ООН высоко оценила поставку техники из РФ в ЦАР

МИНУСКА высоко оценила прибытие в ЦАР российской бронетехники, опубликовав сообщение в своем Twitter аккаунте.

"Это военное оборудование оптимизирует возможности реагирования ВС ЦАР и поможет усилить безопасность во время избирательного процесса", — заявила МИНУСКА.

Напомним, что МИНУСКА является миротворческой миссией ООН, которая в 2017 году выдала разрешение российским властям на поставку в Центральноафриканскую республику военной техники и оружия.

Россия успешно доставила 20 бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ-2) для передачи их национальной армии (FACA). Данную инициативу оценили президент и премьер-министр республики, а также глава Минобороны ЦАР, которые присутствовали на церемонии вручения.

Переговоры по отправке военной техники начались еще в сентябре, когда президент страны Фостен Арканж Туадера встречался с послом РФ в ЦАР Владимиром Титоренко в рамках рабочего визита.

Стоит отметить, что российский самолет, прибывший в Банги, кроме бронемашин доставил гуманитарную помощь. В состав груза вошли различные игрушки для маленьких жителей республики и несколько тонн мороженого и конфет. Данный жест понравился и запомнился центральноафриканцам. После разгрузки самолета в столице ЦАР был проведен парад российской техники, который еще раз показал людям отношения двух государств и дал надежду на укрепление мира в стране.