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Автор Любовь Степушова

"Достали": чем обусловлена жесткая позиция России

Мир

В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин назвал главные задачи внешней политики России.

"Достали": чем обусловлена жесткая позиция России

"…обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан. У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию", — заявил Путин.

По его словам, наша страна ведет себя "в высшей степени сдержанно, можно сказать, скромно" и вообще часто не отвечает на недружественные акции и откровенное хамство.

Однако несмотря на то, что у России нет желания сжигать мосты, мы готовы на "быстрый и жесткий ответ, если кто-то решится на это первым".

"При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту. А где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами", — заключил президент.

Такое предупреждение прозвучало впервые, пожалуй, за постсоветский период.

Неужели настало время занять такую жесткую позицию?

Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

Читайте начало интервью:

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— Я не хочу в этом случае обсуждать формулу президента. Если президент сказал подобным образом, значит, у него есть для этого основания.

Вполне вероятно, что риски, которые сейчас просчитываются российским руководством, риски в отношениях с европейскими государствами и в рамках европейской системы безопасности, очень велики и затрагивают жизненные интересы России.

Поэтому в данном случае будущая возможная реакция соизмеряется с современными рисками.

  • Еще раз повторю, какие риски, такая и реакция.

Наверное, сейчас время принятия решений, и нужно демонстрировать то, что Россия настроена на жесткие ответы. По разным линиям — по линии санкций, по линии дипломатической, политических отношений и так далее. Что нам остается?

Хватит ориентироваться на Европу

— Наверное, нам все же нужно как-то больше не европоцентричными быть, а чаще в Азию смотреть.

— Мы не европоцентричны. В этом отношении политика России совершенно понятна. Она тоже не меняется.

Мы говорим о том, что Европа остается для нас серьезным партнером, торгово-экономическим, прежде всего.

У нас во внешней политической концепции 2016 года написано, что Европейский союз является важным партнером Российской Федерации во всех фактически областях.

Но при этом, конечно же, Россия развивает свои политические направления по другим векторам.

Да, центр смещается в Азию. А почему России не идти туда? Мы хотим развивать интересные для нас политические направления, экономические связи с Евросоюзом как с важным экономическими партнером, с азиатскими странами как с растущим экономическим центром. Все это как было, так и осталось.

Другое дело, что у нас европейских возможностей все меньше и меньше остается, и придется, естественно, это компенсировать в Азии. Потому что речь идет о вполне понятных практических вещах:

  • если нельзя покупать в Европе, конечно, нужно покупать у наших азиатских партнеров;
  • если нельзя продавать в Европу, значит, нужно продавать в азиатские страны.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы владимир путин дмитрий данилов послание федеральному собранию
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