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Автор Игорь Шатров

Русские должны признать: украинцы их братьями не считают

Мир

Лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга утверждает, что на сегодняшний день примерно 60% жителей Украины разделяют убеждение, что "русские — вековечные враги" и, следовательно, надо "готовиться к войне с ними".

Русские должны признать: украинцы их братьями не считают

Он опубликовал у себя в Facebook статью, в которой поражается этому повысившемуся градусу русофобии и тому, что русофобия вообще пустила корни на Украине.

Своими выводами политик поделился в программе "Геополитическая кухня".

Читайте начало интервью:

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— Получается, что мы здесь, в России, живем наивными представлениями об украинцах, называя их всех братьями и считая, что их одурманила власть, что как только она сменится, сразу украинцы воспрянут духом, вспомнят, что мы один народ, и начнут с нами брататься. Неужели не начнут?

— Нет, не начнут. Достаточно посмотреть на общую картину.

30 лет, с 1991 года до 2021 года, велась системная идеологическая обработка. Я уж не говорю, что к ней семь лет назад примешалась кровь.

Ничто так не цементирует идеологию, как кровь. Тем более, когда ее много и никто за кровопролитие не ответил и отвечать не будет. Ни за то, что на Майдане и в Одессе произошло, ни за то, как убивают жителей Донбасса.

На протяжении этого времени был только один маленький откат, когда Дмитрий Табачник при Януковиче был министром образования. И тогда вдруг стали вычищать учебники от нацистской гадости — учебники истории сдали чуть-чуть назад в отношении бандеризации культурной сферы Украины. Но это был короткий промежуток. За это и поплатились Янукович, Табачник и все остальные, как я, работавшие в кабинете министров Януковича.

Что потом произошло? Семь лет войны… И на протяжении этого времени все музеи — все до единого музеи Украины — имеют у себя отдельную экспозицию, посвященную войне в Донбассе, где "русские террористические войска" убивают добрых украинских парней, которые пришли с хлебом-солью в Донбасс.

Это похороны. Детей 20-летних фактически, которые пошли туда воевать и погибли, их развозили по Украине машинами.

И все утверждения, что, дескать, молодежь сегодня ничем, кроме как движняка, не занята, что им плевать на происходящее — чушь. Когда вдруг становится вопрос принципиальным, русский для этой обработанной и принявшей внутрь себя эту идеологию молодежи — это уже что-то такое нехорошее. На бытовом даже уровне.

Я уж не говорю про всю культурную сферу.

В школах проведена фундаментальная работа. На территории Украины до сих пор работает больше 200 негосударственных фондов: соровские, грантовые и так далее. Но работы, например, историка Толочко, которые касаются того, что украинцы и русские — единый братский народ, ни копейки денег на это не получат, никто публиковать не будет, уж тем более фонд ученых.

А вот стоит только какому-то студенту напечатать статейку, в которой написано, что русские — наши извечные враги, грант сразу обеспечен. Стоит только защитить кандидатскую диссертацию в области истории и показать, что на самом-то деле УПА победила во Второй мировой войне — он получает 5 тысяч долларов премии.

Вот так работают фонды на Украине.

И беда заключается в том, что нет никакой работы с противоположной стороны. Мы 30 лет ничего не делали.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы русские украинцы василий волга
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