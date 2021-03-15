Алексей Куртов: Крым и Донбасс. Такие конфликты — инструмент для долгой политической игры

Вопросы отношений с ближайшими соседями Украиной и Белоруссией всегда будут важнейшими для России. Почему в Киеве так обрадовались приходу Байдена? Будет ли он серьёзней использовать верных аборигенов? Произойдёт ли объединение России и Белоруссии? Почему обеим сторонам выгодно сложившееся взаимодействие? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

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— Алексей Анатольевич, украинские власти очень обрадовались приходу Байдена. Он с намного большим интересом относился к Украине, нежели Трамп. Предполагалось, что будет его активное участие. Сейчас там уже усиливается конфронтация, есть сведения о готовящемся наступлении на Донбасс, активизировались разговоры о возврате Крыма.

При этом они строят дамбу, чтобы ни капли воды в Крым не пришло, пытаются Крымский мост взорвать, хотя некоторые до сих пор отрицают его существование, и по всякому еще навредить. Донбасс продолжают обстреливать, убивать жителей, говоря, что это — их граждане, хотя теперь больше говорят про территорию.

Люди, которые живут на этих руинах, ясно видят зверский оскал украинского режима. А Киев снова говорит о возврате Донбасса. Как вы считаете, это все — сотрясение воздуха или действительно реальные планы, возможно новое наступление?

— Политика чем характеризуется? Тем, что она никогда не спит — ни днем, ни ночью, ни зимой, ни летом. Все подобные конфликты — многолетние. Яркий пример — арабо-израильский конфликт. Сейчас мы видим конфликт такой же длительности и неудовлетворенности как Россия и Украина.

Этот конфликт — тоже затяжной. Поэтому все политические силы, которые заинтересованы в возбуждении дополнительной информации, в возбуждении дополнительных способов активизации или давления на бизнесы, на политику напрямую и на политику, которая не впрямую, а вскользь.

Мы пытаемся договориться с европейскими странами — нам тут же вспоминают Крым и Донбасс. А почему про это нужно забывать? Такие конфликты, к сожалению, инструмент для долгой политической игры очень большими политическими и, как не странно, финансовыми группами.

Я не думаю, что в ближайшее время этот конфликт будет как-то урегулирован. Он может затихать, но вопросы территориальной целостности — самые главные вопросы, которые были в европейском ценностном капитале сформулированы, здесь подвержены вопросу, и этот вопрос будет стоять очень долго.

Правды с Байденом нет

Почему сейчас снова возникла активизация этой темы? — Действительно произошла смена президента США. Джо Байдена вроде как оценивают действующего достаточно жестко по отношению к таким вопросам, более последовательно выступающего в отношении к России.

Скорее всего, дело даже не в Байдене, а в том, какие политические игроки находятся вокруг него. Они постоянно заявляют эту тему, разогревают пространство для того, чтобы потом в этом деле поковыряться. Правды нет там.

— С Белоруссией у нас отношения тоже не очень понятные. Сколько раз Александр Григорьевич собирался объединить Белоруссию с Россией в разных форматах. Как только его прижмет, он сразу начинает обещать, клясться, божиться… А только ситуация успокоится, он делает даже достаточно вызывающие заявления.

Естественно, мы по-прежнему близки и дружны, но все-таки странные истории случаются довольно часто. На последней встрече Владимир Путин предложил Лукашенко все-таки сделать реальные шаги для сближения наших государств, в частности в налоговой системе.

Это предложение скоро будет обсуждено на уровне премьеров. Но большей частью их диалог состоял из каких-то выдумок. Как вы оцениваете наши отношения с братским и союзным, но независимым белорусским государством? Будет ли реальная интеграция или это только думы о будущем?

— Я думаю, что с Александром Григорьевичем работать сложно, но можно, потому что, несмотря на все его странности, которые иногда возникают и удивляют нас, он все-таки удобен и привычен.

Если бы мы с вами жили в квартире, у которой выход на улицу через комнату соседей, мы бы привыкли вместе пользоваться этой квартирой, а замена соседа для нас была бы всегда очень сомнительна.

Тандем союзный

В тандеме Путин и Лукашенко уже давно сложился такой системный продукт взаимодействия, который позволяет им обоим получать удовольствие от взаимодействия друг с другом, несмотря на вполне возможные личные вопросы друг к другу.

Белоруссия для нас важна со всех точек зрения.

Первая — политическая. Если снесут демократы своего президента Лукашенко, то следующий вопрос, конечно, будет поднят ими про Россию.

Вторая часть — экономика. Через структуры Лукашенко проводится очень много разных финансово-экономических операций.

Мы далеко не все знаем, потому что эти преимущественные системы финансово-экономического взаимодействия закрыты от внешнего мира.

Поэтому проще терпеть, соглашаться и использовать Лукашенко в своих целях, нежели менять его на кого-то другого. Там какая-то своя игра идет. Эта игра взаимовыгодна для двух президентов. Поэтому она будет продолжаться в таком же виде.