Очередной выпад в сторону России: кому выгодна перезагрузка Чехии

Напряжение в российско-чешских отношениях возникло далеко не сейчас.

Год назад в Праге был снесен памятник советскому маршалу Коневу. И хотя решение принималось не федеральными, а муниципальными властями, Россия посчитала это демонстрацией пренебрежения чехами общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом.

За это время власти Чехии, казалось, старательно искали пути нормализации испорченных отношений: Прага предложила себя как площадку для саммита Путина и Байдена, собиралась закупать у нас вакцину, сменился министр иностранных дел…

И вдруг за несколько дней — полная перезагрузка.

С чего вдруг?



Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

Читайте начало интервью:

Чехия принесла себя в жертву: служить бы рад, да и прислуживаться не тошно

— Механизмов много. Сейчас у нас в режиме видеозвонков работают даже руководители государств. И совет Европейского союза в очередной раз прошел в режиме телеконференции. Технических каналов много.

Вопрос не в каналах связи, а в том, кто заказывает музыку и каким образом согласуются подобные решения.

Вот то, что Чехия предложила провести встречу Байдена и Путина на своей территории, казалось бы, это вполне логичный шаг со стороны страны, которая не хочет ухудшать отношения с Россией и в то же время хочет продемонстрировать свою готовность поддерживать политику администрации Байдена.

Но здесь, мне кажется, чехи немножко просчитались.

Поскольку непонятно: заинтересована ли действительно американская администрация в том, чтобы предложение о встрече было принято российской стороной — у меня здесь есть сомнения, ведь в Праге как раз-таки в 2010 году был подписан договор CHB-III, случилось это на фоне перезагрузки российско-американских отношений и считалось самым главным достижением этого периода.

Вот это в любом случае, конечно, нынешней администрации Байдена не очень бы понравилось. И поэтому это предложение Чехии в результате снялось.

Поэтому, когда вы меня спрашиваете, откуда идут сигналы, вполне можно предположить, что Вашингтон здесь играет первую скрипку.

Повод искали и нашли

Если в Европе хотели найти удобный повод, чтобы обеспечить свою лояльность американской администрации, продемонстрировать готовность к сближению, к принятию американских позиций, то они его нашли.

Причем повод очень интересный.

В 2014 году были взрывы на складе боеприпасов, потом велось расследование, и вот сейчас — почему-то именно сейчас — быстро были "назначены" виновные.

В обычной ситуации эти политико-дипломатические сигналы имеют достаточно большое значение. Если бы все было нормально и если бы, предположим, действительно чешские правоохранители, расследовавшие это дело с взрывами, положили какую-то информацию на стол своего руководства, вряд ли стоило ожидать столь быстрых непросчитанных решений.

Наверное, чехи поехали бы в Москву и говорили о закупке "Спутника V", как они хотели, наверное, они провели бы серию предварительных консультаций (подчеркну — предварительных) со своими партнерами.

Вот этого не было. Реакция была очень быстрой.

Похоже, все планировалось заранее. Скорость реакции свидетельствует о том, что это скорее не инцидент, а прецедент.

Это прецедент, созданный для того, чтобы каким-то образом корректировать политику в отношениях с Россией.