Что натворила Чехия: контакты стран ЕС с Россией под угрозой

В конце прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров задал вполне резонный вопрос: зачем вообще России политические отношения с коллективным Евросоюзом, который не желает вести с нами диалог?

Очевидно же, что это не отношения, а фактически односторонняя политика Евросоюза в отношении России, которая строится на взаимных заявлениях.

На тот момент была альтернатива — развивать двусторонние межгосударственные отношения с отдельными странами.

Одной из таких стран была Чехия, которая сейчас вдруг "взбрыкнула" и развязала полномасштабный дипломатический конфликт.

После этого стоит ли рассчитывать на сближение по межгосударственной линии с другими европейскими государствами?

Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

Читайте начало интервью:

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— Если Чехия пойдет ва-банк, будет обострять ситуацию, ее партнеры в Европе попадут в очень сложное положение: как им поддерживать контакты с Российской Федерацией!

Канцлер Меркель выступила достаточно прагматично, как всегда, и сказала, что "Северный поток-2" — "как раз продуманная политика" со стороны Германии, поэтому Берлин будет ее продолжать. Там, где это нужно и можно. Россия готова сотрудничать и будет сотрудничать.

Кстати говоря, в этом и состояла и состоит изначальная позиция Европейского союза, так называемые пять принципов взаимодействия с Россией.

Напомним, что они включают в себя:

полное соблюдение Минских соглашений;

укрепление отношений ЕС с восточными партнерами и укрепление внутренней устойчивости Евросоюза;

избирательное взаимодействие с Москвой с учетом общих интересов;

поддержку российского гражданского общества и развитие контактов между населением ЕС и РФ.

— Ангела Меркель сказала на заседании ПАСЕ, что газ, который пойдет по "Северному потоку-2", ничем не отличается от газа, который идет по "Северному потоку-1", через Украину и через "Турецкий поток". Тогда в чем проблема?

— Я привел пример Германии. А теперь Франция.

Эмманюэль Макрон еще в прошлом году как раз был одним из тех, кто говорил, что не являются нормальными отношения с Россией только как с соседом — нужно искать возможности нормализации отношений, развития политического диалога. Вот эта линия как раз-таки и была положена, наверное, в подготовку визита Жозепа Борреля в Москву.

Но она не получилась. Теперь Макрон отыгрывает назад. Он говорит:

да, я действительно считаю, что диалог необходим, но такие инциденты, как чешский, предполагают принятие совместных ответных мер, и Евросоюз должен провести красную линию в отношениях с Россией.

Безопасность Европы

— Да, все на круги своя возвращается. Тут главное направление США — заставить Европу усиливать конфронтацию с Россией.

И они прямо любыми способами — не получается через Германию, давайте через Чехию; не поучится через Чехию, давайте пробовать…



Такая позиция ЕС на раскол отношений с Россией разве безопасность Европы увеличивает? Где у европейцев в головах их безопасность, в чем они ее видят? Они что, хотят опять воевать с Россией?

— Понятно, что Европа все-таки не едина. В Европе всегда существовали как минимум два крыла, одно из которых как раз представлено новыми странами — членами Центральной и Восточной Европы, которые говорят, что они вступали в эти организации для того, чтобы иметь гарантии в отношении России.

В рамках НАТО это гарантии безопасности.

В рамках Евросоюза — обеспечить себе вот этот европейский транзит, не за счет интеграции, кстати, а за счет ухода от России.

А другое крыло всегда было более прагматичным и говорило, что в любом случае необходимо строить отношения, налаживать сотрудничество и взаимодействие с Россией, и вопрос был в том, в каких формах это осуществлять.

Говорилось сначала о стратегическом партнерстве,

потом — о взаимодействии,

сейчас — об избирательном партнерстве и так далее.

Но теперь настал момент стратегического выбора, в том числе политики безопасности.

У нас по многим причинам не удается вернуться к нормализации отношений, происходит эскалация напряженности.

И поэтому все меньше и меньше ресурсов остается для того, чтобы повернуться в другую сторону.

ЕС зависит от Вашингтона

Политика европейцев меняется именно в направлении сдерживания России, блокирование — в данном случае Соединенными Штатами Америки — увеличивает зависимость ЕС от тех решений, которые принимаются в Вашингтоне.

НАТО как организация постоянно используется в качестве площадки американского влияния.

Поэтому европейцы видят возможности и значительно возрастающие риски, негативное развитие ситуации, у них недостаточно опыта для того, чтобы каким-то образом противодействовать американской линии.

И здесь как раз вопрос для прагматичных стран — для Франции и Германии — могут ли они обеспечить в дальнейшем лидерство внутри Европейского союза, если сейчас демонстрируют свою неспособность внутри Евросоюза сдерживать вот эти негативные, по их представлениям, тенденции формирования политических позиций.