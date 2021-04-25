Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Чехия принесла себя в жертву: служить бы рад, да и прислуживаться не тошно

Мир

Между Россией и Чехией разворачивается беспрецедентный конфликт. Пока в дипломатической плоскости: страны высылают дипломатов, а глава чешского МИД призывает европейских коллег к такому же шагу в отношении России.

Чехия принесла себя в жертву: служить бы рад, да и прислуживаться не тошно

Напомним, что Чехия обвинила Российскую Федерацию... в терроризме, во взрывах на военном складе в городе Врбетице в 2014 году.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддержит все дальнейшие шаги Праги по привлечению виновных к взрыву на военном складе к ответственности.

Что происходит?

Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

— Я бы не сказал, что речь идет в данном случае только о двухсторонних отношениях, хотя с этого все началось. Это один из эпизодов, когда со стороны европейских государств звучат обвинения в адрес России по тем или иным поводам.

Эти обвинения, соответственно, ложатся в основу мер, которые предпринимаются со стороны коллективного Запада — в данном случае НАТО и Европейского союза — против Российской Федерации.

Поэтому, конечно, двусторонние отношения очень важны, но нужно рассматривать их в более широком контексте.

Череда странных совпадений

Что касается непосредственно чешского случая, то здесь как раз удивляют совпадения, в которые мало кто может поверить.

  • Первое совпадение связано с тем, что неожиданно был отменен чешский визит Яна Гамачека в Москву, когда он должен был договариваться о закупке вакцины "Спутник V" для Чехии.

Вместо этого было объявлено о высылке российских дипломатов. Им очень милостиво разрешили в течение нерабочих дней — суббота, воскресенье — собраться домой.

Почему так поменялись внезапно чешские планы? Здесь нужно думать.

  • Второе совпадение — принятие решений по тендеру на строительство АЭС "Дукованы".

После высылки наших дипломатов сразу же российская компания "Росатом" исключена из списка компаний, участвующих в тендере. Остались другие претенденты:

Westinghouse канадско-американская, французская EDF, южнокорейская компания.

  • Третье совпадение со знаком минус состоит в том, что примерно в это время в Европе усилилось давление на Россию в связи с событиями в Донбассе. И на совете европейском 19 апреля как раз было запланировано обсуждение вопроса Украины.

Еврочиновники говорили о том, что очень обеспокоены движениями российских войск на приграничной с Украиной территории. Несмотря на то, что территории российские.

Но дело не только в этом. 

Мотив Европы прост

Важно понимать, что Европа обеспокоена тем, чтобы найти точки соприкосновения с США, чтобы устранить те дисбалансы в трансатлантических отношениях, которые возникли при Трампе.

И здесь как раз вполне очевидно, что разыграть антироссийскую карту достаточно выгодно для Европы:

  • Америка принимает новые санкции против России, а ЕС таким образом демонстрирует солидарность с ней.

Чехия дала вполне удобный повод для этого. И в данном случае, если возникает вопрос о двусторонних отношениях, на мой взгляд, она пожертвовала собой ради тех политических линий, которые сегодня начали превалировать в Евросоюзе.

Может быть, чехи не ждали, что Россия ответит так жестко, хотя и правильно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы чехия евросоюз дмитрий данилов
Новости
Наталья Медведева пожаловалась, что режиссёр не отдаёт её стринги
Илья Милохин сбежал из клиники, куда его поместила Мария Погребняк
Какие дополнения к ЖК позволяют делать потребительские кооперативы
Актёр Александр Паль в компании друзей избил хоккеиста ЦСКА
Подольская рассказала, как "Фабрика звезд" ломала людские судьбы
Садальский рассказал анекдот, услышав интимное признание Прокловой
Разин задумался о скоротечности жизни, глядя на Агузарову
Ксения Собчак припомнила Шнурову его вопросы Путину
Ксения Бородина пожалела "тружениц нижней чакры"
Хочу в Россию-Матушку! — Панина сфотографировали с протянутой рукой
Последние материалы
Чехия принесла себя в жертву: служить бы рад, да и прислуживаться не тошно
Наталья Медведева пожаловалась, что режиссёр не отдаёт её стринги
Перед вакцинацией нужно сдавать тест на антитела к коронавирусу – это миф
Илья Милохин сбежал из клиники, куда его поместила Мария Погребняк
Какие дополнения к ЖК позволяют делать потребительские кооперативы
Актёр Александр Паль в компании друзей избил хоккеиста ЦСКА
Подольская рассказала, как "Фабрика звезд" ломала людские судьбы
Садальский рассказал анекдот, услышав интимное признание Прокловой
Разин задумался о скоротечности жизни, глядя на Агузарову
Ксения Собчак припомнила Шнурову его вопросы Путину
Популярное
Российский шоу-бизнес
Синий чулок: Собчак провела свою программу без косметики

С журналистки слетел весь налёт гламура. Яркая платиновая блондинка в один момент превратилась в серую мышь. В Сети Ксению Анатольевну сравнили с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой.

Синий чулок: Собчак провела свою программу без косметики
Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным
Новости Украины
Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным
Мир. Новости мира
"Родителей" у COVID пятеро. И только в США "живут" все
Российский шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала возлюбленного
Соломон Соловьев Знак зодиака 25 апреля: знаменитые Овны Соломон Соловьев Ларри Романофф "Родителей" у COVID пятеро. И только в США "живут" все Ларри Романофф Василий Амирджанов Оппозиция отметила послание президента акциями протеста Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Друг рассказал о бедственном положении Сергея Зверева
Российский шоу-бизнес
Жанна Агузарова поразила публику своим внешним видом
Никита Михалков забыл речь, увидев седого Киркорова
Российский шоу-бизнес
Никита Михалков забыл речь, увидев седого Киркорова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников