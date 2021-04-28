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Автор Любовь Степушова

Почему так долго молчал президент Чехии

Мир

Чешские СМИ очень удивляются, почему до сих пор нет реакции президента Милоша Земана на дипломатический конфликт с Россией.

Почему так долго молчал президент Чехии

Почему человек, управляющий внешней политикой страны, молчит?

Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" поделился руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

Читайте начало интервью:

Очередной выпад в сторону России: кому выгодна перезагрузка Чехии

Чехия принесла себя в жертву: служить бы рад, да и прислуживаться не тошно

— Мне очень сложно судить об этом. Вполне вероятно, что Земан, который известен своими позициями внутри Европейского союза и своими особыми отношениями — я подчеркну — с правительством собственной страны, попадает в неудобную ситуацию:

  • в данном случае для того, чтобы выступать против подобного рода линий со стороны, нужно было бы опровергать выводы собственного правительства.

Как раз специфика этой ситуации в том, что опровергать сложно. Очень сложно.

В чем признаваться невозможно

Вот посмотрите, кстати, на российскую реакцию.

  • У нас высылают 18 дипломатов и говорят, что они являются сотрудниками российских спецслужб — службы внешней разведки и главного разведывательного управления.

Понятно, что противоположная сторона, Россия, не может опровергать эту информацию. Не только подтверждать, но и опровергать не может. Мы не можем сказать:

нет, вы знаете, среди этих 18 двое действительно были сотрудниками спецслужб в дипломатическом представительстве, а остальные — нет.

По понятным причинам не можем, и никто не может подобным образом отвечать.

  • Вот в этом состоит специфика ситуации — опровергать нельзя. Поэтому Земан и молчит, он не подтверждает и не опровергает. Это тоже позиция.

Доказательств вины России нет, сплошное Highly likely

— Я так понимаю, что доказательная база очень слаба:

  • речь идет о частном складе, все руководство которого опровергает, что там были люди чужие.

Получается, что не проводилось никакого особого расследования? Или фактов установить не удалось?

— Там используется интересная формула:

  • вместо неопровержимых доказательств используются "обоснованные подозрения".

Всегда очень интересно, когда говорят об обоснованных подозрениях.

Мне кажется, что вообще в это дело особо влезать не нужно. Давайте так, будем независимыми экспертами и скажем — ну, мы не знаем, у нас нет всей информации по поводу этих взрывов.

Но даже если Чехия всерьез считает российские спецслужбы виновниками этих взрывов, то причем здесь 18 российских дипломатов, которые выписаны в одночасье?

  • Очевидно же — был найден повод, и неважно какой.

ЕС не пойдет на веерную высылку дипломатов ради Чехии

— Кстати, как Вы думаете, будет веерная высылка дипломатов? Такая, как была после Скрипалей?

— Сложно сказать. Со стороны Евросоюза прозвучали комментарии, что он будет поддерживать Чехию в поиске обвиняемых.

Но ничего не было сделано в плане демонстрации поддержки Чехии, которая просила о "солидарной высылке".

Евросоюз взял паузу. Как там будет дальше, очень сложно сказать.

Но Чехия решила играть ва-банк. И понятно, что чехам терять нечего, и они действительно могут пойти на обострение конфликта.

И здесь тоже такая коннотация с ситуацией в Соединенных Штатах Америки, заявивших, что они готовы к ответу по вопросу о высылке дипломатов.

Если Чехия пойдет на такой шаг, это, конечно, станет серьезным сигналом для других стран Евросоюза, поставит их перед большой дилеммой:

  • разрушать свои двусторонние отношения с Россией из-за Чехии либо продемонстрировать неготовность поддержки союзника.

Вот это очень сложный выбор.

Здесь тоже очень интересный момент с точки зрения политических отношений между Россией и европейскими государствами.

В феврале приезжал Жозеп Боррель в Москву. Приезжал с тем, чтобы обсудить много вопросов, касающихся перспективы и возможности нормализации политического диалога, прерванного Евросоюзом на политическом уровне с 2014 года.

Но вернувшись в Брюссель, он понял, что не попал в тот мейнстрим, который заложен сейчас в политику восточноевропейских государств, прежде всего, стран Балтии и Польши.

В результате этот импульс не только не дал позитивных возможностей, он стал негативным. Понятно, что ни у Борреля лично, ни у Евросоюза нет возможности двигаться в этом направлении. А значит, остается одно:

  • обеспечить сдерживание России, в том числе в русле американских стратегических установок.

Чем они и занимаются.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы чехия милош земан дмитрий данилов
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