Украинцам надоели клоуны во власти

Президент Украины Владимир Зеленский дает понять, что не будет подавать в отставку, а наоборот — собирается на второй срок. Но имеет ли он реальные шансы после катастрофического падения популярности уже вскоре после начала правления? Каков сейчас политический ландшафт Украины? Какие лидеры востребованы? Об этом и многом другом рассказал украинский политический деятель, экономист, политолог, активный сторонник вступления Украины в НАТО Олег Соскин.

— Олег Игоревич, недавно было сообщение из офиса Зеленского, что ваш президент пойдёт на второй срок. Это действительно так?

— Он уже и сам неоднократно высказывался об этом. Он считает, что одного срока оказалось мало для того, чтобы осуществить задуманное его командой. Поэтому им надо больше времени.

Он думает, что ему нужен будет второй срок. Он лично еще как бы не утверждал этого так прямо, но такая версия в медийное и общественное пространство была заброшена.

А недавно один из представителей офиса заявил, что было бы хорошо все-таки, чтобы был второй срок, поскольку не успевает Зеленский и его группа сделать то, что они для себя наметили. Им нужно еще хотя бы пять лет.

Зе сдулся

Они пока пробыли год, но потеряли уже где-то 3/4 своего рейтинга. Последние выборы в местные советы это подтвердили. Зеленский и его партия "Слуга народа" сегодня уже не являются такой ведущей силой, как это было еще год назад.

По сути они уже превратились в рядовую силу такого же уровня как партия Порошенко "Европейская солидарность", блок "За життя" Рабиновича-Медведчука -Бойко или Тимошенко.

Плюс в том, что очень серьезно начала развиваться и конкурировать с ними партия "За майбутнэ", которую связывают с Коломойским.

Зеленского и партию "Слуга народа" начали серьезнейшим образом теснить по всему пространству. Ранее некоторые выдвигали предположения, что он даже может подать в отставку.

Видимо, поэтому сейчас его окружение начинает забрасывать такие шары, что он пойдет на второй срок. Это — сигнал кланово-олигархическим группам, прежде всего группе Ахметова-Новинского, чтоб они не расслаблялись, что Зеленский не будет позиций сдавать.

— Какая-то ведущая сила сейчас присутствует на Украине? Или теперь нельзя выделить кого-то из основных партий, все они занимают примерно равные позиции? Владимир Зеленский

— Ситуация выровнялась, и сейчас нет реально преобладающей силы. Приблизительно все они конкурируют на равных.

— И реального лидера нет?

— Лидера нет. Если бы президентские выборы проводились сейчас, то вообще не было бы серьезной кандидатуры.

Все эти бывшие претенденты Порошенко, Тимошенко, Зеленский, Медведчук, Бойко — уже сыгранные карты, они не имеют никаких шансов в раскладе. То же касается и старых политических партий, представленных в Верховном Совете.

Очень поучительна судьба партий "Самопомич" Садового или "Голос" Вокарчука, которые в свое время буквально ворвались в Верховный Совет. Теперь их уже практически нет в каком-то серьезном виде.

Полностью исчерпана была парадигма Яценюка — его "Народный фронт" и он сам. Сколько его ни лоббирует группа Ахметова-Новинского через того же Савика Шустера, через свои программы и ресурсы группы Ахметова, все равно бестолку. Они на Яценюка очень большие ставки сделали, но ничего не получается.

Гройсман, конечно, удержал позиции в Виннице и еще несколько городов в этой области сумел взять. Но у Гройсмана — немножко другая игра, другой сектор. Это — человек-хозяйственник, бывший мэр.

Спрос на управленцев, клоуны уже не требуются

Теперь развивается именно эта составляющая. А такие чисто политики, которые добивались властных высот с помощью разных красивых слов и больших обещаний, своего творческого, актерского таланта, умения понравиться, сходят на нет.

Все больше в обществе идет требование на конкретных хозяйственников, людей не только слова, а прежде всего, дела, менеджеров. Это очень серьезно проявилось на местных выборах. Мэров избирали из тех, которые как бы показали свою хозяйственную, менеджерскую надежность в кризисных ситуациях.

Они могут быть разные, иметь какие-то политические особенности, ориентации на разные геополитические и экономические ценности. Но их всех выделяет умение реально работать — лучше или чуть хуже, но хозяйствовать.

Кличко добился успеха за счет того, что сумел провести целый ряд проектов, особенно логистических. Хотя явка была низкая, те кто пришли, обеспечили ему чуть больше 50 процентов, и он прошел в первом туре.

В Харькове победил физически нездоровый Кернес, потому что ему доверяет "Громада", потому что он — реально хороший руководитель. В других местах — тоже самое.

На этом фоне Зеленский и его команда шоуменов-приколистов, специалистов по анекдотам, конечно, колоссально проигрывает. Проигрывают некомпетентные политиканы, которые думали, что людям надо в первую очередь зрелищ.

Беседовал Игорь Букер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев