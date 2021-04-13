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Автор Игорь Шатров

Зеленский настраивает своих военных на партизанскую войну

Мир

Донбасс опять оказался на пороге горячей фазы конфликта - об этом предупреждают многие наблюдатели и эксперты. Чем это может обернуться для Украины и для самопровозглашенных республик?

Зеленский настраивает своих военных на партизанскую войну

Своим видением ситуации в программе "Точка зрения" поделился лидер украинской политической партии "Союз левых сил" Василий Волга.

— Что у вас там — на Украине — произошло? Что стало спусковым крючком? Звонок Байдена Зеленскому? Зеленский окрылился обещанной поддержкой?

— Да. Примерно третий месяц подряд официальные лица Украины повторяют на разные лады, что они к войне не только готовы, но начнут ее обязательно. Чего стоит только заявление нашего министра обороны, который не далее как три недели назад сказал, что украинские войска на линии разграничения закончили спецподготовку, которую проводили американские инструкторы, и сегодня готовы вести наступательную войну на урбанизированной территории.

То есть сказано примерно так:

  • теперь мы воевать умеем — нас американцы обучили, скоро пойдем в Донецк и Луганск.

Точно так же, совершенно не скрываясь, Верховная рада обсуждает, варианты того, что в результате этого "похода" произойдет. Там говорят о том, что мощь российской армии несравненно выше, нежели мощь украинской, по этой причине удар должен быть нанесен мгновенный.

Если возвращать неподконтрольные сегодня территории военным способом, "похоронив" Минские соглашения, то план один:

  • доходить до границы, а дальше международное сообщество каким-то образом должно вмешаться.

Военная доктрина, которую совсем недавно озвучил президент Зеленский, однозначна — подготовка к партизанской войне.

То есть намерение Украины сложно истолковать двояко: если мы выполняем минский протокол и взятые на себя международные обязательства, то зачем нужна военная доктрина и подготовка к партизанской войне?

Напомню, все эти громкие заявления Киева звучат на фоне кадров, где к границе стягивается тяжелая техника. Причем как с украинской, так и с российской стороны. А в самих ДНР и ЛНР прошла полная мобилизация и приведены в боевую готовность имеющиеся части народной милиции.

Эта истерия в СМИ Украины, которая последние три месяца нагнеталась ежедневно, нагнеталась с одной-единственной целью: чтобы президент Байден обратил внимание на президента Зеленского, позвонил ему, похлопал по щечке и почесал за ушком.

Даже беглый анализ украинского сегмента всех СМИ говорит о том, что накрутка продолжается.

И что самое печальное, уже огромный процент перерожденного населения Украины — я думаю, около 60%, если мы говорим про Киев, ведомы сегодня идеологией радикального украинского национализма.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы донбасс украина джо байден василий волга владимир зеленский
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