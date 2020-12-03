Олег Соскин о политическом раскладе на Украине

Украинцы устали от веселых шоу так, что хочется плакать. При стабильно падающем уровне жизни люди хотят видеть во власти управленцев, которые смогут переломить ситуацию. Поэтому всеукраинский олигарх Игорь Коломойский больше не поддерживает своего ставленника юмориста Владимира Зеленского, а делает ставку на партию "За майбутне".

Какие ещё силы имеют шанс на успех, а каким пора уходить? Что дала Украине административная реформа? На эти и другие вопросы ответил украинский политический деятель, экономист и политолог Олег Соскин.

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— Олег Игоревич, вы сказали, что место шоуменов в украинской политике теперь займут управленцы, менеджеры. На это как-то повлияла недавняя административная реформа? В чем она вообще выражалась, что дала в итоге?

— Да, после административно-территориальной реформы теперь на Украине — только объединенные громады. Осталось 160 районов, но это просто уже как бы чистый атавизм, они роли играть практически никакой не будут.

Громады же теперь будут напрямую вступать в отношения с Минфином. Таким образом они сами будут формировать свои бюджеты, между ними не будет посредников — ни районов, ни областей. Это колоссально меняет всю ситуацию, весь расклад.

Кстати, во Львове, например, того же Садового избрали. То есть люди в условиях вот этого кризиса, пандемии и прочих сложных моментов, избрали тех, кого уже знают, как крепких хозяйственников, тех, кто понимает ситуацию.

Их действия — предсказуемы, поэтому от них, по крайней мере, можно не ждать серьезного ухудшения ситуации. Коней на переправе не меняют. Это — очень серьезный момент.

Хватит болтать — надо делать

Тенденция такая, что будет формироваться что-то новое, новые политические и общественные проекты, откуда могут появиться и новые лидеры, но именно специалисты в управлении. В Днепропетровске, кстати, Филатов тоже остался.

Остаются менеджеры-хозяйственники, которые получили подтверждение своего мандата. И еще одна очень важная вещь — очень много стало мэрами самовыдвиженцев, которые себя не связывали ни с одной партийной политической силой.

Политиканы, которые привыкли болтать, проигрывают. И это кардинально будет менять ситуацию на Украине прямо уже в ближайшие несколько месяцев, потому что, в условиях по сути дефолта это особенно важно.

— Но это все-таки больше относится к региональному и местному уровню власти. А что происходит в центральной власти? Вы сказали, что Коломойский уже делает ставку не на Зеленского, а на других. Ведущей силы сейчас нет, сразу несколько партий примерно одинаково сильны. Что еще происходит в украинской политике? Чего ждать в дальнейшем?

— Да, Коломойский теперь поддерживает партию "За майбутне". Нужно отдать должное лидеру партии Игорю Палице и тем людям, которых он объединил в этом проекте. Это — очень практичные люди.

Они умеют решать практические вопросы, понимают в финансово-экономических системах и моделях, которые могут быть успешными. Это — кризисные менеджеры. Коломойский сделал сейчас ставку на таких кризисных менеджеров.

На Зеленского он делал ставку именно как на PR-проект, шоумен-проект, а сегодня нужно создавать, конструировать финансово-экономический порядок. Поэтому нужны люди, которые могут решать вопросы жизнедеятельности и обеспечения в той или иной степени громад и тех групп людей, которые эти громады составляют.

Коломойский и другие группы

Это — уже серьезно. Коломойский, конечно, почувствовал такую тенденцию, он всегда чувствовал ветер. Он всегда был такой успешный, потому что успевал перейти с поезда, уже несущегося в тупик, в другой, который только набирает скорость.

Вместо отработанного материала, Коломойский умеет создать какой-то новый привлекательный проект. Вот как раз он, я считаю, эту новую партию и создал очень вовремя. Группа Ахметова-Новинского, например, пока ему проигрывает, причем серьезно проигрывает. Их ставка на Олега Ляшко провалилась, он и его партия не прошли никуда.

Радикальная партия на выборах в Верховную раду в прошлом году не набрала даже 5% голосов. На недавних местных выборах она выступила еще хуже — проваливается даже в своих родных округах Черниговской области. И он сам сейчас проиграл довыборы в свободный округ в Черниговской области, не смог выиграть даже при поддержке Тимошенко.

Ставка этой группы на Яценюка и на Гройсмана, скорее всего, тоже будет бита, потому что эти люди не в состоянии конкурировать с другими серьезными мэрами. Гройсман — очень узок в этом плане, он — секторальной игрок. Винница — его плацдарм, но ему тяжело расширить свое влияние.

Что касается корпоративной группы Кучмы и семьи Пинчука, то они, как видно, пока сворачивают позиции и как бы чистят свои активы. По-любому, они не видят себя в широкомасштабной игре на Украине.

"Оппозиционная платформа — За життя" Бойко-Медведчука собрала очень серьезных людей. Это, конечно, мощная группа, но они — разные.

Бойко — человек именно менеджерско-хозяйственного направления. А Медведчук — это чистый пиарщик, специалист каких-то буффонадных, массмедийных проектов. Я думаю, будет раскол между ними.

Возможно, выделится и дооформится группа Бойко-Левочкин-Хорошковский, с ними же, кстати, Кличко и Фирташ. Я думаю, что эта группа отделится, будет себя позиционировать и присутствовать на этом рынке.

Тяжелейшая ситуация у корпоративной группы, которая за Тимошенко. Они почти отыграли. Группа Порошенко сегодня борется и переформатируется все время. Она сегодня достаточно сильна на Западной и в Центральной Украине.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев