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Автор Игорь Буккер

Жёстко, но эффективно: что помогло Северной Корее защититься от коронавируса

Мир

Правда ли, что Северная Корея смогла защититься от коронавируса? Или проблема есть, но её скрывают?

Об этом в программе "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

Читайте начало интервью:

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— Ситуация в Северной Корее на самом деле очень спокойная. Причём меры по недопущению распространения коронавируса там предпринимались очень жесткие. Чего стоит только сентябрьский приказ: по всем, кто попытается перейти границу, открывать огонь на поражение.

Во время Корейской войны 1950-1953 годов Северная Корея и некоторые общественные организации международные говорили о том, что американцы применяют против Пхеньяна бактериологическое оружие — засылают туда зараженных болезнью людей.

И в Северной Корее, естественно, учитывая то, что у них очень небольшие возможности материальные для создания мощной системы здравоохранения, они очень боятся появления какого-то там заразного человека.

В октябре один из перебежчиков, который 3 года назад сбежал из тюрьмы в Южной Корее, а потом вернулся в Северную, причём так же, как он скрытно туда убежал, так же и скрытно оттуда прибежал, что проморгали пограничные службы.

Тогда руководителя Госкомитета безопасности, которому подчиняется пограничная служба, уволили с работы. И целый город на месяц на карантин закрыли. Конечно, были там сложности для них. Отправить эшелон с продовольствием, с лекарствами и так далее. Ким тогда направил даже членов Политбюро, чтобы они лично туда всё доставили, и перед гражданами извинился за то, что произошло такое. Вместе с тем и поблагодарил за то, что они выдержали эту изоляцию.

Отсюда и инцидент, который произошел с сотрудником береговой охраны, который пытался, говорят, на территорию Северной Кореи на каком-то плоту попасть, и когда северокорейский патрульный пограничный катер подошел на какое-то расстояние и стал его спрашивать, он что-то такое нечленораздельное ответил, и его расстреляли.

Южане тогда, если помните, большой шум подняли. Но дело в том, что сами они тоже были виноваты в том, что они не сообщили северянам, что у них пропал человек. Спустя сутки после того, как он пропал с корабля, происходит этот инцидент.

Сейчас они закрыли все границы. И никаких беженцев, никого, никаких перебежчиков принимать не хотят, потому что если больной придет, что делать с ним? Страна не готова бороться с коронавирусом.

Хотя есть у них некоторые лекарства, имеющие иммунопротекторные свойства, которые в принципе могли бы помочь в лечении этих людей. Но лучше не рисковать.

Мы же до сих пор не знаем полностью механизма воздействия коронавируса на человека, почему одних он минует, других — убирает, почему одни в возрасте 100 лет могут выжить, а другие в возрасте 37 лет умирают. Пока неизвестно.

Недавно академик Гинзбург, по-моему, объяснял Путину, почему в одной семье одни болеют, а другие совсем не заражаются. Может быть, одна из версий. Я даже знакомых своих знаю, хороших моих знакомых, которые живут в однокомнатной квартире. У мужчины было 50% поражение легких, а его сын и жена абсолютно здоровы…

— Да-да. Избирательность этой заразы действительно ставит в тупик многие медицинские учреждения.

Тем более в условиях санкций, когда даже поставки лекарств для Северной Кореи, под запретом, для них, конечно, надо каким-то образом сберечь свое население. Они все, что можно делать в этом направлении, делают. Я бы не стал осуждать их за некоторые перегибы.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы евгений ким коронавирус северная корея
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