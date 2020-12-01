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Президент ЦАР выступил с обращением к гражданам накануне Дня Республики

Мир

Президент Центральноафриканской республики Фостен-Аршанж Туадера выступил с обращением к гражданам страны накануне Дня провозглашения Республики. Он напомнил о трех основополагающих принципах устройства ЦАР, которые в день её основания, 1 декабря 1958 года, озвучил отец-основатель Бартелеми Боганда. Это единство, достоинство и труд.

Президент ЦАР выступил с обращением к гражданам накануне Дня Республики

Стоит отметить, что несколько предыдущих правителей в течение десятилетий акцентировали усилия на достижении собственных политических целей, позабыв о необходимости развития и укрепления суверенитета государства. Прежние власти ЦАР стремились поработить свой народ.

Туадера отметил, что с 30 марта 2016 года (дата его вступления в должность) он начал активно укреплять республику. Одной из основных задач стало восстановление национальной армии (FACA). В связи этим каждый год в армию стали набирать лучших представителей молодежи. Кроме того, стартовал процесс интеграции экс-представителей вооруженных группировок в ряды FACA.

Эта возможность появилась лишь после подписания Хартумского мирного соглашения между правительством ЦАР и вооруженными группировками при активном содействии российских дипломатов. Как только было ослаблено оружейное эмбарго ООН, дружественные республике государства, такие как Российская Федерация, оказали помощь в укреплении военного потенциала страны для укрепления внутренней безопасности. Так, РФ передала FACA оружие, вооружение и тяжелую технику, в том числе 20 БРДМ-2.

  • Одну из главных ролей в повышении уровня жизни в ЦАР играет медицинское обслуживание и его доступность.

За последние годы в республике было построено 100 новых медицинских учреждений, а 300 переоснащено. Более двух третей районных больниц получили машины скорой помощи.

  • Также внимание уделяется ремонту и развитию дорожной сети, обеспечению доступа населения к электричеству, воде и информационным технологиям.

Скоро в ЦАР состоятся президентские выборы, а также выборы членов Национальной Ассамблеи. Это по праву можно назвать главным политическим событием последних лет. В ходе выступления Туадера призвал своих соотечественников направить свою энергию на защиту страны и её единства.

В честь Дня Республики в Банги состоялся торжественный парад, который прошел по проспекту Мартир. В нем помимо представителей военных и гражданских объединений приняли участие российские бронеавтомобили.

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