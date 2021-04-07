Как Запад попал в украинскую ловушку

Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Зеленский сейчас пытается договориться со своей последней надеждой — британским премьером Борисом Джонсоном.

Что характерно, армия Великобритании, на протяжении последних 400 лет бывшая вполне жизнеспособной, никогда не была такой маленькой, как сейчас.

Зеленскому к тому же звонил и неравнодушный по личным причинам к Украине президент США Джо Байден.

В сообщении на сайте украинского президента говорится, что он проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации в Донбассе, наращивании российского военного контингента вблизи украинско-российской границы и попытках России сорвать реализацию минских договорённостей.

Все эти заходы смотрелись как обычно: действия России — это "серьёзный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе".

Что хотел Зеленский, он озвучил. Британия и другие страны НАТО обязаны усилить присутствие в регионе, увеличить санкционное давление на Россию.

По сути, Зеленский припомнил Джонсону его старые обещания. Это попытка получить ту самую реализацию "договорённостей, достигнутых в этой связи во время визита президента Украины в Великобританию 8-9 октября 2020 года".

Хотя британцы себе сроду не изменяли и обещания будут выполнять только по своему усмотрению, скорее всего, как в ХХ веке в случае с Чехословакией или даже СССР: да, мы вам гарантировали кое-что, но вы же развалились, значит, мы вам ничего уже не должны.

Со своей стороны, Джонсон выразил "серьёзную обеспокоенность дестабилизирующей военной активностью" на границах Украины. Из всех обещаний Зеленский получил только гарантию того, что Британия будет "наблюдать за складывающейся ситуацией с целью не допустить дальнейшей эскалации напряжённости".

Понятно, что без партнёров по НАТО Британия ничего делать не будет. Одновременно Германия и Франция выразили обеспокоенность напряжённостью на востоке Украины, призвали стороны к сдержанности и немедленной деэскалации ситуации.

А США, посмотрев на этот цирк, внезапно заявили, что "открыты к общению с Москвой". По словам Неда Прайса, у США вызывают озабоченность любые попытки Москвы запугать Украину, но диалога с Кремлём это не отменяет.

Так же ведёт себя пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заявляющая, не конкретизируя, об "обеспокоенности" Вашингтона ситуацией на украинских границах.

Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, "американцы нам высказывают свою озабоченность. Озаботиться им нужно не тем, что предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева".

Причём РФ вообще не собирается давать США какие-то разъяснения по Донбассу.

А глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром призвал Берлин и Париж "безотлагательно привести в чувство" украинские власти.

Их действительно пора вернуть с небес на землю. Вся последняя воинственная риторика и озвучиваемые планы насчёт того, как Запад поможет-де Украине захватить порвавший с ней Донбасс, мягко говоря, смотрится нездраво.

Как, скажем, интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, где прогнозировалось "более активное и безотлагательное" участие США в процессе "деоккупации" Донбасса и… Крыма".

Аналогичным образом смотрится идея главнокомандующего вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака о том, что ВСУ стали "настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности".

Что там за безопасность, озвучил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович. Украина в ходе предстоящих учений НАТО Defender Europe 2021 намерена отработать с "союзниками" сценарий "войны с Россией".

Впрочем украинские военные не все расстались со здравым смыслом. По словам генерал-лейтенанта ВСУ Михаила Забродского, вряд ли США будут сражаться на стороне Киева в Донбассе.

Не говоря уже о Франции или Германии. Если вообще речь зайдёт о войне, с Украиной всё будет кончено раз и навсегда.

Гипотетически Украина могла бы победить, если Россия "сольёт" Донбасс, чего Москва точно не сделает. В ЛДНР к масштабному нападению Киева тоже готовы.

Стороны сидят и смотрят на киевские власти, которые угодили в ловушку собственной риторики и пытаются теперь найти тех, кто за эти слова будет отвечать. Желающих пока не обнаружено.

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