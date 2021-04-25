Чехия принесла себя в жертву: служить бы рад, да и прислуживаться не тошно

Между Россией и Чехией разворачивается беспрецедентный конфликт. Пока в дипломатической плоскости: страны высылают дипломатов, а глава чешского МИД призывает европейских коллег к такому же шагу в отношении России.

Напомним, что Чехия обвинила Российскую Федерацию... в терроризме, во взрывах на военном складе в городе Врбетице в 2014 году.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддержит все дальнейшие шаги Праги по привлечению виновных к взрыву на военном складе к ответственности.

Что происходит?

Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

— Я бы не сказал, что речь идет в данном случае только о двухсторонних отношениях, хотя с этого все началось. Это один из эпизодов, когда со стороны европейских государств звучат обвинения в адрес России по тем или иным поводам.

Эти обвинения, соответственно, ложатся в основу мер, которые предпринимаются со стороны коллективного Запада — в данном случае НАТО и Европейского союза — против Российской Федерации.

Поэтому, конечно, двусторонние отношения очень важны, но нужно рассматривать их в более широком контексте.

Череда странных совпадений

Что касается непосредственно чешского случая, то здесь как раз удивляют совпадения, в которые мало кто может поверить.

Первое совпадение связано с тем, что неожиданно был отменен чешский визит Яна Гамачека в Москву, когда он должен был договариваться о закупке вакцины "Спутник V" для Чехии.

Вместо этого было объявлено о высылке российских дипломатов. Им очень милостиво разрешили в течение нерабочих дней — суббота, воскресенье — собраться домой.

Почему так поменялись внезапно чешские планы? Здесь нужно думать.

Второе совпадение — принятие решений по тендеру на строительство АЭС "Дукованы".

После высылки наших дипломатов сразу же российская компания "Росатом" исключена из списка компаний, участвующих в тендере. Остались другие претенденты:

Westinghouse канадско-американская, французская EDF, южнокорейская компания.

Третье совпадение со знаком минус состоит в том, что примерно в это время в Европе усилилось давление на Россию в связи с событиями в Донбассе. И на совете европейском 19 апреля как раз было запланировано обсуждение вопроса Украины.

Еврочиновники говорили о том, что очень обеспокоены движениями российских войск на приграничной с Украиной территории. Несмотря на то, что территории российские.

Но дело не только в этом.

Мотив Европы прост

Важно понимать, что Европа обеспокоена тем, чтобы найти точки соприкосновения с США, чтобы устранить те дисбалансы в трансатлантических отношениях, которые возникли при Трампе.

И здесь как раз вполне очевидно, что разыграть антироссийскую карту достаточно выгодно для Европы:

Америка принимает новые санкции против России, а ЕС таким образом демонстрирует солидарность с ней.

Чехия дала вполне удобный повод для этого. И в данном случае, если возникает вопрос о двусторонних отношениях, на мой взгляд, она пожертвовала собой ради тех политических линий, которые сегодня начали превалировать в Евросоюзе.

Может быть, чехи не ждали, что Россия ответит так жестко, хотя и правильно.