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Автор Василий Амирджанов

Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента"

Мир

Протестная активность в Белоруссии и России заставила одного из лидеров Союзного государства рассказать о "настоящем президенте".

Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента"

По праву рождения

Концепция так называемой суверенной демократии, когда страна пытается двигаться в своей собственной системе координат, трансформируя общепринятые правила и нормы правового государства, нашла своё воплощение в большинстве стран бывшего Советского Союза.

Среди преуспевших на этом общественно-политическом поприще, свои почётные места заняли Белоруссия и Россия. Неудивительно, что, наблюдая за развитием конфликта, вызванного итогами выборов в Белоруссии, легко узнаваемы и наши, российские, реалии.

При движении по "особому пути" неминуемы и мутации классических демократических принципов, которые порождают и новые их формы:

  • так называемое "пеньковое" голосование;
  • сегрегация политических конкурентов действующей власти, включая и их физическую изоляцию;
  • фактический отказ гражданам в конституционном праве на мирные протесты;
  • применение схем "химкинского" правосудия.

Выступая перед студентами Белорусского государственного университета (БГУ), президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил суть электорального процесса в системе координат суверенной демократии. По мнению главы государства, для управления страной необходимо "родиться президентом":

"Президентами не становятся, президентами рождаются!"

При этом Александр Григорьевич посетовал, что после него, вполне вероятно, что в Белоруссии больше не будет "настоящих президентов". Собственно, тема "избранного Судьбой" президента в незапамятные времена именовалась проще — культ личности. А у любого культа должна быть и эффективная защита.

Равняясь на "усердное ничтожество"

Одним из заметных гротескных штрихов к портрету современных взаимоотношений государства и гражданина стала общественная дискуссия о наличии портрета главы НКВД СССР Генриха Ягоды в Химкинском ОВД. По совпадению, а может быт и по знаку свыше, именно под его портретом выслушивал решение суда задержанный Алексей Навальный, вернувшийся на Родину после лечения в Германии.

Генрих Ягода курировал строительство Беломорканала, где массово использовался дармовой труд советских заключённых. Именно ему ставят в заслугу создание системы ГУЛАГа. Трудами и Ягоды в том числе было принято постановление о ведении дел о терроризме по ускоренной процедуре без права обвиняемых подавать прошение о помиловании.

Пикантность момента, случившегося в Химках с выездным судом над Навальным заключается ещё и в том, что именно Генрих Григорьевич осуществлял руководство подготовкой фейковых судебных процессов над явными и мнимыми противниками Иосифа Сталина. Один из демонов Великой русской революции Лев Троцкий так охарактеризовал Генриха Ягоду:

"Очень точен, чрезмерно почтителен и совершенно безличен. Худой, с землистом цветом лица (он страдал туберкулёзом), с коротко подстриженными усиками, в военном френче, он производил впечатление усердного ничтожества".

О любопытной портретной декорации в Химкинском ОВД рассказали многие СМИ, но огласка вовсе не смутила полицейские чины. Даже несмотря на то, что Верховный суд России признал сталинского палача неподлежащим реабилитации.

Снимать портрет Генриха Ягоды, которого обвиняли в убийствах Сергея Кирова, Максима Горького и его сына Максима Пешкова никто и не собирается. Напротив, образ Генриха Ягоды будет и дальше вдохновлять современных стражей порядка:

"С целью изучения личным составом истории становления и функционирования службы в подразделениях ГУ МВД России по Московской области, включая 2 Отдел полиции УМВД России по г. о. Химки, размещены информационные стенды с портретами и историческими справками руководителей, возглавлявших органы внутренних дел в различные периоды истории страны".

Можно было бы говорить о локальном почитании демиурга ГУЛАГа, но то и дело встречаются:

  • портреты Феликса Дзержинского в кабинетах начальников российских спецслужб разного уровня;
  • идеи создания инсталляций с фигурами Иосифа Сталина и Лаврентия Берии;
  • фактические оправдания зверств тоталитарного режима под смысловой анестезией защиты так называемой исторической правды.

Равняясь на "усердное ничтожество", молодые сотрудники органов правопорядка невольно впитывают и всё жестокое наследие недалёкого прошлого. Смешение смыслов в сочетании с поклонением традициям "жёсткой руки" на фоне имитации демократии вводит граждан в интеллектуальный анабиоз, заставляющий подчиняться сентенциям агитпропа. На этот феномен обратил внимание и Лев Троцкий:

"Теория естественного отбора учит, что в борьбе побеждает наиболее приспособленный. Это не значит: ни лучший, ни сильнейший, ни совершеннейший, — только приспособленный".

Единомыслие без мысли

За последние пять лет общественно-политическое вещание российских федеральных телеканалов довело присутствие главы государства в кадре до максимума. В этом плане белорусское ТВ не сильно отстало от российского. Если не сам президент в кадре, то произносимое скороговоркой "уважаемый Владимир Владимирович" заполняет большую часть хронометража телепрограмм.

Концентрация внимания на одном человеке даже у лояльных Владимиру Путину граждан уже стала вызывать раздражение, и об этом открыто говорят люди в соцсетях. До сведения телезрителей доводится "слаженная работа государственного аппарата" и одновременно подчёркивается приоритетная роль главного героя теленовостей, без одобрения которого даже в далёком посёлке не решается проблема доставки дров или ввода в эксплуатацию туалета типа "сортир".

Пиар любого предприятия строится, в том числе, и на продвижении образа его руководителя. Но не исключительно на нём, как это делают труженики отечественного агитпропа. Это и заставляет граждан вспоминать советские времена, в том числе и ХХ съезд КПСС, когда сначала развенчали культ личности Иосифа Сталина, а потом дружно принялись за старое, доведя восхваление Леонида Ильича Брежнева до апогея абсурда.

Культ "президента от рождения" нивелирует даже то позитивное, что было сделано государственным лидером за первые годы его правления. Репрессивная система, которая объявляет "врагами народа" и "иностранными шпионами" любого, кто смеет критиковать власть и высказывать своё мнение о положении дел в стране, в конечном счёте наносит непоправимый ущерб государственности в целом. Об этом предупреждал и Лев Троцкий:

"Может быть, самое худшее в реакционной эпохе то, что в общественном сознании она насаждает царство глупости… Воцаряется единомыслие без мысли".

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