Уметь надо: Россия и Франция спешат на помощь ЦАР

"Повстанцы" не помешают президенту Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостену-Аршанжу Туадере выиграть второй мандат. Его способность получать помощь сразу от всех сильных мира сего восхищает.

Фостен-Арканж Туадера: Центральноафриканская Республика нашла в лице России надежных партнеров

Мятеж экс-президента Бозизе

В Центрально-африканской республике (ЦАР) в преддверие президентских и парламентских выборов, назначенных на 27 декабря, резко обострилась обстановка.

Как сообщает ТАСС, три вооруженные группировки объединились в антиправительственную "Коалицию патриотов за перемены", цель которой помешать президенту переизбраться на второй срок. Они в пятницу начали наступление на столицу — город Банги.

Правительство ЦАР обвинило в попытке госпереворота бывшего президента Франсуа Бозизе, свергнутого в 2013 году. Конституционный суд ЦАР запретил ему участвовать в выборах в 2020 году, поскольку на него есть ордер на арест Интерпола по обвинению в убийстве и пытках, и он находится под санкциями ООН. Тем не менее, Бозизе имеет много сторонников среди мусульманского меньшинства на севере страны и среди военных.

Русские пришли и спокойствие восстановилось

В воскресенье вечером правительство ЦАР обратилось к своим "дружественным и братским странам" — России и Руанде (отличный выбор!), с просьбой о помощи в обеспечении безопасности избирательного процесса.

Во вторник боевики взяли четвертый по величине город ЦАР Бамбари, расположенный в 380 км к северо-востоку от Банги. Однако уже в среду официальный представитель миротворческой миссии ООН (MINUSCA) на пресс-конференции в столице заявил, что город находится в руках миротворцев ООН и национальных сил безопасности.

"Ситуация в Бамбари находится под контролем", — заявил Абдулазиз Фолл.

Местный ресурс corbeaunews-centrafrique.com пишет, что в городе "спокойствие восстановилось после прибытия подкрепления из русских и португальских (из контингента ООН) военных подразделений".

Мэр города заявил, что были разграблены полицейский участок, жандармерия и некоторые дома, а сами чиновники укрылись на базе MINUSCA. Местные жители не пострадали. Это говорит о демонстративном характере атаки, и порождает конспирологические теории о "договорняке".

Собственно этим и надо заниматься, если по стране бродят бандиты из 14 вооружённых группировок, занимающихся убийствами и грабежами. Именно от их рук погибли в прошлом году российские журналисты, приехавшие снимать фильм о российском присутствии в ЦАР.

Российское присутствие в ЦАР

Туадера (учился в СССР) обратил свой взор на Москву из-за соображений личной безопасности. Сначала он пригласил охранников, а затем стал работать с Россией для того, чтобы защититься от "повстанцев", справедливо полагаясь на её опыт в Сирии. Москва и Банги заключили соглашение о военном сотрудничестве в августе прошлого года. Оно подразумевало отправку в Центральноафриканскую республику российских инструкторов, а также обучение военных ЦАР в российских учебных заведениях.

Сегодня правительство ЦАР работает с Минобороны над созданием военной базы, получает в подарок стрелковое оружие, бронемашины, боеприпасы. Работает учебный российский центр в городе Беренго, который местные жители уже воспринимают как военную базу, хотя он ею не является.

Российский МИД в среду подтвердил отправку вдобавок к тем 170 инструкторам, что там находятся, ещё 300 военнослужащих. Москва явно не намерена сдавать плацдарм в ЦАР Западу. Банги в ответ предоставила России лицензии на добычу алмазов, золота, урана.

Французское присутствие в ЦАР

Туадера поддерживает хорошие отношения и с бывшей метрополией. По его просьбе президент Франции Эммануэль Макрон в среду подтвердил отправку истребителей для облёта дорог в ЦАР в знак осуждения "попыток дестабилизировать" страну. Пролёт был проведен по согласованию с MINUSCA, отметил Париж.

Китайское присутствие в ЦАР

ЦАР помогает Китай своими кредитами, он тоже ведёт разведку и добывает в ЦАР полезные ископаемые. Сообщается, что Пекин решил эвакуировать около 250 своих граждан из окрестностей Бамбари в более безопасный район после того, как восемь автомобилей и другое имущество, принадлежащее китайским горнодобывающим компаниям, были украдены бандитами.

Почему Туадере удаётся сидеть на трёх стульях

Это пример успешного сидения на трёх стульях, не часто встречающийся в современном мире. Он вызван прежде всего мудростью руководителя страны, но и позицией его партнёров.

Париж озабочен тем, чтобы удержать урановый ресурс для своих АЭС, но в ЦАР разочаровались во французских мироворцах, то есть "на земле" в ЦАР у Франции никого нет. На этой неделе Facebook объявил, что закрыл сотни учетных записей, связанных с Францией, которые якобы проводили кампанию по дискредитации выборов в ЦАР и выдвижению обвинений против России. Замечено, что люди писали в аккаунтах от имени жителей Республики, но ими не являлись.

Американское же влияние в этом регионе минимально. По последним событиям Госдеп потребовал от стран, которые предоставляют ЦАР военную или иную помощь, "делать это прозрачным и скоординированным образом, чтобы эта помощь поддерживала стремление народа Центральной Африки к благому управлению и стабильности".

США давно не имеют возможности вмешиваться там, где им хочется, и предпочитают не лезть в вотчину Франции.

В комментарии для "Правды.Ру" кандидат политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ, политолог, африканист Наталья Пискунова отметила, что отправка Россией в ЦАР 300 военнослужащих, это не разовая акция, а следствие новой африканской политики России.

Задача — поддержать усилия центральной власти ЦАР для создания "хотя бы базовых условий для безопасности и для того, чтобы было возможно провести хотя бы некие выборы в стране."

У России, по мнению эксперта, в ЦАР присутствует экономический интерес, так как это одно из наиболее богатых государств по залеганию урана, золота и алмазов, а также политический интерес — обеспечивать безопасность для российских компаний, которые будут работать в ЦАР.

Наталья Пискунова отметила, что Франция сейчас не осуществляет миротворческую деятельность ЦАР, но это зона её интересов.

"В принципе, у Франции есть базовое понимание того, что необходимо урегулирование конфликтов в ЦАР. На самом деле постоянно продолжающаяся гражданская война в ЦАР не выгодна ни Франции, ни каким-то другим внешним игрокам. Поэтому, конечно, здесь будет соперничество. Но я бы не сказала, что это будет какое-то критическое сопротивление", — сказала эксперт.

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