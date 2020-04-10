Уголовное дело возбуждено по статье о публичном осквернении символов воинской славы России.
Памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Ивану Коневу был торжественно открыт 9 мая 1980 года на Площади Интербригады в Праге в честь освобождения столицы Чехословакии от фашистских оккупантов.
Демонтаж памятника, который был произведен по решению муниципальных властей города 3 апреля, по мнению СК, является ничем иным, как осквернением российских символов воинской славы.
"Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", — говорится в официальном заявлении Следственного комитета РФ.
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