"Северный поток-2" — политический провал с финансовыми убытками

Запад вводит все новые санкции, российские власти — ответные. Но против кого они работают? Что происходит с "Северным потоком-2"? И зачем вообще он был нужен? Сколько других неработающих трубопроводов уже построено? Понятно, что "национальное достояние" поддержат за счёт граждан. Кто-то ответит за экономико-политические провалы?… Понятно, что это — вопрос риторический. На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

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Санкции опять затормозили "Северный поток-2"

Почему от санкций Запада против олигархов страдают не они, а народ

— Алексей Анатольевич, по всему миру огромные корпорации, которые не имеют конкурентов, выкручивают руки всем, с кем они работают, диктуют условия всем потребителям, а порой и манипулируют целыми государствами. Можно ли с этим что-то сделать, на ваш взгляд?

— Нет, не везде такая история. Про Европу сложнее говорить, а про Америку могу с уверенностью сказать, что антикоррупционные законы и другие нормативные акты, связанные с тем, чтобы не было картельных сговоров и тому подобные, очень жестко работают.

Поэтому там крупные корпорации все время в состоянии жутчайшей конкуренции по отношению друг к другу, но не по отношению ни к государственным ресурсам, ни к людям, которые работают у них или потребляют их продукцию.

Там конкуренция по-другому организована. Но мы прекрасно знаем истории, например, про мясное производство в нашей стране, которое за последние 10 лет сосредоточилось фактически в двух-трех фирмах.

Чума капитализма

Были просто ужасные примеры, когда поголовье скота вырезалось под видом чумки или еще чего-то просто для того, чтобы фермерам не было возможности конкурировать с крупными производителями. То же самое у нас есть, например, в производстве зерна.

Да, мы его производим сейчас больше, чем когда-либо наша страна производила, даже на экспорт очень много продаем. Но только проблема в том, что этим выращиванием зерна занимаются только крупные корпорации. Это — первая проблема.

А вторая — у них нет семян. И если будут санкции на семена, то мы с нашими великими достижениями, конечно, можем сесть сразу же в лужу.

Есть и еще много подобных вопросов, которые касаются и санкций в том числе. Но ведь и по ним их же санкции тоже ударят.

Поэтому я очень напряженно отношусь к словам как иностранцев, которые говорят, что мы введем санкции, так и руководителей наших министерств и ведомств, которые говорят, что мы готовы к санкциям, будем очень жестко отвечать. Вот этот разговор о "бомбежке Воронежа", конечно, всегда очень напрягает.

— Это все длится давно. И с семенами у нас действительно огромная проблема — только закупки. Также у нас — огромные проблемы с лекарствами, потому что в свое время были уничтожены заводы, которые производили вещества, на основании которых делаются лекарства. Сейчас мы тоже их закупаем большей частью всего в трех странах.

И еще в 90-е годы у нас в очередной раз был уничтожен крупный рогатый скот — чуть ли не все поголовье России. Ведь "великолепный государственник" Анатолий Борисович Чубайс сказал, что нам дешевле покупать за границей мясо, нежели выращивать свое. Можно вспомнить, как вырубали ценнейшие виноградники. Конечно, всегда (не только у нас) были "эффективные" менеджеры с такими инициативами.

— Полностью согласившись добавлю по фарме — по лекарствам и прочему. Дело в том, что сейчас предпринимаются попытки на верхнем уровне государственного управления вернуть это производство.

Чума социализма

Но проблема в том, что эти попытки делаются по опыту планового производства 70-80-х годов. Вновь идут государственные программы. А это — безальтернативно и безконкурентно. Вместо того, чтобы развивать конкурентную среду, мы ждем чтобы эти заводы выросли сами.

То есть — мы живем в постсоциалистическом XXI веке, когда у нас вроде бы нет плановой экономики, а инструменты пытаемся использовать из той плановой советской системы, когда государство дает заказ.

И вот это самый большой разрыв, который сейчас очень трудно преодолеть, чтобы сбалансировать экономику, привести ее в нормальное состояние.

— Сколько лет мы уже строим второй "Северный поток". В него вложены космические объемы финансов. Понятно, что внешняя ситуация сложная и трудно просчитать все риски. Но ведь надо это делать, учитывать на скольких трубопроводах мы уже обожглись. У национального достояния "Газпрома" — опять немеренные убытки. И за чей счёт будут компенсировать это достояние?…

— Все это так, при том, что в экономику этот проект вписывается не очень сильно. Ведь трубопровод "Северный поток-2", как говорят специалисты по ТЭК, не решает принципиально каких-то новых задач.

Это — способ давления на Украину по вопросу того трубопровода, который идет через ее территорию, для того, чтобы иметь жесткие политические преференции при дальнейших переговорах.

Поэтому вне зависимости от экономики, от выгодности и прочего принимаются решения на государственном уровне для того, чтобы решать политические задачи, это, конечно, всегда вызывает массу вопросов и недопонимание.

И главные вопросы здесь:

Откуда деньги берутся и как они тратятся?

Стоит ли политическая задача такого огромного финансового вливания, которое, скорее всего, не окупится никогда?

Другого рода, но тоже большие сложности с потоком "Сила Сибири" в Китай. Его быстро построили, он работает, но по оценкам экономистов, он не окупится никогда и ни при каких обстоятельствах.