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Автор Антон Куликов

Статья найдется: Европа опять хочет наказать Россию

Мир

Евросоюз должен усилить борьбу с дезинформацией и "иностранным вмешательством" в демократические процессы сообщества. В том числе и путем наказания виновных. Об этом говорится в "Плане действий в области европейской демократии" по борьбе с фейками.

Статья найдется: Европа опять хочет наказать Россию

План по борьбе

"План действий предлагает усовершенствовать существующие инструменты ЕС по противодействию иностранному вмешательству, включая принятие новых мер, позволяющих наказывать виновных", — говорится в документе.

Это противодействие предполагает санкции против "иностранных субъектов", распространяющих дезинформацию. ЕС "должен более системно использовать весь спектр имеющихся инструментов для противодействия иностранному вмешательству и операциям влияния, а также их дальнейшему развитию", говорится в проекте документа.

Способы борьбы с фейками предполагаются разные: от публичного сообщения о методах распространения дезинформации, чтобы их далее уже невозможно было использовать, до "введения санкций за повторные нарушения".

Стоит заметить, что это первый случай, когда Еврокомиссия официально предлагает накладывать ограничения на тех, кто распространяет дезинформацию.

Ну а кто же распространяет эту самую дезинформацию? Вопрос риторический, в общем-то. В документе указываются Россия и Китай. Которые, в частности, обвиняются в том, что вели кампании по дезинформации о коронавирусе.

Индустрия противодействия

Стоит заметить, что борьба с "российской дезинформацией" за последние несколько лет стала в странах Евросоюза и в США отдельной индустрией. Количество специалистов и экспертных центров, специализирующихся на "борьбе", постоянно растет.

В Европе в 2015 году для "противодействия российской дезинформации" была создана рабочая группа по стратегическим коммуникациям "Восток" (East StratCom). На специально созданной платформе ведется кропотливая работа по разоблачению фейков.

Сайт особой популярностью не пользуется, и результаты работы аналитиков группы европейскую общественность особо не интересует. Так что если речь идет о противодействии "российской дезинформации", то эффективность воздействия на общественное мнение у этой платформы нулевая.

Но East StratCom это не волнует. Их данные используют чиновники Евросоюза в своих докладах и отчетах. А стало быть, стабильное финансирование обеспечено.

В общем, защита демократии от дезинформации дело не только увлекательное, но и доходное. Надо полагать, с подачи европейских чиновников на этом поприще будет немало увлекательных новшеств.

Хотя вовсе не факт, что речь будет идти именно о противодействии распространению фейков. А вот о борьбе с мнениями, отличными от тех, что звучат в Еврокомиссии, Европарламенте и других европейских структурах — вполне может быть.

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Темы фейки санкции еврокомиссия
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