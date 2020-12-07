Украине срочно требуются кризисные управленцы

Владимир Зеленский несмотря на стремительное и стабильное падение популярности не собирается подавать в отставку, а даже хочет пойти на второй срок. Но имеет ли он хоть какие-то шансы? Время веселых шоу на Украине прошло. В кошельках и на столе украинцев становится всё хуже.

Какие силы будут в ближайшее время рулить на Украине? Правильную ли политику в отношении этой страны проводит Москва? Об этом и многом другом рассказал украинский политический деятель, экономист, политолог, активный сторонник вступления Украины в НАТО Олег Соскин.

Читайте начало интервью:

Украинцам надоели клоуны во власти

Олег Соскин о политическом раскладе на Украине

— Олег Игоревич, рассказывая о нынешнем политическом ландшафте Украины, вы даже не упомянули партию Шария. Это — вообще никак?

— Никак, это — просто такой как бы прикольный проект, не более того.

— Сейчас прикольные проекты уже никак не играют, людям надоело?

— Никак, да — еще хуже стало. В условиях кризиса людям уже совершенно не до зрелищ, людям надо хлеба. А Шарий — это зрелище, а зрелища теперь полностью уходят из реальной политики. Поэтому и Зеленский обречен.

Шарий развивался в модели, близкой именно к Зеленскому. Он тоже выступал в своем амплуа как бы харизматичного, очень ярко выраженного актерского мастерства и так далее.

Как оппонент Зеленскому и некоторым подобным особам он смотрится очень хорошо. Относительно Порошенко он хорошо выглядел. Но в нынешних условиях он уже, конечно, не будет котироваться. Ну как он может таким здоровенным носорогам противостоять?… Сегодня нужны реальные управленцы — кризисные менеджеры.

Регионально-клановые мэры

Поэтому на поверхность будут выходить политические проекты крупных мэров, их будут поддерживать региональные кланово-корпоративные, финансово-промышленные группы, о которых мы еще и не знаем, потому что они только будут выходить на поверхность.

Но они будут иметь очень большой ресурс, а опираться будут именно на хозяйственников. Развернется мощнейшая борьба за деньги, которые создаются в городах, в объединенных громадах. Города будут просто отказываться переводить эти деньги в госбюджет. Это будет главная линия противоборства.

И как только деньги начнут накапливаться на местах, то эта шоуменская верхушка останется без денег. Госбюджет уже не выполнил план на 120 миллиардов гривен за 10 месяцев, причем в октябре недобор был более 30 миллиардов 440 миллионов гривен.

А если еще локдаун объявят, то фактически вообще будет уже полный открытый дефолт. Поэтому теперь чисто политические люди уже не играют сколько-нибудь серьезные роли.

— У вас создается впечатление, что Кремль делает ставку не на тех людей, для улучшения отношений между нашими государствами?

— Однозначно, я считаю то, что Кремль сегодня совершенно неправильно все делает.

Прошлые фигуры

Медведчук — уже абсолютно отыгранная карта, поэтому любая его поддержка только создает ему огромные финансовые экономические возможности, которые реализуются через его жену.

Например, энергоносители и другие ресурсы поставляются благодаря встречам с президентом Российской Федерации. Фактически он паразитирует на чужом политическом весе и имидже.

Эта фигура — полностью отработанная, и все они тоже ничего толкового сделать не могут. Они же практически провалились на местных выборах даже в восточных регионах.

То же самое касается людей Януковича, Азарова и других лиц, которые поддерживаются российским руководством. У них сейчас — тоже одна медийность, это — медийные актеры, которые не в состоянии, что-то реальное сделать.

Что Азаров может предложить? Все, что он может сделать, он уже 20 раз сделал, поэтому он — уже не будущее, а далекое прошлое. И получается, что те, кого он позиционирует, которые с ним идут, тоже сразу уходят в утиль вместе с Азаровым, он их утягивает в пропасть.

Прошлое не работает, надо искать новые модели в условиях кризиса, причем не просто кризиса, а вот этой фазы депрессии, стагнации и вообще колоссальных изменений. Хаос же вообще в мире страшный сейчас, и он дальше набирает обороты везде, где только можно.

А Кремль поддерживает эти шоу, которые теперь никому уже не нужны, потому что от них в кастрюлях, в холодильнике и кошельке у людей ничего не добавляется.

Более того, это становится только все более раздражающим негативным фактором для масс людей, потому что они каждый день смотрят на эти откормленные лица, на отличные шикарные прикиды и все остальное, а им самим с каждым днем становится все хуже и хуже. Уже нет денег молока для детей купить, самим нормально поесть.

Поэтому народ начинает просто сильно нервничать. А когда они говорят, что Москва их поддерживает, значит, и российское руководство — тоже такие, как эти здесь грабители, раз они на них ставку делают. Вот какая ситуация получается.

Нам необходимо перейти в модель партнерства и равного сотрудничества именно на основе финансово-экономической взаимовыгоды. Как только начнется взаимовыгода, то пойдет и решение вопросов, как говорится, я тебе немножко уступил, ты мне уступил, и так далее. Это, конечно же, приведет к очень позитивным результатам.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев