Почему так долго молчал президент Чехии

Чешские СМИ очень удивляются, почему до сих пор нет реакции президента Милоша Земана на дипломатический конфликт с Россией.
Почему человек, управляющий внешней политикой страны, молчит?
Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.
Читайте начало интервью:
Очередной выпад в сторону России: кому выгодна перезагрузка Чехии
Чехия принесла себя в жертву: служить бы рад, да и прислуживаться не тошно
— Мне очень сложно судить об этом. Вполне вероятно, что Земан, который известен своими позициями внутри Европейского союза и своими особыми отношениями — я подчеркну — с правительством собственной страны, попадает в неудобную ситуацию:
Как раз специфика этой ситуации в том, что опровергать сложно. Очень сложно.
Вот посмотрите, кстати, на российскую реакцию.
Понятно, что противоположная сторона, Россия, не может опровергать эту информацию. Не только подтверждать, но и опровергать не может. Мы не можем сказать:
нет, вы знаете, среди этих 18 двое действительно были сотрудниками спецслужб в дипломатическом представительстве, а остальные — нет.
По понятным причинам не можем, и никто не может подобным образом отвечать.
— Я так понимаю, что доказательная база очень слаба:
Получается, что не проводилось никакого особого расследования? Или фактов установить не удалось?
— Там используется интересная формула:
Всегда очень интересно, когда говорят об обоснованных подозрениях.
Мне кажется, что вообще в это дело особо влезать не нужно. Давайте так, будем независимыми экспертами и скажем — ну, мы не знаем, у нас нет всей информации по поводу этих взрывов.
Но даже если Чехия всерьез считает российские спецслужбы виновниками этих взрывов, то причем здесь 18 российских дипломатов, которые выписаны в одночасье?
— Кстати, как Вы думаете, будет веерная высылка дипломатов? Такая, как была после Скрипалей?
— Сложно сказать. Со стороны Евросоюза прозвучали комментарии, что он будет поддерживать Чехию в поиске обвиняемых.
Но ничего не было сделано в плане демонстрации поддержки Чехии, которая просила о "солидарной высылке".
Евросоюз взял паузу. Как там будет дальше, очень сложно сказать.
Но Чехия решила играть ва-банк. И понятно, что чехам терять нечего, и они действительно могут пойти на обострение конфликта.
И здесь тоже такая коннотация с ситуацией в Соединенных Штатах Америки, заявивших, что они готовы к ответу по вопросу о высылке дипломатов.
Если Чехия пойдет на такой шаг, это, конечно, станет серьезным сигналом для других стран Евросоюза, поставит их перед большой дилеммой:
- разрушать свои двусторонние отношения с Россией из-за Чехии либо продемонстрировать неготовность поддержки союзника.
Вот это очень сложный выбор.
Здесь тоже очень интересный момент с точки зрения политических отношений между Россией и европейскими государствами.
В феврале приезжал Жозеп Боррель в Москву. Приезжал с тем, чтобы обсудить много вопросов, касающихся перспективы и возможности нормализации политического диалога, прерванного Евросоюзом на политическом уровне с 2014 года.
Но вернувшись в Брюссель, он понял, что не попал в тот мейнстрим, который заложен сейчас в политику восточноевропейских государств, прежде всего, стран Балтии и Польши.
В результате этот импульс не только не дал позитивных возможностей, он стал негативным. Понятно, что ни у Борреля лично, ни у Евросоюза нет возможности двигаться в этом направлении. А значит, остается одно:
Чем они и занимаются.
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