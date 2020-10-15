Депутат Госдумы рассказал, почему Россия помогает ЦАР

Сегодня утром в Банги, столице Центральноафриканской Республики, состоялся торжественный парад российской военной техники, которую Москва безвозмездно передала африканскому государству. Речь идет о 10 бронеавтомобилях БРДМ-2.

Кроме того, помимо бронемашин Россия отправила в ЦАР около пяти тонн конфет "Мишка на севере", что стало настоящим сюрпризом для местных детишек, которые никогда в жизни не пробовали таких сладостей. Ещё одним подарком для детей стали игрушки: всемирно известные русские матрешки и плюшевые медведи.

По мнению депутата Госдумы РФ Евгения Федорова, такие поставки помогут установить долгожданный мир в регионе и поддержать двустороннее сотрудничество между Россией и ЦАР.

Парламентарий подчеркнул, что поставки гуманитарной помощи и военного оборудования имеют важное значение для РФ, ведь это не только поможет африканцам, но и укрепит позицию нашего государства на африканском континенте и на международной арене.

"Наша страна делает ставку на многополярность, чтобы все нации жили в согласии друг с другом. Сейчас эта позиция под угрозой", — отметил Федоров.

Депутат считает, что Соединенные Штаты диктуют всему миру однополярный вектор развития и делают это, руководствуясь исключительно их собственными интересами. При этом официально Вашингтон декларирует военно-экономический подход. К тому же, рынки подавляющего большинства стран зависят от власти доллара.

В то же время российские гуманитарные миссии показывают, что Москва готова делиться ресурсами для равновесия на мировой арене.

"Против этого стоит позиция однополярного мира США, которые не хотят считаться с интересами и бедами других государств", — подытожил парламентарий.

Напомним, Россия осуществила первую гуманитарную поставку в ЦАР в 2018 году, а поставка оружия проходит с разрешения Совбеза ООН.

В сентябре текущего года РФ помогала Центральноафриканской республике в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, отправив 25 тонн дезинфицирующих средств, СИЗ и медицинских изделий.