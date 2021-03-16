Бизнес, политика, война... А поставки по распорядку?..

Может ли политика вмешиваться в бизнес? Вечный вопрос. Вроде бы нет. Как ни странно, даже во время войн между странами сохраняются экономические отношения, хотя они всячески камуфлируются. Но почему же тогда "свободные" и "демократичные" США и ЕС вводят всё новые и новые санкции?… Свой взгляд на это Инне Новиковой изложил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

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— Алексей Анатольевич, мы считали, что у нас Украина в кармане, потому что у нас хорошие отношения с руководством и с олигархами. Это вообще — правильная политика?

— Когда политика начинает управлять экономикой, это становится бедой для всех. Потому что у политики постоянно меняются приоритеты и экономические задачи начинают плыть в зависимости от политических приоритетов, а не экономической необходимости.

Вспомните наши отношения, например, с Турцией или Египтом. Когда мы поссорились с турецким лидером, у нас тут же были запрещены полеты, помидоры и прочее. Как только помирились, все стало нормально. То же самое — и с Египтом. А так не должно быть.

Потому что бизнес не терпит таких резких изменений. Бизнес — это система, которая строится годами, выстраивается, настраивается.

А когда политическими целями разрушается или наоборот стимулируется такая система, то это приводит к тому, что нормальное течение бизнеса разваливается. Вот в этом дело.

— С другой стороны, только недавно мы прекратили поставки через прибалтийские порты. Но ведь уже много лет эти государства вели откровенно антироссийскую политику и делали совершенно хамские вещи.

В Латвии — 40% неграждан, они подвергаются откровенной дискриминации. Чехия говорит: забирайте вашего Конева. Таких примеров очень много.

— Дело в том, что если государство, политика вмешивается в бизнес, тогда начинаются такие очень сложные и трудно предсказуемые процессы. Но не все так делают.

Бизнес — вне политики?…

Когда Латвия или Чехия наступали по политическому фронту, их политика не влияла на бизнес-отношения. Какие бы ни были политические отношения между нашими странами, бизнес должен иметь возможность продолжать работать.

У нас до сих пор бизнес-отношения с Украиной не разорваны, мы через них качаем газ и так далее.

А когда мы — как бывшая советская империя — считаем, что где политика и власть, то там должно быть и управление экономикой, это — самая главная ошибка. Тогда и начинаются все проблемы, потому что это — совершенно не так.

Поэтому те же прибалты не могут понять, причем тут наши политические разногласия и бизнес, который связан с тем, что это люди работают, от этого зависят их доходы, уровень жизни и так далее.

Политика — политикой, а бизнес — бизнесом. Их нельзя смешивать. "Нас пинают". Это кого пинают? Конкретного человека, который занимается поставками в Прибалтике? Нет.

— Пинают конкретно Россию и конкретных людей — наших соотечественников. В скандинавских странах предпринимаются очень жесткие меры в отношении изъятия детей, их отбирают у родителей просто по надуманным причинам.

Но когда в Норвегии отобрали детей у индийской семьи, крупнейшие индийские компании, прекратили свою деятельность. Их дипломатические службы сразу вмешались. В итоге детей вернули.

— Конечно, честь и хвала этим бизнесменам и дипломатам, которые включились в эту работу. И не честь, и не хвала нашим дипломатам, которые не очень активно помогают и работают с усыновленными детьми.

Я вам открою интересный секрет. В начале 90-х годов я в Петербурге вместе с коллегами открывал первый в России центр по международному усыновлению детей. До этого таких еще не было в России. И курировал его (вы будете удивлены) заместитель мэра Петербурга Владимир Владимирович Путин.

Это считалось свидетельством нашей открытости и взаимодействия с миром и прочим. Но понятно, что все это надо отслеживать и дальше. А наша дипломатическая система не доводит контроль за тем, что происходит, не оказывает помощь, не дорабатывает и так далее. Норвежцы с индийцами смогли договориться, а наши не всегда могут.

— Вы не считаете, что это — политические инструменты, которые тоже влияют на экономические отношения?

— Я не считаю, что это — политический инструмент. Более того, тот самый закон Димы Яковлева, мне кажется, был настолько поспешно принят и вообще эта вся история — невероятно неправильная.

Потому что маленькому ребенку все равно в какой стране жить. Главное, чтобы он жил нормально, чтобы ему могли обеспечить и сохранить условия содержания и прочее-прочее.

За этим надо следить. Отдать ребенка новым родителям, это не просто — отдал и перекрестился, до свидания. Нет. Это — обязательства по сопровождению и выращиванию ребенка. Я как раз этим занимался. Это очень непраздный вопрос и серьезный.

Ничего личного — просто бизнес

Кстати, по поводу политики и экономики я вспомнил такой маленькой пример Второй мировой войны, когда мы с фашистской Германией воевали.

Интересный факт, что в СССР тогда очень много — треть или четверть — парка станков, которые выпускали военное оборудование, были немецкими. Запчасти и смазочные специальные масла для этих станков покупались в Германии.

Конечно, эти материалы шли не напрямую, а через посреднические фирмы третьих стран, включая даже южно-американские. Тем не менее, этот процесс был налажен. В жизни вот так бывает.

— Сейчас украинская армия на российском дизеле и бензине ездит.

— Политика политикой, экономика экономикой. Эти два мира все равно должны взаимодействовать, но не должны давить друг на друга.