Мишустин привёз Лукашенко "карты Путина"

Россия и Белоруссия снова будут обсуждать "дорожные карты" интеграции. Положение Александра Лукашенко сейчас не такое устойчивое, поэтому Москва будет "дожимать" несговорчивого партнёра.

Действительно, политические и экономические позиции Батьки существенно ослабели. СМИ уже анонсировали визит в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В телеграм-канале пресс-службы Александра Лукашенко по этому поводу отметили, что Михаил Мишустин прилетел в Минск для встречи с президентом и премьером. А ещё до этого стало известно о телефонном разговоре Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

"Обсуждались вопросы развития белорусско-российских отношений, также президенты обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч и актуальные вопросы сотрудничества", — скупо сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Ранее Лукашенко уже говорил о возможности встречи на уровне премьеров, как минимум. Главы государств договорились об этом во время встречи в Сочи 22 февраля. По словам Лукашенко, Путин обещал направить в Минск Мишустина, чтобы донести суть предложений Российской Федерации.

Лукашенко отметил, что готов принять российские налоговые новации, если "они на пользу Белоруссии". Если же нет, то "мы и работать не будем ни по одному направлению", предупреждал Лукашенко.

Тогда же звучала идея, что "дорожные карты" уже практически готовы. Хотя об их содержании эксперты как ничего толком не знали, так и не знают.

Неизвестно даже их точное количество. Например, в 2019 году утверждалось, что их 30, потом выяснилось, что есть еще и 31-я, предполагающая создание наднациональных органов. Напомним, что посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко говорил о 28 картах, так как три документа — по унификации налогового законодательства и по таможенному регулированию — слились в один.

Он же утверждал, что 21 карту можно подписывать прямо сейчас. Но страны сделают это "в первой половине этого года".

В Белоруссии подозревали, что подписание карт по углублению интеграции будет стоить стране независимости. Об этом постоянно говорила оппозиция, тем более, что сам Александр Лукашенко бесконечно намекал Москве об отсутствии равноправия.

В итоге союзники остановились на спорах о налоговом манёвре в нефтяной сфере, а затем Россия и вовсе остановила поставки нефти в Белоруссию.

Как только в РБ начался кризис, стороны вернулись к теме. По факту сегодня у Лукашенко позиции значительно уступают 2013 году, пишет политический обозреватель Александр Класковский. У страны заканчиваются золотовалютные резервы (минус 1,9 млрд долларов в 2020 году и 354 млн за три месяца этого года).

Так что для белорусской экономики важны любые торговые преференции, которые помогут удерживать её от падения. А с учётом того, что около 2/3 внешнего долга приходится как раз на Россию, можно представить, как РФ будет давать деньги РБ на рефинансирование долга перед самой же собой. То есть даже РФ не будет вкладывать в экономику деньги.

Класковский пояснил, что "деградация системы в нынешней белорусской ситуации неизбежна. Будут что-то давать, чтобы не было резкого обвала, чтобы люди не вышли на улицы".

Лукашенко поставлен в крайне сложную ситуацию, и визиты к Путину — это всего лишь очередная попытка отсрочить неизбежный конец.

Он понимает, что гарантии для него лично и для его семьи может дать только Россия. И всё же надо отдать должное Батьке, отмечают авторы телеграм-канала "ПолитСатирКа", он выторговывает лучшие условия не только для себя лично, но и для всей страны, зная, что Запад сразу сожрёт республику.

При этом он также понимает, что российский бизнес не менее жесток, его аппетиты может ограничить только власть.

Переговоры по глубокой интеграции, которая начнётся с приватизации белорусских предприятий, скорее всего, шли, идут и будут идти, причём самым активным образом.

Единственное, на чём настаивает Лукашенко, — это сохранение рабочих мест, что слегка отодвигает перспективу интеграции, но впрочем не слишком далеко. Прямо сейчас слияния, конечно, не будет, но саму вероятность отрицать тоже не стоит.

Изменения грядут как в области экономики (интеграция), так и политики (конституционная реформа и транзит власти). Класковский также отметил, что "у Белоруссии и России разная структура экономик: в России основа — это добывающая промышленность, в Белоруссии — обрабатывающая".

Скрестить ужа с ежом точно не выйдет, подытожил аналитик.

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