Киева, но надолго ли?

Окружной административный суд Киева отменил переименование нескольких киевских проспектов и улиц и вернул им прежние имена: Московский, Кутузова, Суворова, Баумана.

В 2016 году Киевсовет переименовал Московский проспект в честь Степана Бандеры, что вызвало критику со стороны не только горожан, но и Израиля и Польши — там считают ОУН (Организацию украинских националистов) виновной в этнических чистках евреев и поляков. И вот в 2021 году Окружной админсуд удовлетворил поданный общественностью иск и отменил решение горсовета на том основании, что название Московский, тем более Суворов с Кутузовым не подпадают под действие закона о декоммунизации. Однако киевская власть возмутилась и собирается подать апелляционную жалобу об отмене переименования трёх улиц, переулка и проспекта.

Сын советского офицера, киевский мэр Виталий Кличко собирается вновь вернуть городу имя никогда не бывавшего в столице Степана Бандеры — гражданина Австро-Венгрии, одного из создателей ОУН. Также экс-боксёр переживает за Михаила Омеляновича-Павленко, одного из создателей дивизии СС "Галичина", имя которого он незаконно присвоил улице Александра Суворова. "Весть о создании дивизии "СС Галичина" наполняет нас невероятной радостью. Хайль Гитлер!" — радовался во время войны нацист Михаил.

Тем временем горе-градоначальник продолжает гнуть свою антисоветскую практику. На днях в Киеве поменяли таблички на домах улицы Российская — теперь она носит имя Юрия Литвинского (само решение о переименовании Киевсовет принял ещё летом 2020 года). Кто же этот человек, в честь которого переименовали улицу? Он активный участник госпереворота (как называют его сами участники майдана), боец ​​т.н. добровольческого батальона "Донбасс", погиб в августе 2014 года под Иловайском.

Суд отменил эти решения. Первая и основная причина — это то, что переименование Московского проспекта, улиц Суворова и Кутузова не имеет никакого отношения к декоммунизации, подчёркивает аналитик KyivStratPro Алексей Бебель.

"Кроме того, возникают вопросы к голосованию за эти решения. Но пока это решение первой инстанции, и учитывая, что решение о переименовании принималось при Виталии Кличко, то, скорее всего, апелляцию они подадут. Если же будет отказано в удовлетворении апелляционной жалобы, то тут просто так опять присвоить отменённые названия будет непросто. Киевский городской совет сейчас не тот, что был в 2015–2020 гг. Что же касается лично Виталия Кличко, то он тогда поддерживал все тренды Петра Порошенко. Сейчас ему нужно будет учитывать мнение и позицию горожан, имеющих очень разные точки зрения", — заключает юрист.

Как ни странно, но если внимательно проанализировать список депутатов Киевсовета, то самих киевлян там окажется мизерное число. Большинство из них представляют собой гремучую смесь представителей западных областей с присущей им неонацистской идеологией и бизнесменов-проходимцев, которым кроме их теневых доходов остальные вопросы малоинтересны и неважны, к последним примыкает и сам Кличко, подметил политический обозреватель Александр Голуб.

"Размен политических вопросов на бизнес-преференции происходит в постоянном режиме. Ум и совесть для нынешнего мэра — не самые сильные стороны его натуры. Даже память о еврейских родственниках, погибших в Бабьем Яру, не останавливает Кличко от заигрывания с неонацистами. А вот для последних, провернувших госпереворот в 2014 году, очень важно навязывать свои смыслы, своих "героев", свою идеологию именно в столице страны — так они самоутверждаются и тем самым посылают сигнал всем о том, кто теперь тут "власть". Большинство адекватных киевлян дистанцируются от такой городской власти, игнорируют выборы и саму общественную жизнь. А чехарда с переименованиями будет происходить до тех пор, пока к этому большинству не придёт понимание того, что невозможно отсидеться в "хате с краю", — приходит к заключению Голуб.

Говоря словами самого киевского "Цицерона", он себя "окрасил в те цвета, в которые окрасил", и он будет продолжать тему переименования топонимов в честь "хероев", цитирует мэра аналитик Сергей Саливон.

Тем более что киевляне, которым это не нравится, говоря словами другого известного оратора, "повоняли и разошлись" — ведь Кличко был выбран мэром вторично. При этом горе-градоначальник ещё и удовлетворяет запрос маргиналов-националистов и малолетних недоумков, на которых нынешняя власть ориентируется в той же степени, что и прошлая. Пока вся эта ситуация, увы, выглядит беспросветной, а с учётом промывания юных мозгов на эту тему в школах, более отдалённая перспектива тем более видится невесёлой, пессимистически настроен Саливон.

Т.н. журналист и типа "предсказатель" Дмитрий Гордон также против возвращения проспекту прежнего названия Московский. При этом он напомнил (похвастался?), что в 2016 году был единственным из числа депутатов Киевсовета, который голосовал против переименования Московского проспекта в честь лидера ОУН. "Я абсолютно согласен с тем, что Московский проспект надо переименовать во время войны. Хотя к личности Бандеры я отношусь совершенно неоднозначно", — попытался обосновать свою позицию двуликий Янус.

Суд вернул проспекту Бандеры в Киеве прежнее название — Московский. Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай считает важным отметить следующие пару моментов.

"Киевсовет нарушил процедуру переименования, так как менял имя в рамках т. н. закона о декоммунизации, а названия проспектов (улиц, площадей) в честь городов не подлежат переименованию. Т. е. этим законом не предусмотрено переименования улиц Российской, Московской, Ростовской, Уральской, Рязанской, Амурской и т. д. Киевсовет, конечно, может переименовать этот проспект ещё раз, уже вне закона о декоммунизации. Так же, как может переименовать Крещатик или любую другую улицу. Но для этого было бы правильнее провести реальные, а не ложные общественные слушания и спросить мнение жителей. Хотя название улиц никак не влияет на качество асфальта и освещения на них, как и на развитие города в целом", — саркастически комментирует Гайдай.

Напомню, что Окружной админсуд Киева не впервые "ликвидирует" Бандеру с карты столицы. Летом 2019 года ОАСК отменил переименование проспектов Бандеры и Шухевича (который носил имя генерала Николая Ватутина — освободителя города), однако через полгода это решение отменила апелляция. Окружной админсуд также в 2020 и 2021 годах запрещал столичным властям отмечать памятные даты людей, причастных к холокосту и сотрудничеству с фашистами. Получается, что при "свадебном президенте" Зеленском украинская Фемида старается противостоять ускоренной нацификации страны, хотя суды высшей инстанции отменяют эти робкие попытки. И по этому поводу экс-директор института национальной памяти Владимир Вятрович (ныне депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко) требует ликвидации ОАСК.

"Можно назвать сотню бульваров и проспектов именем Бандеры, но от этого он героем не станет. Никогда", — заявил телеведущий Макс Назаров. Добавить больше нечего.